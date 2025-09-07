Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Xpeng G6

Essai

Le nouveau Xpeng G6 monte en puissance

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

10  

6. La fiche technique du Xpeng G6 année 2025

 

Le nouveau Xpeng G6 monte en puissance

 

Les chiffres clés

Xpeng G6 PERFORMANCE 80 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 11/07/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 120 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 4,75 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,65 m
Empattement 2,89 m
Volume de coffre mini 571 L
Volume de coffre maxi 1 374 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 220 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 660 Nm
Puissance moteur 485 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 510 km
Capacité batterie 80 kWh
Type batterie LFP
Performances / consommation  
Vitesse maximum 200 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (89)

Voir tout

Sommaire

10  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Xpeng G6

Xpeng G6

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/