Le Xpeng G9 est proposé en trois versions qui se différencient par leur batterie et leur puissance, mais pas leur équipement. Celui-ci est plutôt complet puisque de série, on trouve : les jantes en alliage de 19 pouces, les deux tablettes tactiles, les sièges ventilés et chauffants à réglages électriques (8 directions), le GPS avec infotrafic, le régulateur de vitesse actif, la banquette arrière chauffante au dossier réglable en inclinaison, le toit panoramique, système audio 8HP, les deux chargeurs de smartphone par induction, les ports USB A et C, le volant chauffant à réglages électriques, l’éclairage d’ambiance, le hayon motorisé avec capteur de pied (qui n’a jamais marché), le contrôle vocal, la connexion wifi, l’aide au stationnement avec caméra à 360°, la pompe à chaleur, la fonction V2L permettant de charger un autre véhicule ou encore le coffre avant de 72 l.

Xpeng G9, 2 roues motrices autonomie standard : 59 990 €

Xpeng G9, 2 roues motrices grande autonomie : 63 990 €

Xpeng G9, Performance 4 roues motrices : 73 990 €

Le point techno Le G9 fait le plein d’aides à la conduite, grâce à son système Xpilot doté d’une puce Nvidia Orin-X. Il doit se centrer sur la voie, réguler automatiquement sa vitesse, alerter en cas de trafic transversal arrière, voire se garer tout seul via l’appli sur smartphone.