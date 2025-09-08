Les nouvelles Xpeng à la charge pour ce Salon de Lyon 2025

Crée en 2014 et apparue en France l’année dernière, la marque chinoise est encore méconnue du grand public. Pourtant, cela devrait vite évoluer tant les nouveautés s’enchaînent. Alors qu’elle dévoile en ce moment même la grande berline P7+ au Salon de Munich, la marque participera au Salon de Lyon pour être au plus près des acheteurs potentiels.

Justement, la P7+ fera le déplacement. Il s’agit d’une grande berline supérieure à 5 m de long qui embarque au choix deux batteries, de type LFP (lithium-fer-phosphate) et d’une capacité de 61 et 76 kWh, associées et des électromoteurs dont la puissance varie de 245 à 320 ch. Xpeng communique sur des autonomies allant de 602 à 710 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC. Pour l’Europe, ce chiffre baissera à environ 500 km et elle misera surtout sur sa grande capacité de recharge, à l’image des autres modèles de la marque. Grâce à une architecture de 800V, elle récupère de 10 à 80 % de capacité en seulement 12 minutes. Les tarifs sont encore inconnus, mais devraient être diffusés à l’occasion du salon lyonnais.

Un concurrent du Tesla Model Y, le Xpeng G6 dans une version revue, ne compte pas faire dans la figuration. Ce SUV coupé est le plus prisé en France pour le moment. Grâce à ses récentes évolutions, il devrait faire la différence puisqu’il promet une recharge de 10 à 80 % en 12 minutes, une performance que nous avons pu vérifier lors de notre essai. En plus de sa grande puissance de recharge, il a comme argument un bon rapport prix/équipement, un intérieur valorisant et spacieux. En revanche, il faut composer avec un poids élevé, une consommation quelconque et une ergonomie pas très évidente. Ce G6 est disponible à partir de 46 990 € en version « Long Range » (295 ch/525 km) et 50 990 € en version « Performance » (495 ch/510 km).

Son grand frère le G9 (4,89 m) n’a pas de quoi être jaloux puisqu’il profite des mêmes capacités de recharge (10 à 80 % en 12 minutes) grâce à une puissance de 525 kW. Une capacité qui va bien au-delà du réseau dont la valeur maximale est davantage autour de 350 kW. Tout en proposant un équipement riche et un fort contenu technologique, le G9 est vendu à des tarifs compétitifs, même si cela reste élevé dans l’absolu. Ainsi, il démarre à 59 990 € en version Standard Range (350 ch/502 k), à 63 990 € en Long Range (350 ch/585 km) et 73 990 € en déclinaison Performance (575 ch/540 km).

Finition Black Edition

Xpeng mettra en avant sur son stand la finition Black Edition des G6 et G9. Une livrée qui, comme son nom l’indique, met la couleur noire en avant, comme au niveau des jantes, des entourages de vitre ou la calandre. En revanche, les étriers peints en orange apportent du contraste. Enfin, la marque mettra à disposition des exemplaires de G6 et de G9 à l’essai.

Le Salon de Lyon aura lieu du mercredi 24 au dimanche 28 septembre à Eurexpo. Au total, plus de 40 marques ont répondu à l’invitation et vous pourrez compter sur le stand Caradisiac et les journalistes présents sur place pour répondre à vos questions.