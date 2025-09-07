4. Notre avis sur le Xpeng G6 (2025) et face à la concurrence
La concurrence : la Model Y en ligne de mire
La cible prioritaire du Xpeng G6 est la Tesla Model Y. La gamme, les puissances et les autonomies sont calquées sur l’Américaine. L’offre européenne est également désormais prolifique sur ce segment, notamment chez les constructeurs premium, Audi, avec son nouveau Q6 e-tron, BMW et son futur iX3 à la puissance de recharge promise également très élevée. En revenant à des prix plus rationnels, les modèles comme le Cupra Tavascan, le Volkswagen ID.5, le BYD Seal U ou encore le Skoda Enyaq font partie du lot.
A retenir : la montée en puissance
Avec pour référence la Tesla Model Y, le Xpeng G6 surpasse l’Américaine dans pratiquement tous les domaines pour le même prix. Si le XPeng consomme plus et va un peu moins loin, il se rechargera bien plus rapidement.
Caradisiac a aimé
- Le rapport prix/équipement
- La puissance de recharge
- L'intérieur valorisant
- La technologie embarquée performante
- L'espace à bord
- Le grand coffre
Caradisiac n'a pas aimé
- Le poids très élevé
- La consommation quelconque
- L'ergonomie générale complexe
- Pas de frunk
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|GRAND AUTONOMIE 80 KWH
|0 (wltp)
|46 990 €
|€
|PERFORMANCE 80 KWH
|0 (wltp)
|50 990 €
|€
Photos (89)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération