3. Le Xpeng G6 offre tout de série sur toutes les versions
Ce qui fait aussi la force des marques chinoises, c’est la dotation de série. C’est bien simple, hormis l’attelage, la peinture métallisée et la « qualité du cuir », tout est de série ! Et pour les trois versions « Standard » (arrivée prévue début 2026), « Autonomie étendue » (46 990 €) et « Performance » (50 990 €). Seules l’autonomie et la puissance influent sur le prix.
Ainsi de Série, le G6 offre le volant chauffant, les sièges massants, le toit panoramique, le cuir nappa (similicuir pour la version Standard), le hayon mains libres, le système d’aides à la conduite Xpilot avec (entre autres) stationnement automatique et conduite autonome de niveau 2, le grand écran central avec connectivités, navigation et assistant vocal, etc.
Le point techno : une batterie plus résistante
Le G6 est doté d'une batterie capable de résister à des conditions extrêmes : 1 000°C et 80 tonnes de pression latérale. Xpeng annonce que la durée de vie a été également augmentée de 30 %.
Equipements et options
Version : PERFORMANCE 80 KWH
Equipements de sécurité
Limiteur de vitesse automatique (ASL)
Feux de route intelligent (IHB)
Airbags (x7)
Contrôle de descente
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Alerte de trafic transversal AR (RCTA)
Déverrouillage automatique via smartphone (app XPENG)
Phares à détection automatique, Feux de jour à LED
Equipements de confort
Stationnement à distance via application mobile XPENG
Sièges en cuir Nappa
Rétroviseur intérieur LCD à caméra AR
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Aide au stationnement automatique améliorée (EAP2.0) (Via App XPENG)
Aide au stationnement à sortie automatique (AEP) (Via App XPENG)
Aide au stationnement avec caméra 360°
Bluetooth
Clé Bluetooth via téléphone portable (App XPENG)
Navigation intelligente
Radio DAB + FM
Rétroviseurs latéraux électriques anti-éblouissants avec fonction chauffante et mémoire
Portes sans encadrement de vitre
Pare-brise AR chauffant
Ecran de contrôle central LCD 15,6"
Volant multifonction en cuir (réglable dans 4 directions)
Volant chauffant
Siège conducteur réglable électriquement 8 directions
Réglage du support lombaire du siège conducteur 4 directions
Siège passager réglable électriquement 6 directions
Sièges AR rabattables (60/40)
Sièges AV chauffants
Sièges AV ventilés
Sièges AR chauffants
Accoudoir AR avec porte-gobelet
Frein de stationnement électrique automatique
Rappel de bouclage de la ceinture de sécurité
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Double haut-parleur intégré au siège conducteur
Climatisation automatique bi-zone AV
Diffuseur de climatisation AR
Appui-tête réglable des sièges AV
Mémoire de position des sièges AV
Siège passager à réglage du support lombaire 4 directions
Dossier de siège AR réglable 11,4°
Esthétique / Carrosserie
Peinture métallisée
Grand toit panoramique en verre (avec revêtement d'isolation thermique/protection UV)
Prédisposition pour montage barres de toit
Jante alliage noire polie à 10 branches - 20 pouces (pneus Michelin 255/45R20)
Autres équipements
Poignées de portes capacitive déployables au toucher
Caméra embarquée de circulation
Carte clé NFC
V2L (Vehicle-To-Load)
Pompe à chaleur
Contrôle de centrage de voie (LCC)
Contrôle actif de trajectoire en virage (ATC)
Changement de voie actif (LCA)
Avertissement de collision AV (FCW)
Freinage d'urgence autonome (AEB)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Détection d'angle mort (BSD)
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)
Avertissement de sortie de voie (LDW)
Avertissement de collision AR (RCW)
Télécommande et clé physique avec fonction parking automatique
Application de localisation intelligente de voiture
Interface utilisateur 3D
Mode bienvenue
Mode méditation
Mises à jour logicielles à distance (OTA)
Android Auto et Apple CarPlay
Obturateur de calandre actif
Essuie-glace automatique
Poignées de portes rétractables affleurantes automatiques
Hayon électrique mains libres
Kit de réparation crevaison
Assistant vocal "Hey XPENG" 4 zones avec reconnaissance intelligente
Eclairage ambiant 256 couleurs
Pare-soleil AV avec miroir et éclairage
Système de gestion thermique intelligent X-HP3.0
Appui-tête central AR
Auto-Hold (système de maintien automatique de la force de freinage)
Système d'avertissement acoustique pour piéton (AVAS)
E-Call (appel d'urgence automatique)
Radar à ondes millimétriques haute définition (x5)
Capteurs à ultrasons (x12)
Caméra vigileance conducteur
Châssis transparent
Surveillance de la vigileance du conducteur (DSM)
Surveillance de la distance AV (FDM)
Aide au maintien dans la voie (LKA)
Maintien dans la voie d'urgence (ELK)
Tableau de bord LCD 10,25"
Bibliothèque d'applications
Réglage automatique de la hauteur des phares
Animation lumineuse
Contrôle électronique de la stabilité (ESP)
Double plateau ventilé de chargement par induction - 50W
Prise 12 Volts x 2
USB Type-A
USB Type-C
Système de son surround XOPERA 16 haut-parleurs - 960 W
Caméra à haute perception (x11)
Options disponibles
-
Barre d'attelage déployable et rétractable électriquement (75kg/1500kg):
1190 €
-
Peinture métallisée Stellar Purple:
800 €
Photos (89)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération