Une BMW Série 5 de quasiment 40 ans vendue près de 170 000 € !

Certes, il ne s’agit pas d’une simple Série 5. C’est « LA » Série 5. Comprenez la première à avoir endossé le costume Motorsport après avoir reçu le cœur de la supercar M1, boosté pour l’occasion à 286 ch, à savoir la M5 génération e28. Un mythe dérivé d’une simple berline familiale donc, qui vient d’atteindre un record puisqu’adjugé à 195 810 $ fin mars aux Etats-Unis, soit l’équivalent de 169 640 €…

Déraisonnable ? On vous laisse en débattre, sachant qu’actuellement, on peut trouver des Porsche 991 GT3 RS ou des Ferrari 458 Italia et 599 GTB peu kilométrées voire même… si l’on est pro BMW M5, le dernier modèle fort de 727 ch. Sauf que l’exemplaire en question vous renvoie quasi 40 ans en arrière, en 1988 (date de sa sortie) avec son état proche du neuf, et pour cause : il n’affiche que 15 775 km au compteur… Et quelle ambiance avec ce cuir sport crème ! Pour ma part, ayant roulé plusieurs années en Série 3 e30 et e28 ainsi configurées, je craque…

Puisqu’on en est aux confidences, je peux vous raconter également l’essai de cette mécanique, mais dans une Série 6 (qui s’appelait M635 CSI et non pas M6…) que je convoitais en 2009 et qui, malheureusement, m’est passée sous le nez, le propriétaire ayant finalement été approché par un membre de son club de voiture à qui il ne put la refuser. Elle avait des trous dans les ailes arrière et environ 180 000 km au compteur, mais une santé de fer et une sonorité grisante. Et à 9 000 € à l’époque, le rapport prix/plaisir était quasi imbattable.

Le ratio n’est pas aussi favorable pour le client mais bénéfique pour le concessionnaire, la plateforme Hagerty ayant adjugé ce modèle 50 000 € plus cher que la BMW M5 vert malachite métallisé de 1987 « ex-roi de Suède », en 2023. Pourquoi un tel engouement ? Déjà parce que le modèle reste rare : la production mondiale totale, de 1985 à 1988, n’a atteint que 2 191 exemplaires, dont 1 340 destinés au marché nord-américain. Autres atouts du modèle, et pas de moindres : 41 000 $ de révisions récentes effectuées par le sorcier Bruce Canepa, ainsi que la présence des manuels d’utilisation d’origine, des outils, des housses de sièges en laine et un classeur de factures d’entretien complet.

Anecdote amusante contée par Hagerty : dans une brochure promotionnelle, BMW avait annoncé seulement 500 exemplaires de M5 E28 aux États-Unis, puis décida d’en produire 739 de plus face au succès commercial. Une décision qui suscita la colère des premiers acheteurs qui, craignant une dépréciation de leur auto, ont intenté un procès. En compensation, la marque leur a finalement offert un bon d’achat de 4 000 $ sur une nouvelle BMW.

Finalement, les concessionnaires eurent beaucoup de mal à écouler la deuxième série de M5, et beaucoup d’entre elles finirent en voitures de fonction avant d’arriver sur le marché de la seconde main à prix cassés. Ajoutez à cela les coûts d’entretien élevés, et beaucoup de propriétaires s’en débarrassèrent à bas prix, sans jamais imaginer qu’une telle voiture prendrait un jour de la valeur ou deviendrait un objet de collection…