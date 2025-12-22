Le Xpeng G9 AWD Performance, testé ici, revendique une puissance de 575 ch envoyée aux 4 roues par deux moteurs électriques (un sur chaque essieu). Avec une telle fiche technique, le Xpeng G9 avance vite et fort. Il est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 4, 2 secondes et d’offrir des reprises vraiment musclées grâce à son couple maous de 695 Nm.

En revanche il n’a rien d’une voiture de sport. Avoisinant les 2,4 tonnes sur la balance et près de 2 mètres en largeur, il impose la prudence en toutes circonstances. Au freinage, dans les virages, en stationnement, etc. Le roulis est bien contenu mais ne comptez pas entraîner ce mastodonte dans les virages serrés, ce n’est pas sa vocation. La valeur ajoutée de cette version performance, ce sont les 4 roues motrices, autorisant davantage de polyvalence.

Le domaine de prédilection du G9 reste le confort. Cette version équipée de suspensions pneumatiques, de série, brille dans ce domaine. Plusieurs réglages sont proposés pour contenter les conducteurs les plus exigeants. La bonne insonorisation et le moelleux des sièges participent aussi à la quiétude à bord.

Consommations correctes et recharge éclair

Pour compenser le poids et le niveau de puissance très élevés, le G9 est équipé d’une imposante batterie (93,1 KWh nets) lui autorisant un rayon d’action de 540 km (WLTP). Au terme de notre test, réalisé par une température extérieure de 12°C, nous avons relevé une consommation moyenne de 18,5 KWh/100 km sans pratiquer l’éco-conduite (régénération moyenne), ce qui porte l’autonomie à environ 500 km dans ces conditions. Sur autoroute à 130 km/h, la consommation observée de 25,6 kWh/100 km permet au SUV de parcourir 300 km sans difficulté avant de recharger.

Puissance de recharge exceptionnelle

Et dans ce domaine, le G9 est un cador. Son architecture 800 volts, lui permet d’accepter des puissances phénoménales. Nous avons réalisé un 16 à 80 % en 13 minutes sur une borne Engie de 300 kW. Voilà qui place le G9 parmi les électriques avec lesquelles il est facile de voyager loin. En revanche, à la maison sur une wallbox de 7,4 kW, les temps seront extrêmement longs. Il faudra compter environ 14 heures pour passer de 10 à 100 %.

La navigation connectée (offerte un an et ensuite par abonnement) embarque un planificateur d’itinéraire, capable de prévoir les arrêts recharge nécessaires pour arriver à destination et d’actionner le pré-conditionnement. En pratique, le système fait preuve d’efficacité et recalcule l’arrêt rapidement en fonction de votre style de conduite.

Il est aisément possible d’améliorer le rayon d’action du G9 en jouant avec la régénération. Quatre réglages sont proposés depuis l’écran central allant de roue libre, un mode intermédiaire, un mode rampage (comme sur les anciennes Tesla) qui fait avancer la voiture jusqu’à environ 6 km/h et un mode maximal appelé X-Pedal, qui malheureusement ne va pas jusqu’à l’arrêt total. XPeng s’apprête à lancer une mise à jour permettant d’aller jusqu’à l’arrêt. Le constructeur a également équipé son modèle d’une pompe à chaleur réversible qui a plutôt mal fonctionné durant notre essai. Pour obtenir 20°C dans l’habitacle, il aura fallu faire grimper la commande à 27°C.

Xpeng se revendique comme un constructeur axé sur la technologie. Son modèle est équipé d’une conduite autonome de niveau 2 appelée XPILOT. Le système est toujours perfectible. Les dépassements automatiques, une fois le clignotant actionné, ne sont pas toujours très bien gérés par le système. Il en va de même pour les aides à la conduite comme le maintien dans la voie. La résistance de la direction pour maintenir la voiture dans la voie est trop importante et génère des situations dangereuses comme se ranger pour laisser passer une moto ou une ambulance. Cette aide est heureusement désactivable.

Le Xpeng G9 est aussi équipé de mises à jour à distance et d’une connectivité qui permet de faire le lien avec votre smartphone. Une fois l’appli téléchargée ce dernier sert de clé, permet de préchauffer l’habitacle, de la localiser et de gérer l’entretien.