BMW affirme que BYD ne dit pas tout sur sa charge ultra-rapide des voitures électriques

En matière de performances de charge rapide sur les voitures électriques, c’est actuellement BYD qui revendique les meilleurs chiffres. Depuis l’arrivée de ses nouvelles Han L et Tang L et d’autres modèles basés sur une nouvelle technologie de batteries, le constructeur chinois promet des temps de recharge très impressionnants.

Ces promesses se vérifient, comme on a pu le constater lors de tests en conditions réelles réalisés en Chine : ces autos peuvent encaisser jusqu’à 1 000 kW de puissance maximale en courant continu et récupérer 400 kilomètres d’autonomie en 5 minutes. Elles peuvent repasser de 10 à 70 % de charge en à peine plus de 7 minutes avec des batteries très grosses. Plus récemment, BYD a annoncé que la version chinoise de sa nouvelle Denza Z9GT pouvait même récupérer 500 kilomètres d’autonomie en 5 minutes, grâce à une technologie de charge à 1 500 kW.

« C’est comme une couverture qu’on choisit de tirer d’un côté ou de l’autre »

Bmw se méfie de ces chiffres très impressionnants, comme le rapportent les journalistes de Car Sales qui ont discuté avec des ingénieurs de la marque spécialisés sur les voitures électriques : « il faut faire très attention à ce genre d’annonces », estime le responsable de la production des batteries de BMW Markus Fallböhmer.

« Il est possible d’optimiser l’un des paramètres de performances d’une batterie électrique, mais cela implique nécessairement des compromis et une contrepartie négative sur d’autres paramètres. C’est comme une couverture que l’on décide de tirer d’un côté en sacrifiant l’autre », explique-t-il, en sous-entendant que cette stratégie de BYD pourrait avoir des effets négatifs sur d’autres paramètres importants comme la durabilité des batteries ou plus simplement l’autonomie maximale.

BMW se défend bien sur ses autos électriques

Sans atteindre les records de charge de BYD, BMW se défend plutôt bien de toute façon sur les performances de ses nouvelles voitures électriques. Le iX3 et la nouvelle i3 peuvent récupérer 350 kilomètres d’autonomie WLTP en 10 minutes et repasser de 10 à 80 % de charge en 21 minutes. Surtout, ses autos affichent une autonomie maximale qui peut atteindre les 900 kilomètres sur la version la plus frugale de la berline i3.

Rappelons tout de même que BYD offre en France une garantie de 6 ans et 150 000 kilomètres sur ses voitures et de 8 ans et de 250 000 kilomètres sur ses batteries. Et BYD offre aussi ce niveau de garantie en Chine sur ses batteries, signe qu’il ne s’inquiète pas trop pour la fiabilité de ses systèmes à charge ultra-rapide.