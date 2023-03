En France, en Europe et dans le monde, le X1 est un best-seller. BMW a écoulé près de 2,5 millions d’exemplaires de son SUV ces 13 dernières années. Un statut que la firme Munich compte bien maintenir pour cette troisième génération. Le nouveau X1 change donc du tout au tout. Gabarit, design, technologie et motorisations ont été revus du sol au plafond.

dailymotion Comparatif vidéo - BMW X1 vs Mercedes GLA : une place sur le trône

Il faudra au moins ça pour maintenir à bonne distance le Mercedes GLA. Revu en 2020, le SUV de l’étoile talonne régulièrement le X1 sur les principaux marchés, sauf en France où il se place comme leader de la catégorie. BMW a commencé par équiper son modèle d’une toute nouvelle plateforme, celle du monospace Série 2 Active Tourer.

Le X1 grandit de 5 cm pour atteindre 4, 50 m soit presque 10 cm de plus que son concurrent. Ensuite, il arbore un design bien plus massif que son prédécesseur. Cela passe par les lignes de caisse marquées, une chute de toit fuyante et une calandre plus imposante. L’ensemble s’accompagne de projecteurs effilés à l’avant et de feux arrière avec effet 3D. Dynamique et découpé à la serpe, le look du X1 tranche avec les rondeurs du GLA. Le SUV de Mercedes met en valeur ses galbes par des entourages de vitres chromés et une calandre spécifique incurvée. Les deux versions présentées ici sont habillées de finitions sportives qui ajoutent des jantes de grande dimension (18’’ pour le X1 et 19’’ pour le GLA) et un kit carrosserie plus musclé (boucliers, pare-chocs et inserts décoratifs spécifiques).

A bord, le X1 aussi se modernise en reprenant la planche de bord du dernier Série 2 Active Tourer qui se caractérise par une double dalle numérique courbée composée d’un écran de 10,25 pouces face au conducteur et d’un écran multimédia de 10,7 pouces équipée du dernier système d’exploitation particulièrement fluide et agréable à utiliser.

Le GLA ne mégote pas non plus la présentation en reprenant le cockpit très techno de la Classe A composé d’une double dalle numérique de 10,25’’. Le système MBUX implanté est pourvu d’une intelligence artificielle répondant aux commandes vocales débutant par « Hey Mercedes ». Le SUV de Mercedes bénéficie d’une présentation plaisante et très qualitative soulignée par des bouches d’aérations circulaires en aluminium brossé, une sellerie mixte cuir/alcantara et des plastiques soignés. En passant au tout tactile, le X1 impose quelques tâtonnements, même lorsque l'on souhaite simplement régler rapidement la ventilation sans quitter la route des yeux. Un écueil que le GLA évite grâce à une barre de raccourcis physique qui permet un accès direct aux fonctions régulières. Outre ce défaut, le X1 fait honneur à son standing en proposant une qualité de fabrication de haut niveau composée de plastiques soignés et d’inserts bien travaillés.

Aspects pratiques

Le nouveau BMW X1 porte sa longueur à 4,50 m. Soit précisément 9 cm de plus que le Mercedes GLA. Un atout qui profite à l’accueil des passagers. Aux places arrière, le X1 offre un espace aux jambes, aux coudes et à la tête supérieur à son concurrent. Même constat pour le coffre dont le volume surpasse d’une centaine de litres celui de son concurrent. Sur les versions thermiques ce dernier cube 540 litres de base contre 435 litres pour le GLA. Un très bon score qu’il est possible d’étendre à 1 600 litres une fois la banquette rabattue contre 1 430 litres pour le rival. Les deux disposent d’une banquette arrière coulissante (au découpage 40/20/40) qui permet d’optimiser le chargement ou le confort des passagers.

Avec des rangements plus nombreux et plus vastes à l’image des bacs de portières, du logement pour smartphone ou de la console centrale flottante, le X1 s’impose sur le registre des aspects pratiques. Précisons toutefois que malgré ses 10 cm de moins, le GLA ne démérite pas offrant un très bon rapport habitabilité/encombrement.

Les familles en quête de volumes auront le loisir de se diriger vers le GLB, une offre alternative capable d’embarquer 7 passagers et inexistante chez BMW dans un gabarit aussi compact (4, 63 m) et vendue quasiment au même prix que le nouveau X1.

Pratique BMW X1 18d M Sport Mercedes GLA 200d AMG Line Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,9 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Rapport prix/équipement

Pour ces versions huppées à consonances sportives, les tarifs sont haut perchés. Il faudra compter 46 990 € pour le nouveau X1 en finition M Sport contre 47 699 € pour le GLA en finition AMG Line. Ici, la politique d’options est différente pour chacun des protagonistes. Pour le modèle à l’hélice, tout ou presque est fourni de série comme l’instrumentation numérique grand format, l’ouverture mains libres, l’instrumentation numérique grand format ou encore les suspensions pilotées. Des équipements facturés en option chez Mercedes. D’abord, certains imposent de passer par le pack « Premium Plus » à 3 700 € comprenant les sièges électriques à mémoire et chauffant, le toit ouvrant panoramique, le tableau de bord digital de 10,25 pouces, les feux LED intelligents, l’accès et le démarrage mains libres. Ensuite il faudra ajouter 1 200 € pour les suspensions pilotées et la même somme pour bénéficier de l’affichage tête haute. Le X1 affiche donc un meilleur rapport prix/équipement.

Rapport prix/équipements BMW X1 18d M Sport Mercedes GLA 200d AMG Line Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 16 /20 15 /20 Explication des critères de notation

Budget

La comparaison des gammes BMW X1 et Mercedes GLA révèle des similitudes : des prix salés et une multitude de motorisations. Les deux concurrents proposent de l’essence, du diesel, de l’hybride et même une version 100% électrique. Nous opposons aujourd’hui les versions diesel de 150 ch qui pèsent toujours pour un tiers des ventes.

Si le X1 se révèle un peu moins cher (BMW X1 sDrive 18d M Sport : 46 990 €/ Mercedes GLA 200d AMG Line : 47 699 €, il est aussi le plus sobre des deux avec une consommation moyenne de 5l/100 km (WLTP) contre 5,4 l/100 km pour le GLA. A cela il faut ajouter un malus inférieur. Comptez 190 € pour le X1 essayé (132 g) contre 400 € pour le GLA (138 g) équivalent. Pour le reste : garantie et décote en occasion ne permettent pas au GLA de rattraper son léger retard dans ce chapitre.