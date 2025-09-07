Ce qui fait aussi la force des marques chinoises, c’est la dotation de série. C’est bien simple, hormis l’attelage, la peinture métallisée et la « qualité du cuir », tout est de série ! Et pour les trois versions « Standard » (arrivée prévue début 2026), « Autonomie étendue » (46 990 €) et « Performance » (50 990 €). Seules l’autonomie et la puissance influent sur le prix.

Ainsi de Série, le G6 offre le volant chauffant, les sièges massants, le toit panoramique, le cuir nappa (similicuir pour la version Standard), le hayon mains libres, le système d’aides à la conduite Xpilot avec (entre autres) stationnement automatique et conduite autonome de niveau 2, le grand écran central avec connectivités, navigation et assistant vocal, etc.

Le point techno : une batterie plus résistante Le G6 est doté d'une batterie capable de résister à des conditions extrêmes : 1 000°C et 80 tonnes de pression latérale. Xpeng annonce que la durée de vie a été également augmentée de 30 %.