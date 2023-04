1. Comparatif vidéo - BMW iX1 VS Mercedes EQA : on refait le match.... en électrique

Il y a quelques semaines, le BMW X1 de dernière génération se mesurait à l’un de ses principaux rivaux, à savoir le Mercedes GLA. Plus moderne, le SUV bavarois remportait aisément ce duel. Aujourd’hui, on refait le match dans leur version électrique. Si Mercedes a mis à son catalogue son EQA depuis 2021, ce n’est pas le cas de BMW qui a attendu fin 2022 pour lancer l'iX1, déclinaison zéro émission de la troisième génération du X1.

dailymotion Comparatif vidéo - BMW iX1 VS Mercedes EQA : on refait le match.... en électrique

Esthétiquement, comme c’est souvent le cas avec des modèles électriques dérivés de thermiques, les changements sont relativement discrets. Pour le Mercedes, ils se concentrent sur les extrémités avec l’adoption d’une calandre pleine frappée en son centre de l’étoile. Il faut préciser toutefois qu’elle est différencie de celle des EQE ou EQS. L’arrière se singularise par son bandeau lumineux qui relie les deux feux. Un détail spécifique à cet EQA. Mercedes estime que le client électrique veut un véhicule différent, ce qui n’est pas le cas de BMW puisque les évolutions apportées sur l'iX1 sont encore plus réduites. Elles se composent uniquement de quelques éléments de couleur bleue à divers endroits de la carrosserie (calandre, boucliers, bas de caisse).

Dans l’habitable, les différences entre thermique et électrique sont encore plus rares. À leur bord, se dégage indéniablement une impression de modernité avec des dalles numériques. Dans ce domaine, c’est Mercedes qui avait été pionnier en la matière. BMW lui a emboîté le pas dernièrement avec une double dalle numérique légèrement courbée vers le conducteur. Dans le détail, celle de Mercedes se compose de deux écrans de 10,25 pouces tandis que chez BMW, il y a un écran de 10,25 pouces pour l’instrumentation et 10,7 pouces pour le multimédia. Les deux possèdent des fonctionnements très fluides, mais demandent toutefois un temps d’adaptation vu le nombre importants de fonctions.

On notera toutefois que la firme à l’étoile n’a pas cédé au tout tactile puisque les commandes de climatisation demeurent physiques et il est également possible d’utiliser le pad implanté sur la console centrale. Choix inverse chez BMW puisque la mythique commande de l’Idrive a disparu et il faudra passer par l’écran pour la climatisation.

Dans les deux cas, la présentation intérieure est très valorisante avec des matériaux de qualité et d’excellents assemblages. La planche de bord du BMW est plus épurée et moins massive que celle de l’EQA qui se distingue toujours par ses aérateurs en forme de turbines.

Aspects pratiques : un iX1 mieux pensé

Plus long de 4 cm, l'iX1 profite de son gabarit supérieur afin de proposer un coffre largement plus grand que l'EQA avec une capacité de 490 litres contre 340 litres. Il en est de même une fois les banquettes rabattues avec 1 495 litres contre 1 320 litres. Dommage que le plancher ne soit pas parfaitement plat dans les deux cas. La supériorité de la BMW se confirme avec de plus nombreux rangements intérieurs en raison de la présence de la console centrale flottante dont notamment un astucieux espace pour recharger votre smartphone qui permet de bloquer celui-ci. Très pratique. À cela s’ajoute le fait que le BMW donne l’impression d’être plus spacieux.

En revanche, l’EQA prend sa revanche en matière d’habitabilité avec un espace aux genoux supérieur de 4 cm. La largeur habitable et la garde au toit sont identiques. Précisons qu’avec son électrification, l'iX1 perd sa banquette arrière coulissante, qui était l’un des atouts du X1 thermique.

Budget : la facture de Mercedes fait mal

Comme on ne peut que le constater souvent avec les modèles électriques, les prix d’achat de ces deux modèles sont élevés. Il faudra ainsi compter 64 700 € pour le Mercedes EQA 350 en finition AMG Line et 61 050 € pour l'iX1 en M-Sport. Le SUV à l’étoile part avec un sacré handicap en raison de son surcoût de 3 650 €. Alors certes, en ce moment, Mercedes bénéficie d’une meilleure valeur de revente, mais cela n’arrive pas à compenser l’écart lors de l’achat d’autant plus que les autres critères, à savoir la garantie et la fiabilité, sont identiques. Le BMW est donc mieux placé en matière de budget.

Équipement : des politiques divergentes

Chez Mercedes si vous souhaitez acquérir un EQA 350, pas le choix, vous serez obligé de prendre le haut de gamme AMG -Line facturé 64 700 €. Plus de liberté chez BMW puisque l' iX1 est disponible avec trois niveaux : entrée de gamme, X-Line et M-Sport avec des prix qui débutent à partir de 57 150 €. Un écart conséquent.

Aujourd’hui c’est dans leur définition la plus élevée que nous les comparons. Dans les deux cas, l’équipement est complet sans être pléthorique. Ainsi, vous aurez droit, sur les deux modèles, aux jantes 18 pouces, au régulateur de vitesse, à l’instrumentation numérique, aux sièges sport, aux kits carrosserie spécifiques ou le hayon électrique, mais il subsiste tout de même des différences. Ainsi, l’EQA est doté d’une climatisation automatique quadrizone alors que l'iX1 dispose d’une classique bizone traditionnelle. Ce dernier réplique avec la caméra de recul alors qu’elle est en option sur l’EQA à 500 €.

Mais la principale déception concerne le régulateur de vitesse adaptatif et la conduite semi-autonome qui sont en option sur ces deux modèles et leur coût est élevé. Comptez 3 350 € pour l'iX1 avec le pack Innovation comprenant aussi l’affichage tête haute et la navigation en réalité augmentée et 1 400 € chez Mercedes, mais attention pour ce tarif, vous n’aurez pas les deux derniers équipements compris dans un autre pack dénommé Premium Plus vendu 3 550 €

Difficile dans ces conditions de les départager.