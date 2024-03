BMW X1 M35i (2024) : que vaut la version thermique de 300 ch ? (Essai)

EN BREF SUV compact 300 ch 62 000 €

Si je vous dis des boucliers avant et arrière musclés, des jantes 20 pouces chaussées de pneumatiques Pirelli P-Zéro, un moteur de 300 ch, un 0 à 100 km/h abattu en 5,4 s et de vrais sièges baquets, vous pensez logiquement à un coupé ou une berline sportive. Cependant, même si les performances sont à la hauteur, ce n’est pas le cas puisqu’il s’agit d’un SUV, certes d’un SUV sportif, mais d’un SUV quand même. Je vois certains lever déjà les yeux au ciel, néanmoins ce X1 M35i a de sérieux arguments à faire prévaloir.

Il a tout d’abord son style, qui reste fidèle à sa vocation grâce notamment à son kit carrosserie spectaculaire, mais surtout son moteur de 300 ch. Alors oui, contrairement à ce que BMW nous avait habitués, il ne s’agit pas malheureusement d’un 6 cylindres en ligne, mais bel et bien d’un 4 cylindres nettement plus classique. Attention, on parle ici d’un tout nouveau bloc. Sa cylindrée est toujours de 2.0 litres, mais il a été presque intégralement repensé et est associé pour la première fois à une quadruple sortie d’échappement. Une première sur un modèle signé M. Le couple de 400 Nm disponible entre 2 000 et 4 500 tr/min est distribué aux 4 roues grâce à une transmission intégrale et le 4 cylindres est couplé à une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports avec fonction « boost ».

Dès sa mise en route, et même si on ne retrouve pas la sonorité envoutante du 6 cylindres typique de BMW, le bruit de ce nouveau moteur est des plus plaisants, notamment lors des phases de démarrage, des accélérations bien évidemment, mais aussi de rétrogradages avec des retours de gaz particulièrement sympathiques présents notamment quand la boîte est en mode manuel. Il faut toutefois bien préciser que retrouver un tel moteur dans un SUV est toujours étonnant. Comme on pouvait s’en douter, les performances sont de tout premier ordre. Ainsi, le 0 à 100 km/h est abattu en 5,4s et une vitesse maximale bridée électriquement à 250 km/h. Alors certes, ce M35i n’est pas le plus puissant puisque le X1 30e, c’est-à-dire hybride rechargeable est fort de 326 ch, mais pas de doute, ce X1 est bel et bien la version la plus sportive de la gamme.

Les accélérations et les reprises sont particulièrement toniques et vous collent même au siège. Surtout cette débauche de puissance passe sans aucun souci au sol grâce à la transmission intégrale, qui a été optimisée avec un différentiel mécanique à glissement limité qui permet d’améliorer la traction sur sol difficile, mais aussi de répartir de la meilleure des façons le couple sur les roues avant. Le freinage est également de très haut niveau et offre un mélange d’endurance et d’efficacité. Sportif, ce X1 n’en oublie pas pour autant l’agrément des passagers. Le confort est bien évidemment ferme en raison des roues de 20 pouces, des nouvelles règles d’amortissement et d’une suspension adaptative qui entraîne une diminution de 15 mn de la hauteur de caisse.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Grâce à tout cela, le X1 fait donc preuve d’un excellent comportement, d’une grande efficacité. Il souffre tout de même d’un côté joueur pas assez poussé à nos yeux. Effectivement, les sensations sont bel et bien au rendez-vous, mais elles sont un peu diluées. On est loin par exemple d’une vraie propulsion signée « M », mais au final ce X1 M35i donne le sourire et c’est bien l’essentiel.

À l’intérieur, l’ambiance est indéniablement en adéquation avec le style et les performances de ce X1. Ainsi, la planche de bord est quasi identique aux autres versions avec une double dalle numérique tournée légèrement vers le conducteur. Les différences proviennent de la présence de placages en aluminium véritable et d’un volant sport avec un point milieu. Mais surtout, notre modèle d’essai était pourvu de magnifiques sièges baquets signés M, dignes des meilleures sportives de la marque. Leur maintien est excellent et leur style est tout simplement magnifique.

Toutefois, ce X1 M35i conserve les atouts des versions traditionnelles, à savoir une habitabilité arrière intérieure généreuse et il en est de même du volume de chargement avec 540 litres. De quoi transporter famille et bagages à des allures répréhensibles.