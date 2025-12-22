Xpeng G9 2026 : essai et avis sur le SUV électrique Chinois qui défie Mercedes et BMW
3. Tout est de série dès le premier niveau de finition
Le Xpeng G9 est proposé en trois versions qui se différencient par leur batterie et leur puissance, mais pas leur équipement. Celui-ci est plutôt complet puisque de série, on trouve : les jantes en alliage de 19 pouces, les deux tablettes tactiles, les sièges ventilés et chauffants à réglages électriques (8 directions), le GPS avec infotrafic, le régulateur de vitesse actif, la banquette arrière chauffante au dossier réglable en inclinaison, le toit panoramique, système audio 8HP, les deux chargeurs de smartphone par induction, les ports USB A et C, le volant chauffant à réglages électriques, l’éclairage d’ambiance, le hayon motorisé avec capteur de pied (qui n’a jamais marché), le contrôle vocal, la connexion wifi, l’aide au stationnement avec caméra à 360°, la pompe à chaleur, la fonction V2L permettant de charger un autre véhicule ou encore le coffre avant de 72 l.
Xpeng G9, 2 roues motrices autonomie standard : 59 990 €
Xpeng G9, 2 roues motrices grande autonomie : 63 990 €
Xpeng G9, Performance 4 roues motrices : 73 990 €
Le point techno
Le G9 fait le plein d’aides à la conduite, grâce à son système Xpilot doté d’une puce Nvidia Orin-X. Il doit se centrer sur la voie, réguler automatiquement sa vitesse, alerter en cas de trafic transversal arrière, voire se garer tout seul via l’appli sur smartphone.
Equipements et options
Version : 575 PERFORMANCE 92.2 KWH
Equipements de sécurité
Limiteur de vitesse automatique (ASL)
Système d'assistance au respect de la vitesse (SAS)
Feux de route intelligent (IHB)
Alerte de trafic transversale AR
Déverrouillage automatique via téléphone portable (App XPENG)
Feux de jour à LED automatiques
Portes à fermeture automatique "Soft Close"
Airbags (x7)
Contrôle de descente
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Equipements de confort
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Aide au stationnement automatique améliorée (EAP2.0) (Via App XPENG)
Aide au stationnement à sortie automatique (AEP) (Via App XPENG)
Aide au stationnement avec caméra 360°
Bluetooth
Connexion Bluetooth indépendante du passager AV
Clé Bluetooth via téléphone portable (App XPENG)
Déverrouillage automatique via téléphone portable (App XPENG)
Navigation intelligente
Radio DAB + FM
Portes sans encadrement de vitre
Pare-brise chauffant (partie inférieure)
Vitres et lunette AR surteintées
Pare-brise AR chauffant
Ecran de contrôle central LCD 14,96"
Ecran de divertissement pour les passagers LCD 14,96"
Volant multifonction en cuir (réglable dans 4 directions)
Volant chauffant
Climatisation automatique bi-zone
Climatisation AR
Siège conducteur réglable électriquement 8 directions
Réglage du support lombaire du siège conducteur 4 directions
Siège passager réglable électriquement 6 directions
Dossier de siège AR réglable 10°
Sièges AR rabattables (60/40)
Commande de rabattement des sièges AR dans le coffre
Sièges AV chauffants
Mémoire de position du siège AV
Sièges AV ventilés
Appui-tête de siège AV réglable
Sièges AR chauffants
Accoudoir AR avec porte-gobelet
Sièges en simili-cuir
Frein de stationnement électrique automatique
Ceinture de sécurité conducteur motorisée avec prétensionneur (MSB)
Rappel de bouclage de la ceinture de sécurité
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Rétroviseurs latéraux électriques anti-éblouissements et chauffants
Stationnement à distance via application mobile XPENG
Esthétique / Carrosserie
Toit panoramique en verre (avec revêtement d'isolation thermique/anti UV)
Barres de toit (75 kg max)
Peinture métallisée
Jante noire polie à 16 branches - 21 pouces (Pneus Michelin 255/45 R21)
Autres équipements
Contrôle de centrage de voie (LCC)
Contrôle actif de trajectoire en virage (ATC)
Changement de voie actif (LCA)
Châssis transparent
Surveillance de la distance AV
Avertissement de collision AV (FCW)
Freinage d'urgence autonome (AEB)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Surveillance de l'état de vigileance du conducteur (DSM)
Détection d'angle mort (BSD)
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)
Avertissement de sortie de voie (LDW)
Aide au maintien de la voie (LKA)
Maintien de voie d'urgence (ELK)
Avertissement de collision AR (RCW)
Application de localisation intelligente de voiture
Interface utilisateur 3D
Mode bienvenue
Mode méditation
Mises à jour logicielles à distance (OTA)
Android Auto et Apple CarPlay
Réglage de la hauteur des phares
Animation ambiance lumineuse
Obturateur de calandre actif
Essuie-glace automatique
Poignées de portes rétractables affleurantes automatiques
Hayon électrique mains libres
Kit de réparation crevaison
Tableau de bord LCD 10,25"
Eclairage ambiant
USB Type-A
USB Type-C
Pare-soleil AV avec miroir et éclairage
Système de son surround XPENG 8 HP
Système de gestion thermique intelligent X-HP2.0 avec pompe à chaleur
Appui-tête central AR
Eclairage sol AR
Système de freinage intelligent i-Booster
Auto-Hold (système de maintien automatique de la force de freinage)
Système d'avertissement acoustique pour piéton (AVAS)
E-Call (appel d'urgence automatique)
Programme de stabilité électronique (ESP)
Radar à ondes millimétriques haute définition (x5)
Capteurs à ultrasons (x12)
Caméra panoramique (x4)
Caméra à haute perception (x7)
Caméra vigileance conducteur
Prise 12 Volts x 2
Assistant vocal "Hey XPENG" 4 zones avec reconnaissance intelligente
Bibliothèque d'applications
Chargeurs à induction 50W ventilés x 2
Télécommande et clé physique avec fonction parking automatique
V2L (Vehicle-To-Load)
Haut-parleurs exterieur
Remote parking assist (RPA)
Straight summon
Caméra embarquée de circulation
Carte clé NFC
Options disponibles
-
Sièges Premium et audio haut de gamme Dynaudio:
3990 €
-
Black Edition Noir intégral:
1290 €
