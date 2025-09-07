6. La fiche technique du Xpeng G6 année 2025
Les chiffres clés
|Xpeng G6 PERFORMANCE 80 KWH
|Généralités
|Date de commercialisation
|11/07/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|120 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|60 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,75 m
|Largeur sans rétros
|1,92 m
|Hauteur
|1,65 m
|Empattement
|2,89 m
|Volume de coffre mini
|571 L
|Volume de coffre maxi
|1 374 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 220 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Couple
|660 Nm
|Puissance moteur
|485 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|510 km
|Capacité batterie
|80 kWh
|Type batterie
|LFP
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|200 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|4.1 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
