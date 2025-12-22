Xpeng G9 2026 : essai et avis sur le SUV électrique Chinois qui défie Mercedes et BMW
5. Le Xpeng G9 bien positionné dans sa catégorie ?
Le Xpeng G9 (dès 313 ch et 63 990 €) est évalué dans la catégorie des grands SUV électriques proposant 300 ch environ, comprenant notamment :
Audi Q8 e-tron (340 ch dès 89 020 €)
BMW iX xDrive 40 (326 ch, dès 84 200 €)
Mercedes EQE 350 (292 ch, dès 93 400 €)
Porsche Macan (340 ch, dès 82 959 €)
|Xpeng G9 575 PERFORMANCE 92.2 KWH
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,4 /20
Photos (47)
Sommaire
