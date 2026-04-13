Recharge record : Geely passe sous les 5 minutes avec sa batterie Golden Brick, mais est-ce vraiment mieux que BYD ?

Les constructeurs automobiles européens ont fait des progrès considérables sur les voitures électriques ces dernières années. Mercedes, BMW ou Porsche disposent désormais de véhicules capables d’offrir de très bonnes performances de charge, dont leurs batteries demandent entre 16 et 22 minutes pour repasser de 10 à 80 %. Un sacré contraste avec les capacités très moyennes de leurs anciennes générations de voitures électriques sorties à la fin de la précédente décennie, largement battues à l’époque par les modèles de Tesla.

Même les marques à la vocation moins haut de gamme peuvent se targuer de bonnes performances de charge sur leurs dernières nouveautés électriques ou leurs prochaines : le groupe Volkswagen, par exemple, arrive à maximiser sa plateforme à 400 volts MEB en attendant l’arrivée de ses prochains modèles à 800 volts. Renault, moins bon actuellement sur la vitesse de charge rapide, prépare sa nouvelle famille de véhicules à 800 volts pour 2028. Chez les Coréens de Hyundai et Kia, la technologie à 800 volts s’est démocratisée depuis le début de la décennie.

Des Chinois à la pointe

Mais en matière de vitesse de charge en courant continu, certains constructeurs chinois continuent de dominer les débats. XPeng, par exemple, vient de lancer les versions améliorées de ses G6 et G9 capables de dépasser les 500 kW de puissance maximale et de repasser de 10 à 80 % en une grosse dizaine de minutes.

Et ce n’est rien à côté des derniers systèmes de ses concurrents : l’année dernière, Byd a impressionné tout le monde avec son « Flash Charging » permettant à ses nouveaux modèles (BYD Tang L et Han L et plus récemment Denza Z9GT) d’atteindre des puissances de charge exceptionnelles. La Z9GT, par exemple, monte jusqu’à 1 500 kW en pointe et permet de repasser de 10 à 70 % de charge en 5 minutes (ou de 10 à 97 % de charge en 9 minutes).

Le groupe Geely, de son côté, répond avec sa technologie « Energee Golden Brick » inaugurée sur la version améliorée de la Lynk & Co 10, une grosse berline électrique de plus de cinq mètres de long. Cette dernière possède, dans sa version de pointe (Lynk & Co 10 +), une batterie LFP de 95 kWh fonctionnant avec une tension de 900 volts. Elle se « contente » de 1000 kW en puissance maximale de charge, avec une puissance de charge moyenne très haute lui permettant de repasser de 10 à 70 % en 4 minutes et 22 secondes, ou de 10 à 97 % en 8 minutes et 42 secondes. BYD est ainsi battu en vitesse de charge, mais il faut rappeler que la batterie de la Denza Z9GT possède une capacité de 122 kWh : cette dernière conserve donc a priori un léger avantage en termes de quantité d’énergie restituée dans le temps en courant continu.

Le réseau ultra-rapide doit encore se constituer

Il faut bien évidemment pouvoir disposer d’un réseau de charge rapide capable de distribuer une telle puissance pour expérimenter réellement ces performances, sachant que le réseau européen dépasse très rarement les 350 KW. Mais on le sait, BYD prépare l’installation de stations « Flash Charging » de 1 500 kW en Europe. Le groupe Geely, qui veut lui aussi se développer fortement sur le marché européen, devrait généraliser sa technologie « Energee Golden Brick » sur les voitures électriques de ses marques Lynk & Co, Zeekr ou même pourquoi pas Lotus, Polestar, Smart ou Volvo.

Notons tout de même que cette vitesse de charge rapide incroyable est le seul point où les marques automobiles chinoises écrasent la concurrence : en matière d’efficience, par exemple, les autos du genre de la Denza Z9GT n’impressionnent pas du tout et affichent une autonomie maximale assez modeste au regard de la capacité énorme de leurs batteries et de ce que propose la concurrence. Des experts de BMW estimaient d’ailleurs récemment que le fait d’obtenir de telles puissances en charge rapide avait nécessairement des répercussions négatives dans d’autres domaines.

Rappelons par ailleurs que certaines marques européennes préparent aussi des architectures autorisant une recharge très rapide. Mercedes-AMG, par exemple, doit présenter cette année la nouvelle AMG GT Coupé 4 Portes capable de récupérer 400 km d’autonomie en 5 minutes.