Xpeng G6    

Xpeng G6

Essai

Le nouveau Xpeng G6 monte en puissance

Alexandre Bataille

2. Elegant en dehors comme en dedans

 

Le nouveau Xpeng G6 monte en puissance

Bien dessiné, le G6 n’a pas eu besoin de beaucoup d’améliorations. Xpeng a ajouté un béquet et redessiné la signature lumineuse. L’allure générale est plutôt élégante avec des proportions harmonieuses. L’habitacle, typique d’une voiture électrique, a été revu avec pour objectif d’améliorer la qualité perçue. XPeng a repositionné l’instrumentation numérique, désormais dépourvue de casquette, et reconduit son grand écran central.

C’est réussi. Cette version haut de gamme présente un intérieur cossu revêtu ici de cuir nappa, d’aluminium brossé et de plastiques tissus de bonne qualité. Le tout est mis en lumière par un éclairage LED la nuit et par un toit panoramique en verre le jour.

L'intérieur typique d'une voiture électrique est valorisant. On y retrouve du vrai cuir, de l'aluminium brossé et de beaux inserts.
L'intérieur typique d'une voiture électrique est valorisant. On y retrouve du vrai cuir, de l'aluminium brossé et de beaux inserts.

XPeng a repositionné l’instrumentation numérique, désormais dépourvue de casquette, et reconduit son grand écran central. Ce dernier offre une réactivité de premier ordre faille et donne accès aux fonctions les plus utilisées d’un « slide » du haut vers le bas. On aurait aimé des commandes directes notamment pour des éléments de base comme le réglages de rétroviseurs par exemple ou de la ventilation et la température. Mais il est possible de gérer certaines fonctions comme la température depuis le volant via des raccourcis mais cela réclame un temps d'adaptation et ce n'est pas vraiment intuitif. Il faut jongler entre les appuis courts et longs selon la fonction voulue. Au pire, vous pouvez faire appel à l’assistant vocal« Hey XPENG ». Celui-ci est complété par l’application mobile pour le contrôle à distance et les mises à jour à distance (OTA). En revanche Xpeng a oublié un élément essentiel, une sono "potable". Celle du Xpeng déçoit par sa puissance, sa clarté et la profondeur de ses basses. 

Le rétroviseur numérique est aussi de série.
Le rétroviseur numérique est aussi de série.
Tout comme le toit panoramique en verre.
Tout comme le toit panoramique en verre.

Ce qui fait aussi la force des marques chinoises, c’est la dotation de série. C’est bien simple, hormis l’attelage et la peinture métallisée. Tout est de série ! Volant chauffant, sièges massant, toit panoramique ou cuir intégral. J’en passe et des meilleurs, dès le premier prix à savoir 46 990 €. C’est exactement la même stratégie que Tesla. A la différence, le G6 fabriqué en Chine n’est pas éligible au bonus.

Il y a beaucoup de place à l'arrière avec des dossiers inclinables.
Il y a beaucoup de place à l'arrière avec des dossiers inclinables.
Avec 571 litres et un logement sous plancher, le G6 répond à un usage familial. Dommage, il ne propose pas de frunk.
Avec 571 litres et un logement sous plancher, le G6 répond à un usage familial. Dommage, il ne propose pas de frunk.

Grâce à son empattement conséquent, le G6 offre un espace généreux à tous les occupants. Les passagers apprécieront les dossiers réglables à toutes les places et le large toit vitré livré de série. L’espace réservé aux bagages est tout aussi appréciable puisque, sous la tablette, on dispose déjà de 571 litres. Amplement suffisant pour un usage familial. En revanche, le G6 ne propose pas de frunk pour y loger les câbles de recharge.

