Xpeng G9

Essai

Xpeng G9 2026 : essai et avis sur le SUV électrique Chinois qui défie Mercedes et BMW

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

3. Tout est de série dès le premier niveau de finition

 

Le Xpeng G9 est proposé en trois versions qui se différencient par leur batterie et leur puissance, mais pas leur équipement. Celui-ci est plutôt complet puisque de série, on trouve : les jantes en alliage de 19 pouces, les deux tablettes tactiles, les sièges ventilés et chauffants à réglages électriques (8 directions), le GPS avec infotrafic, le régulateur de vitesse actif, la banquette arrière chauffante au dossier réglable en inclinaison, le toit panoramique, système audio 8HP, les deux chargeurs de smartphone par induction, les ports USB A et C, le volant chauffant à réglages électriques, l’éclairage d’ambiance, le hayon motorisé avec capteur de pied (qui n’a jamais marché), le contrôle vocal, la connexion wifi, l’aide au stationnement avec caméra à 360°, la pompe à chaleur, la fonction V2L permettant de charger un autre véhicule ou encore le coffre avant de 72 l. 

Xpeng G9, 2 roues motrices autonomie standard : 59 990 €
Xpeng G9, 2 roues motrices grande autonomie : 63 990 €
Xpeng G9, Performance 4 roues motrices : 73 990 €

Le point techno 

Le G9 fait le plein d’aides à la conduite, grâce à son système Xpilot doté d’une puce Nvidia Orin-X. Il doit se centrer sur la voie, réguler automatiquement sa vitesse, alerter en cas de trafic transversal arrière, voire se garer tout seul via l’appli sur smartphone.

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : 575 PERFORMANCE 92.2 KWH

Equipements de sécurité

  • Limiteur de vitesse automatique (ASL)

  • Système d&#039;assistance au respect de la vitesse (SAS)

  • Feux de route intelligent (IHB)

  • Alerte de trafic transversale AR

  • Déverrouillage automatique via téléphone portable (App XPENG)

  • Feux de jour à LED automatiques

  • Portes à fermeture automatique &quot;Soft Close&quot;

  • Airbags (x7)

  • Contrôle de descente

  • Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux

Equipements de confort

  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

  • Aide au stationnement automatique améliorée (EAP2.0) (Via App XPENG)

  • Aide au stationnement à sortie automatique (AEP) (Via App XPENG)

  • Aide au stationnement avec caméra 360°

  • Bluetooth

  • Connexion Bluetooth indépendante du passager AV

  • Clé Bluetooth via téléphone portable (App XPENG)

  • Déverrouillage automatique via téléphone portable (App XPENG)

  • Navigation intelligente

  • Radio DAB + FM

  • Portes sans encadrement de vitre

  • Pare-brise chauffant (partie inférieure)

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Pare-brise AR chauffant

  • Ecran de contrôle central LCD 14,96&quot;

  • Ecran de divertissement pour les passagers LCD 14,96&quot;

  • Volant multifonction en cuir (réglable dans 4 directions)

  • Volant chauffant

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Climatisation AR

  • Siège conducteur réglable électriquement 8 directions

  • Réglage du support lombaire du siège conducteur 4 directions

  • Siège passager réglable électriquement 6 directions

  • Dossier de siège AR réglable 10°

  • Sièges AR rabattables (60/40)

  • Commande de rabattement des sièges AR dans le coffre

  • Sièges AV chauffants

  • Mémoire de position du siège AV

  • Sièges AV ventilés

  • Appui-tête de siège AV réglable

  • Sièges AR chauffants

  • Accoudoir AR avec porte-gobelet

  • Sièges en simili-cuir

  • Frein de stationnement électrique automatique

  • Ceinture de sécurité conducteur motorisée avec prétensionneur (MSB)

  • Rappel de bouclage de la ceinture de sécurité

  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux

  • Rétroviseurs latéraux électriques anti-éblouissements et chauffants

  • Stationnement à distance via application mobile XPENG

Esthétique / Carrosserie

  • Toit panoramique en verre (avec revêtement d&#039;isolation thermique/anti UV)

  • Barres de toit (75 kg max)

  • Peinture métallisée

  • Jante noire polie à 16 branches - 21 pouces (Pneus Michelin 255/45 R21)

Autres équipements

  • Contrôle de centrage de voie (LCC)

  • Contrôle actif de trajectoire en virage (ATC)

  • Changement de voie actif (LCA)

  • Châssis transparent

  • Surveillance de la distance AV

  • Avertissement de collision AV (FCW)

  • Freinage d&#039;urgence autonome (AEB)

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

  • Surveillance de l&#039;état de vigileance du conducteur (DSM)

  • Détection d&#039;angle mort (BSD)

  • Avertissement d&#039;ouverture de porte (DOW)

  • Avertissement de sortie de voie (LDW)

  • Aide au maintien de la voie (LKA)

  • Maintien de voie d&#039;urgence (ELK)

  • Avertissement de collision AR (RCW)

  • Application de localisation intelligente de voiture

  • Interface utilisateur 3D

  • Mode bienvenue

  • Mode méditation

  • Mises à jour logicielles à distance (OTA)

  • Android Auto et Apple CarPlay

  • Réglage de la hauteur des phares

  • Animation ambiance lumineuse

  • Obturateur de calandre actif

  • Essuie-glace automatique

  • Poignées de portes rétractables affleurantes automatiques

  • Hayon électrique mains libres

  • Kit de réparation crevaison

  • Tableau de bord LCD 10,25&quot;

  • Eclairage ambiant

  • USB Type-A

  • USB Type-C

  • Pare-soleil AV avec miroir et éclairage

  • Système de son surround XPENG 8 HP

  • Système de gestion thermique intelligent X-HP2.0 avec pompe à chaleur

  • Appui-tête central AR

  • Eclairage sol AR

  • Système de freinage intelligent i-Booster

  • Auto-Hold (système de maintien automatique de la force de freinage)

  • Système d&#039;avertissement acoustique pour piéton (AVAS)

  • E-Call (appel d&#039;urgence automatique)

  • Programme de stabilité électronique (ESP)

  • Radar à ondes millimétriques haute définition (x5)

  • Capteurs à ultrasons (x12)

  • Caméra panoramique (x4)

  • Caméra à haute perception (x7)

  • Caméra vigileance conducteur

  • Prise 12 Volts x 2

  • Assistant vocal &quot;Hey XPENG&quot; 4 zones avec reconnaissance intelligente

  • Bibliothèque d&#039;applications

  • Chargeurs à induction 50W ventilés x 2

  • Télécommande et clé physique avec fonction parking automatique

  • V2L (Vehicle-To-Load)

  • Haut-parleurs exterieur

  • Remote parking assist (RPA)

  • Straight summon

  • Caméra embarquée de circulation

  • Carte clé NFC

Options disponibles

  • Sièges Premium et audio haut de gamme Dynaudio

     : 

    3990 €

  • Black Edition Noir intégral

     : 

    1290 €

