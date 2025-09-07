Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
3. Le Xpeng G6 offre tout de série sur toutes les versions

 

Le nouveau Xpeng G6 monte en puissance

Ce qui fait aussi la force des marques chinoises, c’est la dotation de série. C’est bien simple, hormis l’attelage, la peinture métallisée et la « qualité du cuir », tout est de série ! Et pour les trois versions « Standard » (arrivée prévue début 2026), « Autonomie étendue » (46 990 €) et « Performance » (50 990 €). Seules l’autonomie et la puissance influent sur le prix.

Ainsi de Série, le G6 offre le volant chauffant, les sièges massants, le toit panoramique, le cuir nappa (similicuir pour la version Standard), le hayon mains libres, le système d’aides à la conduite Xpilot avec (entre autres) stationnement automatique et conduite autonome de niveau 2, le grand écran central avec connectivités, navigation et assistant vocal, etc.

Le point techno :  une batterie plus résistante

Le G6 est doté d'une batterie capable de résister à des conditions extrêmes : 1 000°C et 80 tonnes de pression latérale. Xpeng annonce que la durée de vie a été également augmentée de 30 %.

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : PERFORMANCE 80 KWH

Equipements de sécurité

  • Limiteur de vitesse automatique (ASL)

  • Feux de route intelligent (IHB)

  • Airbags (x7)

  • Contrôle de descente

  • Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux

  • Alerte de trafic transversal AR (RCTA)

  • Déverrouillage automatique via smartphone (app XPENG)

  • Phares à détection automatique, Feux de jour à LED

Equipements de confort

  • Stationnement à distance via application mobile XPENG

  • Sièges en cuir Nappa

  • Rétroviseur intérieur LCD à caméra AR

  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

  • Aide au stationnement automatique améliorée (EAP2.0) (Via App XPENG)

  • Aide au stationnement à sortie automatique (AEP) (Via App XPENG)

  • Aide au stationnement avec caméra 360°

  • Bluetooth

  • Clé Bluetooth via téléphone portable (App XPENG)

  • Navigation intelligente

  • Radio DAB + FM

  • Rétroviseurs latéraux électriques anti-éblouissants avec fonction chauffante et mémoire

  • Portes sans encadrement de vitre

  • Pare-brise AR chauffant

  • Ecran de contrôle central LCD 15,6&quot;

  • Volant multifonction en cuir (réglable dans 4 directions)

  • Volant chauffant

  • Siège conducteur réglable électriquement 8 directions

  • Réglage du support lombaire du siège conducteur 4 directions

  • Siège passager réglable électriquement 6 directions

  • Sièges AR rabattables (60/40)

  • Sièges AV chauffants

  • Sièges AV ventilés

  • Sièges AR chauffants

  • Accoudoir AR avec porte-gobelet

  • Frein de stationnement électrique automatique

  • Rappel de bouclage de la ceinture de sécurité

  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux

  • Double haut-parleur intégré au siège conducteur

  • Climatisation automatique bi-zone AV

  • Diffuseur de climatisation AR

  • Appui-tête réglable des sièges AV

  • Mémoire de position des sièges AV

  • Siège passager à réglage du support lombaire 4 directions

  • Dossier de siège AR réglable 11,4°

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture métallisée

  • Grand toit panoramique en verre (avec revêtement d&#039;isolation thermique/protection UV)

  • Prédisposition pour montage barres de toit

  • Jante alliage noire polie à 10 branches - 20 pouces (pneus Michelin 255/45R20)

Autres équipements

  • Poignées de portes capacitive déployables au toucher

  • Caméra embarquée de circulation

  • Carte clé NFC

  • V2L (Vehicle-To-Load)

  • Pompe à chaleur

  • Contrôle de centrage de voie (LCC)

  • Contrôle actif de trajectoire en virage (ATC)

  • Changement de voie actif (LCA)

  • Avertissement de collision AV (FCW)

  • Freinage d&#039;urgence autonome (AEB)

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

  • Détection d&#039;angle mort (BSD)

  • Avertissement d&#039;ouverture de porte (DOW)

  • Avertissement de sortie de voie (LDW)

  • Avertissement de collision AR (RCW)

  • Télécommande et clé physique avec fonction parking automatique

  • Application de localisation intelligente de voiture

  • Interface utilisateur 3D

  • Mode bienvenue

  • Mode méditation

  • Mises à jour logicielles à distance (OTA)

  • Android Auto et Apple CarPlay

  • Obturateur de calandre actif

  • Essuie-glace automatique

  • Poignées de portes rétractables affleurantes automatiques

  • Hayon électrique mains libres

  • Kit de réparation crevaison

  • Assistant vocal &quot;Hey XPENG&quot; 4 zones avec reconnaissance intelligente

  • Eclairage ambiant 256 couleurs

  • Pare-soleil AV avec miroir et éclairage

  • Système de gestion thermique intelligent X-HP3.0

  • Appui-tête central AR

  • Auto-Hold (système de maintien automatique de la force de freinage)

  • Système d&#039;avertissement acoustique pour piéton (AVAS)

  • E-Call (appel d&#039;urgence automatique)

  • Radar à ondes millimétriques haute définition (x5)

  • Capteurs à ultrasons (x12)

  • Caméra vigileance conducteur

  • Châssis transparent

  • Surveillance de la vigileance du conducteur (DSM)

  • Surveillance de la distance AV (FDM)

  • Aide au maintien dans la voie (LKA)

  • Maintien dans la voie d&#039;urgence (ELK)

  • Tableau de bord LCD 10,25&quot;

  • Bibliothèque d&#039;applications

  • Réglage automatique de la hauteur des phares

  • Animation lumineuse

  • Contrôle électronique de la stabilité (ESP)

  • Double plateau ventilé de chargement par induction - 50W

  • Prise 12 Volts x 2

  • USB Type-A

  • USB Type-C

  • Système de son surround XOPERA 16 haut-parleurs - 960 W

  • Caméra à haute perception (x11)

Options disponibles

  • Barre d'attelage déployable et rétractable électriquement (75kg/1500kg)

     : 

    1190 €

  • Peinture métallisée Stellar Purple

     : 

    800 €

