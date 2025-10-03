Monterey Car Week : Bruce Canepa

Né et élevé à Santa Cruz, en Californie, il a grandi en construisant des modèles réduits de voitures et en participant à des courses de motocross et de karting. À douze ans, son père lui avait appris à conduire presque tout, de sa première voiture, une Ford Modèle « A » de 1929, à un camion diesel à dix roues. Il travaillait dans la concession familiale dès ses moments libres, apprenant la mécanique, la fabrication de pièces, la carrosserie et la peinture. Aujourd’hui, il s’implique avec passion dans tous les aspects de ses entreprises, de la conception et du développement de véhicules à la vente de voitures historiques et de collection, en passant par la restauration et la compétition.

Bruce a grandi comme un garçon californien typique, passionné de hot rods, de voitures de sport et de course automobile. Comme tout ce qu’il fait il l’a fait à fond. Il a commencé dès que le règlement le lui a permis, d’abord en quarter Midgets et en Kart puis en Super Modified et en Sprint Cars. Outre de nombreuses victoires dans toutes les catégories il a été élu consécutivement « Rookie de l’année » et « pilote ayant le plus progressé dans trois catégories : Sportsman, Modified et Sprint Cars.

En 1978 il se lance dans le très haut niveau en participant aux courses IMSA et TRANS-AM. En 1979 il participe aux 24 Heures de Daytona avec sa propre équipe et sa Porsche 934. Associé à Rick Mears et Monte Shelton ils terminent à une superbe 3ème place au scratch. Porsche est tellement impressionné par cette performance qu’ils lui fournissent une 935 usine flambant neuve pour le reste de la saison.

Au début des années 1980 Bruce se retrouve copilote avec Gianpiero Moretti au volant de la célèbre Porsche 935 de l’écurie MOMO à Daytona, Mid Ohio et Riverside. 1982 il est de retour aux 24h de Daytona avec Bobby Rahal et Jim Truman au volant du premier prototype March GTP « Ground Effects ». Il pilote ensuite la Lola T600 Electrodyne aux 6h de Riverside en 1984.

Bruce termine la décennie avec succès au volant de sa propre Porsche 962 lors des épreuves IMSA de la côte Ouest.

Toujours prêt à relever de nouveaux défis Bruce décide de participer à la Pikes Peak international Hill Climb en 1981. Il prend sa monoplace Porsche conçue sur mesure. Ala surprise générale il se qualifie premier et termine à une incroyable seconde place au classement général. Il y retourna 19 ans plus tard établissant le record du parcours pour les poids lords double essieu en 2000 et 2001, et il franchit la ligne d’arrivée en 13m57s 800 en 2002. Le record tient toujours. Depuis 1980, Bruce a non seulement piloté de puissantes voitures de course mais également ses entreprises Canepa, Canepa Racing, Canepa Restauration et Concept Transporters. Bruce est un PDG très impliqué alliant sens des affaires intensité en course et souci du détail. Aujourd’hui cela lui vaut une réputation mondiale de qualité et de performance.

L’INTERVIEW

Bruce Canepa et la 959 : Il y a des rencontres qui changent une vie !

" J’ai eu la chance de pouvoir acheter la 1ère 959 en 1987, c’était la toute première aux États-Unis. Je l’ai faite venir avec un visa de touriste, Rudi Henley propriétaire de Liqui Moly résidait en Europe et l’a mise à son nom. Peter Schutz et Helmut Bott (les dirigeants de Porsche à l’époque) voulaient voir si la 911 avait un futur, ils ont donc décidé de faire une sorte de « 911 ultime » pour le groupe B, transmission intégrale à répartition variable paramétrable selon 4 modes au tableau de bord, moteur bi-turbo de 444ch, boite 6, culasses refroidies par eau du fait des 4 soupapes. Cette auto fut présentée lors du salon de Francfort en 1983sous forme de « concept car ». Peu de temps avant la FIA avait changé ses règlements pour encourager les constructeurs à faire de la compétition : il ne fallait plus commercialiser « que » 200 exemplaires pour prendre part aux compétitions du groupe B.

Porsche avait deux objectifs en tête : tester l’avenir de la 911 par rapport aux Porsche moteur avant watercooled et faire de cette auto une vitrine technologique assommant la concurrence.

Nous étions plusieurs à être tombés amoureux de cette voiture : Bill Gates, Paul Allen (son associé) et moi-même. Dès leur arrivée en Californie les voitures ont été immédiatement saisies par les douanes américaines. Il était impossible pour nous de les immatriculer et encore moins de rouler sur le sol américain. Ainsi, les Porsche 959 étaient condamnées à rester dans un entrepôt à moins de trouver une faille dans la loi. C’est donc ce que j’ai entrepris. Bill Gates m’a mis en contact avec Warren Dean, un avocat influent de Washington. Nous avons donc travaillé sur une nouvelle loi permettant l’importation de voitures rares.

La loi « Show & display » fut adaptée en 1988. Cette loi permettait l’importation de voitures répondant à des critères « pointus », le 1er : une production inférieure à 500 exemplaires. Elles devaient aussi ne pas être commercialisées aux USA. Enfin, ces voitures devaient respecter les normes environnementales américaines. Je les ai modifiées pour leur faire respecter les normes antipollution US. Je n’ai pas voulu réduire la puissance et ai optimisé ECU ainsi que les catalyseurs. La 959 était dorénavant homologable et délivrait 575 ch !!!

Dernier point, la voiture ne doit pas parcourir plus de 2000 miles/an.

Grâce à cette « CANEPA LAW » d’autres voitures d’exception telles que la Jaguar XJ220, la Bugatti DIVO et la Nissan SkylineR34 GT-R ont pu être homologuées.

On pourrait croire que l’histoire avec la 959 venait de connaître un épilogue heureux à travers son homologation. En fait, pour moi elle venait tout juste de commencer.

Cette auto avait 20, 30 ans d’avance sur son temps : j’ai entrepris de la faire évoluer et aujourd’hui, presque 40 ans plus tard, une 959 SC développe 800 ch, freine mieux, tient mieux la route et conserve cette facilité d’usage qui la caractérise. Cette voiture et notre histoire à CANEPA RACING sont intimement liées. Un peu comme un coup de foudre qui se transforme en mariage heureux et dure toute la vie."

Canepa 959SC - La Porsche 959, réimaginée par Canepa

La Porsche 959 était une supercar fantastique des années 80, une icône, mais au moment où la voiture a pu être importée aux États-Unis au début des années 2000, Bruce Canepa a vu le potentiel inexploité dans cette voiture et a cherché à la mettre au plus haut niveau des années 2000. En près de 40 ans Canepa a conçu de nombreuses améliorations et mises à niveau de la Porsche 959, donnant puissance et couple accrus, meilleure maniabilité et confort, amélioration de la fiabilité, et globalement sécurité. Aujourd’hui, l’évolution finale de cette automobile est ici : La 959 SC de Canepa, la Porsche 959 « réinventée »

Une Canepa 959 SC commence par une Porsche 959 d’origine, y compris son moteur 2,85 litres refroidi par air et eau, sa boîte manuelle à 6 rapports, sa transmission intégrale évoluée, ses panneaux de carrosserie en composite Kevlar, et bien plus encore. Méticuleusement démontée, chaque pièce est cataloguée pour la restauration à venir, remplacée ou mise à niveau plus tard dans le processus. Ce processus global de la 959SC nécessite plus de 3 500 pièces et plus de 4 000 heures de travail pour la mettre à neuf. Et ce, sans compter toutes les heures de R & D qui ont permis d’aboutir au résultat final et Dieu sait si elles sont importantes ! Au cours des 25 dernières années, Canepa a acquis de l’expérience avec la transmission, les systèmes de suspension et la mécanique de la Porsche 959. Cette expérience avec la plateforme 959 a permis à Canepa d’identifier tous les points qui pourraient être mis optimisés ou parfois simplement remplacés. Chaque 959 SC comprend une reconstruction complète du moteur utilisant les meilleurs composants pour performances et fiabilité. Des bielles Pankl en titane pour remplacer l’origine ainsi que de nouveaux pistons sont installés, le jeu de soupapes remplacé par de plus modernes, un système d’alimentation amélioré et de nouveaux injecteurs. L’allumage est assuré par un système à bobine intégrée pour plus de puissance et un meilleur contrôle. Le système turbo séquentiel est remplacé par des turbos contemporains Borg Warner augmentant la puissance et le couple, de manière fiable, jusqu’à 850 chevaux et 650 Nm de couple. Un système de gestion moteur et un faisceau avec micrologiciel co-développé avec MoTec permet une meilleure réponse dans l’ensemble maniabilité, enregistrement des données et performances accrues.

Autres améliorations liées au moteur. Au niveau des arbres à cames logements sur des roulements à faible frottement, calibrage E85/flex fuel avec calibrage automatique du carburant, alternateur à haut rendement amélioré et poids léger démarreur à engrenages, sur mesure de longueur égale tungstène céramique collecteurs revêtus d’un système d’échappement en titane à deux étages avec chauffage en titane et un système de filtre à air « vert » exclusif.

La légendaire transmission de la 959, c’est Le système de transmission intégrale avancé. Lui aussi a également été modernisé. La transmission a été entièrement rénovée est réalisé pour chaque voiture, avec une super finition isotrope REM sur les engrenages et les arbres pour une meilleure réduction des frottements. Renfort de transmission éprouvé en compétition. le système d’embrayage a été révisé et renforcé pour encaisser la puissance accrue. Le résultat de la modernisation complète du moteur et de la transmission est un ensemble fiable et éprouvé qui produit une supercar moderne. Mais est également une auto facile à conduire et plaisante au quotidien.



Les Porsche 959 étaient à l’origine dotées d’un choix très limité de couleurs, la majeure partie de la production étant rouge, argent et blanc. Pendant le processus de construction d’une 959 SC Canepa, le propriétaire peut choisir littéralement n’importe quelle couleur. Les couleurs sont choisies et optimisées par l’atelier de peinture interne de Canepa en utilisant la plus récente technologie de peinture. Une peinture de qualité « concours » est appliquée. Une fois terminé, le châssis 959SC paraît plus beau que neuf, rehaussé de couleurs jamais disponibles à l’origine.



Aucune auto ne saurait être complète sans un fantastique intérieur, et la 959SC ne fait pas exception. Le département sellerie de Canepa crée un intérieur sur mesure selon les spécifications et requêtes du propriétaire. La sellerie est intégralement refaite toute en cuir. Une unité principale moderne est installée ainsi qu’un système stéréo avec Car Play de dernière génération. Le système d’échappement à deux étages est contrôlé de l’intérieur par un interrupteur.

Les voyants du tableau de bord sont désormais à LED pour un meilleur éclairage.

Plus de 400 heures sont consacrées à chaque intérieur

Pendant le processus de mise en service, chaque composant de la 959 est inspecté afin de le remettre à neuf, ou de le remplacer pour garantir la plus haute qualité. La suspension est mise à niveau avec de nouveaux composants et bagues, pièces replacées avec leurs revêtements respectifs et des pièces plus modernes sont installées. Vers la fin de la production originale de la 959, une variante 959 S a été créée sur laquelle était utilisé un nouveau système de suspension plus simple, plus léger et axé sur les performances par rapport à celle de la version Komfort hydraulique réglable. La 959SC reprend ce type de suspension et continue de l’améliorer. Les moyeux de roue sont démontés, restaurés et reconstruits, avec des valves personnalisées Penske chocs avec des ressorts hélicoïdaux en titane utilisés et traités cryogéniquement semi - flottants Le freinage est complètement upgradé à son tour. Toutes ces améliorations permettent de produire une voiture qui offre une qualité de conduite plus douce sur toutes les surfaces de roulement, élimination du système de suspension hydraulique qui permet à la fois de gagner du poids et d’abaisser la hauteur de caisse de 1 pouce », comme sur une 959 S, tout en offrant une garde au sol suffisante.



Etre au niveau de puissance des supercars modernes nécessite des pneus de supercar moderne, et du coup Canepa a conçu une solution spéciale pour le 959SC. À l’origine lorsque la Porsche 959 était conçue, elle était prévue pour avoir des roues de 18 pouces mais a été impossible à cause des fabricants de pneus lequel a conduit les voitures à utiliser des jantes de 17 pouces. Canepa a pris les devants et a créé des jantes en magnésium de 18 pouces. Roues conservant l’esprit des roues d’origine, tout en permettant à la technologie moderne des pneus radiaux Michelin, cela améliorant l’adhérence, le confort et le style de la 959 SC.



Canepa a aussi développé un système moderne d’éclairage 959 SC avec une puissance accrue tout préservant les boîtiers d’origine pour conserver l’aspect et le design d’origine. La vision est drastiquement améliorée en faisant appel aux dernières technologies.



Le 959 SC est avant tout une déclaration d’amour de Canepa envers la Porsche 959.

À propos de la Porsche 959

La Porsche 959 était de loin la plus technologique voiture de sport, la plus avancée au monde lorsqu’elle fut introduite en 1985.

Au début des années 1980, pour le plus grand bonheur des passionnés de course automobile du monde entier, la FISA a présenté sa nouvelle réglementation routière du Groupe B. Pour être homologués, les constructeurs devraient produire et vendre 200 versions routières de leurs voitures. Seuls deux ont relevé le défi : Porsche avec sa 959, et Ferrari avec sa 288 GTO.



Porsche a utilisé des panneaux de carrosserie composites en aluminium et en aramide (Kevlar) le long avec un Nomex plancher, au lieu de l’acier normalement utilisé sur leurs voitures de série. Le poids de l’auto de 1 450 kg) a contribué à atteindre son niveau de performances élevées.



Porsche avait aussi développé une voiture aérodynamique, avec hauteur de caisse réglable automatique et aérodynamique « zéro lift ». Système de transmission intégral avancé disponible sur une voiture de série. Capable de modifier la répartition du couple entre les roues arrière et avant, le système PSK a donné à la 959 l’adaptabilité nécessaire à la fois comme voiture de course et comme « super » voiture de route. En pleine accélération, la PSK pouvait envoyer jusqu’à 80 % de la puissance disponible aux roues arrière. Il pourrait aussi faire varier le biais de puissance en fonction de la surface de la route et des changements d’adhérence, aidant à maintenir la traction à tout moment.

Les restaurations de CANEPA

Une restauration CANEPA ? La culture de l’excellence et de l’absence de risque. Rien n’est fait à l’économie, tout ce qui serait conservé dans un autre établissement en espérant qu’il n’y ait pas de souci, ici on le remplace avec du neuf ! Pas d’états d’âme, on ne veut pas voir une auto revenir elle doit sortir des ateliers neuve voire « mieux que neuve ». Bruce Canepa a bâti ainsi ses succès en courses, avec rigueur et méthode, il en va de même pour les autos qui sortent de ses ateliers. On assume d’être plus cher parce que « la qualité n’a pas de prix », le résultat est un long cheminement, c’est cette culture de l’excellence qui a mené Bruce à concentrer tous les corps de métiers en interne, carrosserie, peinture, sellerie, mécanique. La maîtrise de la qualité est à ce prix, on ne dépend pas de l’extérieur, on contrôle tout. En fait c’est un investissement gagnant : le client ne tombe pas en panne, il est content, on ne doit pas reprendre le travail et le client content revient pour acheter une, d’autres autos et en parle autour de lui. La phase d’investissement ce sont les premières années pour bâtir la réputation.

Méthode : Culture de l’Excellence avec tout ce que cela implique comme conséquences

Méthodes extrêmement modernes, il y a chaque semaine mise en ligne. une vidéo montrant les restaurations et nouveautés.

C’est clean, c’est efficace, on voit que l’on a affaire à une entreprise extrêmement moderne et la volonté de transparence met en confiance les clients. On ne fait jamais mieux son propre éloge que soi-même

Demain GMA et…

Autre conséquence de cet « investissement qualité » cela a permis à Canepa de décrocher la prestigieuse distribution des Gordon Murray Automotive pour les Etats Unis. Tout client d’une GMA devra passer par Canepa Sport tant pour l’achat que pour l’entretien. C’est la conséquence du travail réalisé avec les premières restaurations puis la série des 50 959 SC.

Le hasard n’existe pas…

CANEPA SPORT est aujourd’hui une entreprise de référence aux USA. Le travail est rigoureux et méthodique on veut que le client soit content car alors il reviendra, Dans un secteur où les déceptions sont fréquentes cette philosophie est une assurance-vie pour l’entreprise et ses propriétaires. Bruce Canepa est une figure locale et jouit d’un certain pouvoir pour ne pas dire un pouvoir certain en Californie, à Laguna Seca et même sur le continent Nord-Américain. Bon pilote sans être un champion c’est la 959 SC qui l’a fait accéder à la notoriété et qui restera comme « la » grande œuvre de sa vie.

Aurait-il pu rejoindre les Dallara, les David Richards/Prodrive les De Chaunac/Oreca, les Nicolet/Ligier au Panthéon mondial des préparateurs de course ? La réponse est probablement une question d’ouverture d’esprit…

Patrick Hornstein