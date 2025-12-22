Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Xpeng G9 2026 : essai et avis sur le SUV électrique Chinois qui défie Mercedes et BMW

6. La fiche technique du Xpeng G9 (2025)

 

Les chiffres clés

Xpeng G9 575 PERFORMANCE 92.2 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 11/07/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 120 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 4,89 m
Largeur sans rétros 1,93 m
Hauteur 1,67 m
Empattement 2,99 m
Volume de coffre mini 660 L
Volume de coffre maxi 1 576 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 395 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 695 Nm
Puissance moteur 575 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 540 km
Capacité batterie 92,20 kWh
Type batterie Nickel-metal hybrid NiMh
Performances / consommation  
Vitesse maximum 200 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.2 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
