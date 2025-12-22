La concurrence : pas d’image mais du potentiel

Le Xpeng G9 s’attaque secteur des grands SUV électriques de luxe. Le chinois trouve ainsi sur sa route, l’Audi Q8 e-tron, le BMW iX xDrive40 ou encore le Mercedes EQE 350 (292 ch). A la différence il est beaucoup moins cher, bien mieux équipé. La différence peut atteindre 20 000 € en faveur du G9 à puissance et autonomie équivalente. Son image de marque est moins rayonnante mais l’écart de prix est colossal. Il fait aussi face aux Volvo EX90 et dans un autre registre au Kia EV9.

À retenir : attractif

La Xpeng G9 n’est pas exempte de défauts comme son ergonomie malaisée, ses aides à la conduite plus ou moins performantes ou encore son dynamisme inexistant. Toutefois, Xpeng propose un grand SUV de luxe parfaitement abouti, capable de réaliser de long parcours sans stresser grâce à son autonomie confortable et sa puissance de recharge tout simplement la meilleure à l’heure actuelle. Le G9 est aussi bien, voir mieux, fini que certains concurrents allemands, il offre du volume, un excellent niveau de confort ainsi qu’une technologie de pointe et une garantie de 5 ans. Le tout pour environ 15 000 € de moins.

Caradisiac a aimé

Les prix bien placés

La recharge ultra-rapide

L’autonomie confortable

La qualité perçue

les nombrees technologies

L’espace à bord

La garantie de 5 ans

Caradisiac n’a pas aimé

Pas de recharge 22 kW (AC)

Plusieurs aides à la conduite perfectibles

Ergonomie compliquée

Le poids très élevé