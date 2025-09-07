Le nouveau Xpeng G6 monte en puissance

En bref

SUV électrique

À partir de 46 990 €

Pas de bonus

Créé en 2014 par He Xiaopeng, figure majeure de la tech chinoise, le constructeur XPENG s’est lancé à la conquête du marché européen en 2021, avec pour ambition de développer des véhicules électriques intelligents capables de rivaliser avec Tesla. Plusieurs grandes enseignes comme Alibaba, Volkswagen et même la BNP ont misé sur ce petit génie des nouvelles technologies.

He Xiaopeng, souvent présenté comme l’« Elon Musk chinois », nourrit l’ambition de bâtir un véritable écosystème de mobilité reposant sur l’intelligence artificielle. Une technologie développée en interne, qui équipe naturellement les voitures de la marque, mais aussi ses projets dans l’aéronautique et la robotique.

Présente en France depuis 2024, Xpeng commercialise deux voitures. Les G6 et G9, deux SUV électriques. Et comme tout va très vite sur le marché de l’électrique, XPENG fait évoluer ces deux modèles en attendant l'arrivée de la berline P7, détentrice d'un record d'endurance, en parcourant 3 961 kilomètres en 24 heures. Nous nous concentrons aujourd’hui sur le G6, le plus prisé par les clients en France.

Le nouveau G6 est un SUV coupé au gabarit proche d’une Tesla Model Y. Il évolue un petit peu en dehors mais beaucoup en dedans. Il s’offre surtout de nouvelles batteries et un système de recharge ultra-rapide. Le constructeur annonce 12 minutes pour faire le plein, ce qui en ferait l’un des plus rapides à l’heure actuelle sur le marché.

Une autonomie max de 525 km

Pour parvenir à cette prouesse, Xpeng a commencé par changer de batteries en concentrant ses efforts sur la technologie LFP (lithium-fer-phosphate) plus endurante pour les recharges rapides et à la durée de vie plus importante. Les trois versions (Autonomie standard : 440 km/ Autonomie étendue : 525 km/ Performance : 510 km) en seront désormais équipées. La contrepartie de cette technologie c’est une densité énergétique moins importante ainsi qu'une plus grande sensibilité aux températures. Du coup, la capacité nette de la batterie est en recul (80 kWh net) tout comme l’autonomie. Jusqu’ici, la version la plus efficiente « grande autonomie étendue » affichait 570 km. Elle passe désormais à 525 km (WLTP). C’est un peu moins que sa concurrente Américaine.

Le plein en 12 minutes ?

La recharge rapide c’est l’un des points clés de la stratégie Xpeng. Le G6 repose sur une architecture 800 volts et revendique une puissance en crête de 451 kW, c’est énorme. C’est un record aujourd’hui sur le marché. L’objectif c’est de réduire le temps d’attente pour faire le plein à celui d’une voiture thermique.

Pour que cela fonctionne, il faut déjà trouver une borne capable de délivrer ce niveau de puissance. À l’heure actuelle en France seulement 2% des bornes peuvent délivrer plus de 350 KW, selon le baromètre de la recharge de l'Avere. On les appelle les bornes ultra-rapides.

Notre test en conditions réelles

Alors comment ca se passe dans la vraie vie et est-ce que le pari est réussi ? Nous avons réalisé notre propre test en conditions réelles avec pour objectif non pas de reproduire ce record mais de constater si oui ou non, le G6 est une fusée pour la recharge. Nous sommes arrêtés à une borne rapide "Aral Pulse" délivrant une puissance maximum de 300 kW avec 17% de batterie. Le verdict est sans appel. Nous avons mis précisément 12 minutes et 36 secondes pour charger jusqu'à 80%, avec une puissance moyenne de 280 kW sur l'ensemble de la charge avec des pics réguliers à 299 kW, soit le maximum que pouvait délivrer la borne. Pas de doute, le G6 recharge très vite.

La version testée aujourd’hui est une « Performance », développant 485 ch grâce à ses deux moteurs placés sur chaque essieu. Le couple maxi est camionnesque puisqu’il atteint 660 Nm, ce qui fournit une poussée soutenue voire limite violente si l’on enfonce la pédale de droite. Les reprises sont aussi survitaminées pour une voiture dépassant les 2,2 tonnes. Les performances sont similaires à celle d’une voiture de sport avec un 0 à 100 Km/h en 4 s et une V max de 200 km/h.

Des consommations correctes mais pas records

Si la capacité et donc l’autonomie diminuent, le G6 n’est pas un mauvais élève en matière de consommations mais ce n’est pas un cador non plus. Nous avons relevé une moyenne de 19,5 kWh/100 km, sans pratiquer l’éco-conduite durant notre essai. À ce rythme, le propriétaire peut parcourir 400 km sans stresser. C’est correct pour un véhicule de ce gabarit mais pas exceptionnel. Une Tesla Model Y se montre plus sobre dans toutes les situations. L’avantage avec ce G6 c’est que vous n’attendrez pas longtemps pour la recharger. Sauf sur une borne AC, où il faudra patienter plus de 10 heures pour passer de 5 à 100%.

La tenue de route de cette version à 4 roues motrices est dans la lignée des productions chinoises actuelles. Rassurante, neutre et confortable. Le G6 se débrouille même plutôt bien à la conduite. Il tient correctement la route, ne prend pas trop de roulis et s’avère très confortable. Il brille notamment sur les grands axes où les bruits d’air sont bien filtrés et l’amortissement est conciliant. Oubliez en revanche toute notion de sportivité. Le G6 accélère fort, c’est vrai mais son centre de gravité haut, son train avant un peu flemmard et surtout son poids invitent à la prudence en conduite dynamique et notamment sur les virages serrés. Le freinage plein de mordant délivre quant à lui une sensation assez naturelle. Au final, le G6 laisse passer peu de fausses notes à la conduite.

Xpeng a implanté au cœur de son modèle un système de conduite « intelligente » développé en interne et piloté par une puce ultra performante. Ce dernier gère plusieurs aides à la conduite, à l’aide de caméras et divers radars de pointe ce qui permet a une perception plus précise de l’environnement et surtout une de conduite plus fluide au volant. Nous n'avons pas été totalement convaincus durant notre test. Il est vrai que la régulation de la vitesse et du freinage ainsi que le centrage dans la voie s'avèrent naturels malheureusement, le G6 ne prend pas en compte les changements de voie, les rond-points ou encore les intersections, à la manière d'une Mercedes EQE par exemple.

Le Xpeng G6 propose également toutes les aides à la conduite actuelle comme un planificateur d’itinéraires connecté et plutôt efficace, une pompe à chaleur de série, plusieurs modes de conduite et un système de régénération à plusieurs niveaux allant jusqu’à la conduite à une pédale baptisée Xpedale.