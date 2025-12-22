Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Xpeng G9 2026 : essai et avis sur le SUV électrique Chinois qui défie Mercedes et BMW

Alexandre Bataille

5. Le Xpeng G9 bien positionné dans sa catégorie ?

 

Xpeng G9 2026 : essai et avis sur le SUV électrique Chinois qui défie Mercedes et BMW

Le Xpeng G9 (dès 313 ch et 63 990 €) est évalué dans la catégorie des grands SUV électriques proposant 300 ch environ, comprenant notamment :

Audi Q8 e-tron (340 ch dès 89 020 €)

BMW iX xDrive 40 (326 ch, dès 84 200 €)

Mercedes EQE 350 (292 ch, dès 93 400 €)

Porsche Macan (340 ch, dès 82 959 €)

Xpeng G9 575 PERFORMANCE 92.2 KWH
Budget
  • 6.8
Pratique
  • 7.08
Rapport prix/équipements
  • 8
Sur la route
  • 6.86
Sécurité
  • 7.4
Autonomie
  • 7
Note globale : 14,4 /20
Explication des critères de notation
