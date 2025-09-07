Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le nouveau Xpeng G6 monte en puissance

La concurrence :  la Model Y en ligne de mire

La cible prioritaire du Xpeng G6 est la Tesla Model Y. La gamme, les puissances et les autonomies sont calquées sur l’Américaine. L’offre européenne est également désormais prolifique sur ce segment, notamment chez les constructeurs premium, Audi, avec son nouveau Q6 e-tron, BMW et son futur iX3 à la puissance de recharge promise également très élevée. En revenant à des prix plus rationnels, les modèles comme le Cupra Tavascan, le Volkswagen ID.5, le  BYD Seal U ou encore le Skoda Enyaq font partie du lot.

A retenir : la montée en puissance

Avec pour référence la Tesla Model Y, le Xpeng G6 surpasse l’Américaine dans pratiquement tous les domaines pour le même prix. Si le XPeng consomme plus et va un peu moins loin, il se rechargera bien plus rapidement.

Caradisiac a aimé

  • Le rapport prix/équipement
  • La puissance de recharge
  • L'intérieur valorisant
  • La technologie embarquée performante
  • L'espace à bord
  • Le grand coffre

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le poids très élevé
  • La consommation quelconque
  • L'ergonomie générale complexe
  • Pas de frunk

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
GRAND AUTONOMIE 80 KWH 0 (wltp) 46 990 €  €
PERFORMANCE 80 KWH 0 (wltp) 50 990 €  €
