Essai - BMW X1 23d xDrive xLine (2022) : pour gros rouleurs pressés...

En bref : 2.0 diesel 211 ch Micro-hybridation 4 roues motrices Boîte auto. DKG7 à partir de 48 900 €

Bien qu'il soit dans le collimateur des autorités, le diesel représente toujours 39 % de part de marché chez BMW, et même entre 45 et 50 % chez les particuliers. Pour un best-seller comme le X1, impossible de passer à côté, donc. Aussi le nouveau modèle propose-t-il deux blocs quatre cylindres fonctionnant au gazole : un modèle 18d transmettant ses 150 ch aux roues avant ou cette version 23d 4x4 de 211 ch.

Entre les deux, un écart de prix de 6 700 €, soit un ticket d'entrée fixé à 48 900 €. Copieux, mais à ce niveau de puissance, ce moteur ne manque pas d'intérêt dans la gamme. Grâce à ses émissions de CO2 réduites, il évite les gros malus : 50 € pour la finition d'appel, contre quasi 898 € pour l'équivalent en essence (23i xDrive), soit un surcoût final d'environ 550 €. Tentant ! Bien sûr, le modèle hybride rechargeable 25e xDrive affiché à 51 100 €"seulement" risque de lui faire de l'ombre, d'autant qu'en le négociant un peu pour passer sous la barre fatidique des 50 000 €, on accède au bonus de 1 000 €, et donc à un tarif proche. Reste que pour voyager du matin au soir sans ravitailler ni exploser le budget, le bloc 23d n'a pas son pareil...

Sur la route : performant et ultra-doux

Déjà, son couple généreux de 400 Nm dès 1 500 tr/mn assure des relances canon sans solliciter la boîte auto. outre mesure. Et surtout, il s'offre une micro-hybridation ainsi qu'une boîte auto. double embrayage à 7 rapports d'origine Getrag, alors que la précédente génération de X1 23d faisait confiance à une boîte 8 vitesses à convertisseur de couple d'origine Aisin.

Le résultat est plutôt convaincant. Déjà, l'alterno-démarreur assure des coupures et redémarrages moteur quasi imperceptibles quand on s'arrête. Et surtout, la boîte fait preuve d'une douceur bluffante et de rapidité à la montée des rapports. On pourra juste lui reprocher quelques hésitations au rétrogradage. Pour ne rien gâter, l'ensemble fait preuve de retenue à la pompe, avec moins de 6 l/100 km en moyenne selon nos relevés, soit environ 0,5 l/100 km de moins que l'ancien modèle. Pas mal pour un 4x4 de 211 ch chaussé de jantes de 20'' (option à 1950 €) et de pneus en 245 mm de large !

Il convient de préciser que, contrairement à ses frangins plus gros à moteurs longitudinaux, le X1 est une traction par défaut, les roues arrière n'étant mobilisées que si leurs homologues avant patinent par l'intermédiaire d'un viscocoupleur d'origine Haldex qui peut transférer jusqu'à 50 % de la force motrice. Pour la sobriété, on n'a rien trouvé de mieux. Et sur route glissante, l'ensemble fait preuve d'efficacité. En revanche, mieux vaudra éviter les franchissements périlleux, d'autant que l'allemand chausse des pneus préférant l'asphalte.

Côté comportement routier, le X1 prête peu le flanc à la critique. Même s'il apparaît un peu lourd à l'inscription en virage (1 690 kg annoncés), le train avant obéit sans temps mort et accroche. Et en insistant sur le gouvernail, le train arrière peut accompagner de manière progressive pour aider à pivoter. La suspension Adaptive M optionnelle (700 €), qui s'accompagne d'un léger rabaissement (-15 mm), ainsi que les pneus taille basse, ne sont pas étrangers à ce dynamisme sur notre modèle d'essai. En revanche, le confort en pâtit quelque peu avec une tendance ferme sur les grosses irrégularités. On reprochera aussi au X1 de ne pas contenir suffisamment les bruits du moteur à l'accélération.

Pour le reste, on retrouve un SUV très raffiné, surtout une fois doté, comme ici, de sièges sport électriques recouverts d'une jolie sellerie cuir ivoire (2 820 € l'ensemble) et d'habillages en vrai bois d'eucalyptus (260 €). Et l'on apprécie toujours l'espace intérieur généreux tant au niveau des jambes que du coffre. Par ailleurs, le X1 propose toujours une banquette coulissante (sur 13 cm) qui permet d'obtenir plus de 600 litres dans le compartiment de charge tout en laissant suffisamment de place aux passagers arrière.

La nouvelle dalle numérique recourbée piquée au Série 2 Active Tourer impressionne par la taille et la résolution des écrans (plus de 10'' chacun) mais les possibilités de personnalisation sont réduites. Dommage, car les graphismes anguleux ne font pas l'unanimité. Surtout, la disparition de commandes physiques pour la clim' et de la molette iDrive sur la console centrale complique quelque peu l'ergonomie malgré une commande vocale efficace. Le nouveau sélecteur de boîte auto., qui prend la forme d'un petit bouton basculant, pourra aussi dérouter au début.