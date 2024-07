Une semaine en Dacia Duster : pourquoi exiger davantage que l’essentiel ?

En revoyant de fond en comble son nouveau Duster, Dacia compte bien frapper un grand coup. Ligne mêlant muscle et personnalité, motorisation hybride, système multimédia moderne, il est parfaitement dans l'ère du temps. Toutefois, il n'en oublie pas pour autant ce qui a fait son succès, un habitacle accueillant, une conception simple mais pratique et des tarifs alléchants, même s'ils le sont mois que par le passé.

Puisque ce Duster est promis à un bel avenir, il a droit à son essai au quotidien. La version la plus vendue à ce jour est l'Hybrid 140 ch en haut de gamme. Néanmoins, la répartition devrait devenir plus équilibrée par la suite, notamment avec la version GPL qui assure de belles économies à la pompe.

Carte d’identité du Dacia Duster essayé : Hybrid 140 Journey Extreme (28 100 €)

Date de commercialisation : mars 2024

Lieu de production : Roumanie (Pitesti)

Motorisations : ECO-G 100 ch, TCe 130 ch et Hybrid 140 ch

Transmissions : manuelle à six rapports, automatique (Hybrid) et 4x4 (TCe 130 ch)

Finitions : Essential, Expression, Extreme et Journey





Lundi : le parcours autoroutier

Comme à notre habitude, cet essai débute par l’autoroute A13, totalement rouverte à la circulation depuis le 24 juin dernier. Après avoir facilement trouvé une bonne position de conduite, avec notamment la possibilité de bénéficier d’une assise basse, on profite alors d’un Duster stable, qui nécessite que très peu de correction pour maintenir son cap.

Cette finesse dans la direction est à l’opposé de l’ambiance sonore, plutôt présente. Tout d’abord, la mécanique a tendance à s’emballer, avant même de la solliciter franchement. Les sorties de péage ne se font donc pas dans le silence, d’autant que l’insonorisation n’est pas parfaite. Les bruits d’air, au niveau du pare-brise et des rétroviseurs, ainsi que ceux provenant des roulements sont franchement présents dans l’habitacle. Ce n’est pas rédhibitoire pour autant, mais cela peut devenir fatigant sur les longs parcours. Sur ce type de parcours, les suspensions font parfaitement leur office, même si l’on peut ressentir les raccords de pont peu discrets.

Mardi : en milieu urbain

La première remarque en s’installant au volant du Duster concerne la visibilité vers l’avant. Le pare-brise est relativement étroit et le capot assez présent dans le champ de vision du conducteur. Ainsi, on ressent un léger sentiment d’engoncement et il n’est guère évident de savoir où l’on pose ses roues. La visibilité vers l’extérieur n’est pas le point fort du Duster, mais on peut compter sur les quatre caméras (de qualité moyenne) pour manœuvrer sans difficulté. Les nombreuses protections de carrosserie pardonneront les excès d’optimisme.

Grâce à sa motorisation hybride, sa conduite est d’une grande douceur et la propulsion électrique largement privilégiée. Le couple disponible à bas régime permet des accélérations plutôt vigoureuses, le bloc thermique servant souvent de générateur, de façon peu discrète toutefois. Très convaincant en ville, le Duster marque un peu le pas en freinage. L’efficacité n’est pas remise en question, mais l’attaque peu naturelle de la pédale nécessite un peu d’habitude. Enfin, les suspensions sont loin d’être inconfortables, mais davantage de moelleux serait le bienvenu.



Mercredi : sur le réseau secondaire

Direction douce et légère, quoique manquant un peu de ressenti, suspension plutôt conciliante, le Duster privilégie une conduite coulée. Remarque similaire pour l’ensemble mécanique, dont la vivacité n’est pas sa qualité première.

Les performances sont correctes, mais les sensations ne suivent pas réellement. C’est surtout l’emballement du moteur à la moindre accélération, même légère, qui déroute quelque peu. Est-il nécessaire de monter autant dans les tours ? Sans doute est-ce la faute à une transmission aux rapports longs. Si cette dernière est assez lente, elle est dénuée d'à-coups. Avec armes et bagages, ce Duster hybride avouera vite ses limites et surtout mettra à mal l’agrément de conduite.

Enfin, Dacia a choisi, tout comme Renault, de regrouper les aides à la conduite afin de pouvoir les déconnecter facilement. Depuis le 7 juillet dernier, de nombreuses aides ont fait leur apparition, notamment l’alerte de survitesse particulièrement agaçante. Il suffit alors de notifier les aides que l’on souhaite conserver ou pas sur l’écran tactile. À chaque démarrage, il suffit alors d’appuyer sur un bouton à gauche du volant pour les désactiver, tel un raccourci.

Jeudi : les aspects pratiques dans le détail

Week-end : on fait les comptes

Consommations :

C’est le nerf de la guerre puisque les rejets de CO2 influent directement sur le montant du malus, et les consommations sur votre porte-monnaie. Une motorisation hybride est synonyme d’économies de carburant, ce qui est rarement le cas sur autoroute. Le Duster est l’exception qui confirme la règle puisqu’il s’est contenté de brûler 6,8 l/100 km durant notre essai. Ce chiffre n’est pas non plus extraordinaire, mais une Toyota Yaris Cross Hyrbid 116 ch a atteint 7 l/100 km sur le même exercice.

Sur route, le moteur thermique est moins sollicité et cela se ressent nettement sur la consommation puisque notre Duster s’est contenté de 4,6 l/100 km, un score particulièrement enviable. Enfin, c’est en ville qu’il s’est montré le plus sobre en ne dépassant pas de 4 l/100 km en moyenne.

Tarifs :

Depuis la sortie de la première génération, le prix du Duster est l’argument massue. Cependant, les prestations du dernier-né n’ont plus rien à voir avec le modèle apparu en 2010 et cela se ressent sur la facture. Par rapport à la génération précédente, il faut dépenser en moyenne 2 300 € supplémentaires, une hausse loin d’être négligeable. Une seule version reste sous le seuil des 20 000 €, l’ECO-G Essential. À l’opposé, le Duster culmine à 28 100 € en version Hybrid 140 ch Journey ou Extreme.

Malgré la hausse des prix, le SUV roumain reste bien en dessous de la concurrence. Un Peugeot 2008 est facturé au minimum 26 700 €, le Renault Captur, moins cher, réclame tout de même 24 900 €. Il n’y a guère que le dernier Citroën C3 Aircross qui est comparable avec un tarif de base de 19 400 €. À noter par ailleurs qu’il propose jusqu’à sept places contre 850 € supplémentaires, ce que le Duster ne sait pas faire.

Si le Duster le plus plébiscité pour le moment est la version hybride, le moteur ECO-G carburant au GPL devrait aussi rencontrer un franc succès. Associé à la finition Journey, ce Duster profite d’un bel équipement (climatisation automatique, GPS, antibrouillards, rétroviseurs rabattables électriquement, jantes de 18 pouces…) tout en restant financièrement raisonnable (23 100 €).

Offres de location :

La location permet d’ajuster au mieux ses mensualités en fonction de différents paramètres comme le kilométrage ou l’apport. L’offre de Dacia permet de moduler la durée de 37 à 61 mois, l’apport peut atteindre 8 400 € et le kilométrage total 160 000 km. Les exemples figurant dans le tableau ci-dessous sont obtenus avec un Duster Extreme Hybrid 140 et la formule dite « Essentielle ». Il est possible d’opter pour les « Confort » et « Privilège », aux coûts supérieurs, mais qui peuvent inclure le contrat d’entretien par exemple.

Loyer Apport Durée Kilométrage total Exemple n°1 352 € 2 000 € 37 mois 50 000 km Exemple n°2 256 € 5 000 € 37 mois 50 000 km Exemple n°3 340 € 2 500 € 49 mois 70 000 km Exemple n°4 341 € 2 500 € 61 mois 110 000 km

Quels tarifs pour un Dacia Duster d’occasion ?

Nous le croisons à peine sur nos routes, pourtant le Duster est déjà dans les petites annonces. Il s’agit de véhicules de démonstration dont les kilométrages ne dépassent que rarement 5 000 km. Les premiers prix débutent à 24 500 € (Eco-G 4x2 Extrême), soit à des prix équivalents, voire supérieurs à ceux du neuf. Ces occasions ne se destinent qu’à ceux qui veulent pas s'acquitter des délais de livraison. Retrouvez les annonces du Dacia Duster sur La Centrale.

Le bilan

Bien conçu, vaste, agréable à vivre et profitant d'aspects fort pratiques au quotidien, le Duster a été conçu avec intelligence et s'éloigne de plus en plus de l'univers low cost. Certes, les prix ont grimpé, mais ces prestations sont très correctes, l'équipement est complet sans en faire de trop et le design a vraiment de quoi séduire. Pour ceux qui évoluent essentiellement en ville et sur route, ce Duster hybride, décevant en matière d'agrément de conduite, assure de belles économies de carburant. Toutefois, les versions TCe 130 et Eco-G sont assez sobres l'usage pour un prix d'achat nettement moins élevé (entre 3 200 et 5 000 €).