Dacia Duster ou BMW X1 ? En location, ils coûtent presque le même prix !

Le Dacia Duster et le BMW X1 n’ont pas grand-chose à voir même s’ils appartiennent tous les deux à la classe des SUV. Le premier est un modèle citadin à la vocation low-cost, dont le design plaît beaucoup et le prix dépasse désormais les 20 000€ dès qu’on opte pour des versions cœur de gamme. Le second s’inscrit dans la catégorie des modèles compacts premium, face à l’Audi Q3 et au Mercedes GLA. Il coûte évidemment plus cher, avec une facture démarrant à 46 850€ en finition xLine et version sDrive20i avec un petit moteur essence de 170 chevaux.

Le Dacia Duster, lui, demande 28 300€ en finition Extreme avec le groupe motopropulseur hybride de 140 chevaux. Sur le papier, donc, le Roumain reste nettement plus abordable que l’Allemand. Sauf que lorsqu’on étudie un peu les financements proposés directement par les constructeurs en location longue durée, on constate à quel point la marque à l’hélice est devenue maître depuis quelques années dans l’art de réduire au maximum le montant du loyer. La comparaison entre les financements proposés par Dacia sur le Duster et Bmw sur le X1 a de quoi faire hésiter ceux qui recherchent un SUV à la vocation compacte voir familiale !

33,9€ de différence !

Chez Dacia, le forfait de LLD proposé court sur 49 mois (sans premier loyer majoré) avec 356,1€ à régler tous les mois pour le Duster hybride en finition Extreme (sans options). Chez BMW, le X1 essence en finition M-Sport avec le moteur de 170 chevaux est accessible en LLD 39 mois à 490€ par mois sans premier loyer majoré. La version 100% électrique iX1, avec la même finition M-Sport (moteur de 204 chevaux et autonomie maximale WLTP de 437 km), demande 390€ par mois en LLD 49 mois. Soit seulement 33,9€ de plus que le Duster hybride !

Certes, l’offre de BMW n’inclut que 10 000 kilomètres par an à ce prix ce qui ne conviendra sans doute pas à toutes les utilisations. Celle de Dacia comprend plutôt 12 500 kilomètres par an, un chiffre qui pourrait là aussi ne pas suffire à tout le monde. Mais voir des modèles aux prix si différents à des forfaits de location si proches dans le montant des mensualités, ça laisse rêveur. En la matière, BMW et Mini surclassent nettement la concurrence et ces financements agressifs contribuent probablement assez largement aux bons résultats de ventes du constructeur allemand. Il mise évidemment sur la bonne valeur résiduelle de ses modèles pour arriver à ces forfaits mais à ces niveaux, on se demande comment ils arrivent à une rentabilité satisfaisante au regard de ce que propose la concurrence. Un Mercedes GLA thermique, par exemple, démarre à 568€ par mois en loyer et l’EQA électrique à 637€.