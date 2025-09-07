Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Xpeng G6

Le nouveau Xpeng G6 monte en puissance

Alexandre Bataille

5. Quelle note pour le Xpeng G6 millésime 2025

 

Le nouveau Xpeng G6 monte en puissance

Le Xpeng G6 Performance, à partir de 485 ch et 50 990 € est évalué dans la catégorie des SUV électriques qui comprend notamment

Le Cupra Tavascan VZ, à partir de 340 ch et 58 430 €

Le Skoda Enyaq RS, à partir de 340 ch et 55 590 €

La Tesla Model Y, à partir de 510 ch et 62 000 €

 

Wpeng G6 Performance
Budget
  • 6.2
Pratique
  • 7.25
Rapport prix/équipements
  • 8.5
Sur la route
  • 7.71
Sécurité
  • 7
Autonomie
  • 6.67
Note globale : 14,4 /20
Sommaire

Xpeng G6

