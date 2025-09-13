Quelles seront les nouveautés à voir sur le stand BMW au salon de Lyon ?

Bmw compte beaucoup sur son iX3 de deuxième génération et pour cause : les SUV familiaux électriques sont particulièrement plébiscités actuellement. Et surtout, son nouveau bébé inaugure la prometteuse plateforme "Neue Klasse" qui permettrait ici 805 km d'autonomie et des ravitaillements de 10 à 80 % en à peine plus de 20 minutes grâce à une inédite batterie NMC d'une capacité de 108 kWh et à tension 800V pour une puissance de charge atteignant 400 kW. Les performances ne sont pas en reste avec, en version 50 xDrive, deux moteurs électriques fournissant jusqu'à 470 ch cumulés et 645 Nm aux quatre roues pour un 0 à 100 km/h en 4s9.

Pour le reste, l'Ix3 met ses 4,78 m de long au profit de l'espace intérieur avec de la place pour les jambes, un coffre de 520 litres et un frunk 58 litres taillé pour les câbles de recharge. Le poste de pilotage enfin, se veut aussi spectaculaire que la fiche technique avec notamment une instrumentation panoramique projetée en bas du pare-brise.

En attendant une berline Neue Klasse plus efficiente encore que l'iX3, BMW présentera ses i4 à autonomies étendues jusqu’à + 31 km, soit 612 km en cycle mixte pour la déclinaison propulsion eDrive40. Un léger progrès rendu possible sans changement de batteries grâce à un nouvel onduleur SiC (Carbure de Silicium) et de nouveaux composants pour l'électronique de puissance, entre autres. En haut de la chaîne, une inédite M60 xDrive succède à la M50, avec à la clef une puissance en hausse de 57 ch, soit 601 ch pour une 0 à 100 km/h en 3s7.

Que les réfractaires à l'électrique se rassurent, des modèles "grand public" à combustion interne seront également de la partie. Avec la récente berline Série 1 F70 bien sûr, mais aussi et surtout sous la forme de SUV (n'en déplaise aux amateurs de position à ras du sol) avec, tout d'abord le compact X1 dans des versions diesels (150 à 211 ch), essence (170 à 300 ch) et hybride rechargeable (245 à 326 ch).

Le grand frère X3 de 4e génération lancé fin 2024 sera aussi de la fête, avec des puissances plus élevées, que ses moteurs fonctionnent au Sans-Plomb (208 à 398 ch) ou au gazole (197 et 303 ch), le thermique "branché" développant quant à lui 299 ch. Enfin, le X5 fera également une apparition, le catalogue ne laissant plus choix qu'entre le diesel 30d de 298 ch (à partir de 91 550 €) ou en hybride rechargeable de 489 ch cumulés (105 150 €).

Enfin, l'une des stars du salon sera inévitablement la dernière M5, à savoir la génération G9X, celle de tous les superlatifs qui, grâce à son hybridation rechargeable évite tout malus au CO2 et promet environ 70 km en électrique mais également 727 ch avec le concours du V8 biturbo pour un 0 à 200 km/h en 10s9 et… 2 550 kg en ordre de marche pour la version break qui sera exposé… Une hérésie ? Sans doute. Et surtout une note salée de 164 900 € minimum auxquels viendra tout de même s'ajouter une taxe au poids de… 15 530 €. Mais sans cette électrification, les dîmes auraient été pires…