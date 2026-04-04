Afin de faire face à des ventes électriques limitées et conserver une production élevée, BMW va restyler son SUV BMW X1 thermique.

La plupart du temps, les ventes de voitures électriques ne remplissent pas les objectifs fixés par les constructeurs. C’est pour cela que ces derniers n’hésitent désormais plus à faire tenir le plus longtemps possible leurs modèles thermiques, en attendant que la vente de voitures électriques progresse. C’est le cas du constructeur munichois Bmw qui va restyler le X1.

Nos chasseurs de scoop viennent de croiser la route d’un des prototypes du BMW X1 restylé. Ce modèle qui compte beaucoup pour la marque allemande est arrivé sur le marché en 2022 et voici qu’arrive le restylage de mi-carrière. Un petit lifting qui va permettre de rajeunir ce SUV compact et de le mettre au goût du jour en attendant son prochain renouvellement.

Des ventes qui se maintiennent en France

Le BMW X1 est une bonne affaire pour BMW qui sur le marché français atteint un beau volume de ventes. Celles-ci sont proches des 11 500 exemplaires vendus, soit un peu plus que son homologue électrique BMW iX1 dont les ventes sont de 8 900 exemplaires en 2025. Même si son SUV compact électrique plaît, BMW ne peut se permettre de laisser de côté son modèle thermique et va le faire bénéficier d’un restylage pour l’année 2027. Ce restylage ne sera sans doute pas très profond et concernera surtout la partie avant du modèle qui va adopter le style « Neue Kasse », une identité stylique commune à tous les nouveaux modèles (BMW iX3 et BMW i3) ou modèles restylés de la marque munichoise.

Une face avant, d’inspiration « Neue Klasse »

La nouvelle identité stylistique inaugurée par le BMW iX3 que l’on retrouve également sur la nouvelle BMW i3 va être reprise à son compte par le Bmw X1 restylé. En revanche, il n’y aura pas de modification en ce qui concerne la plateforme de ce modèle. Il s’agit toujours de la FAAR/UKL qui est commune aux BMW X1 et BMW iX1, une base technique que la prochaine génération du BMW X1, car il y en aura bien une, conservera tandis que la nouvelle génération du SUV électrique BMW iX1 passera à la base technique « Neue Klasse ». Une base qui sert de soubassement aux BMW iX3 et BMW i3n et qui dispose d’une optimisation de l’intégration des batteries. Pour les motorisations du BMW X1 restylé, il ne devrait pas y avoir de grands changements l’offre actuelle devrait être reconduite. Elle se compose de moteurs essence mais aussi de diesels qui viennent aux côtés des motorisations hybrides rechargeables. Ces moteurs pourraient recevoir quelques légères retouches afin d’être encore plus efficients qu’aujourd’hui.