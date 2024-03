La Toyota Yaris Cross à l’épreuve pendant une semaine : moins chère ou plus technologique ?

En 2023, elle s’est hissée à la onzième marche du classement des voitures les plus vendues en France avec plus de 31 000 exemplaires vendus. Le best-seller japonais a su séduire par ses aspects pratiques et son appétit de chameau en milieu urbain. Cela ne l’empêche pas d’avoir évolué en début d’année. Le modèle à l’essai ne profite pas de ces améliorations, mais ces prix sont plus doux et se diriger vers une occasion est loin d’être une mauvaise idée.

Carte d’identité de la Toyota Yaris Cross essayée : Hybride 116 ch GR Sport (32 900 €).

Date de commercialisation : mai 2021

Lieu de production : France (Onnaing-Valenciennes)

Motorisations : 1,5 l essence hybride de 116 et 130 ch

Transmissions : automatique à variation continue, deux et quatre roues motrices

Finitions : Dynamic, Dynamic Business, Design, Trail et GR Sport

Lundi : le parcours autoroutier

On débute notre essai par la phase la moins adaptée à la petite Toyota, l’autoroute. Les premiers kilomètres font apparaître une insonorisation légère, tant au niveau des bruits d’air que de roulement. Le constructeur est bien conscient de ce souci et indique avoir travaillé sur le sujet sur la dernière mise à jour du modèle.

Une meilleure isolation du moteur est également prévue puisque celui-ci n’hésite pas à donner de la voix. Il faut dire qu’il n’est pas aidé par la transmission à variation continue. Son principe de fonctionnement est ainsi fait, à chaque relance la mécanique monte dans les tours. À défaut de percevoir une réelle santé du moteur, les reprises sont correctes, sans plus.

Les 230 km séparant Vaucresson dans les Hauts-de-Seine de Caen en Normandie permettent de profiter des aides à la conduite. Ces dernières sont particulièrement présentes chez le constructeur nippon. Cependant, le régulateur adaptatif, lié à l’aide au maintien dans la voie, travaille de concert pour rendre la conduite plus paisible. Leur douceur de fonctionnement est un vrai plus.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Mardi : en milieu urbain

Que ce soit sur l’autoroute ou lorsque l’on évolue en ville, un élément reste d’une grande importance : la position de conduite. À l’inverse de la plupart des SUV, l’assise peut être positionnée assez bas. L’impression de hauteur est toujours présente puisque l’auto est assez haute, mais cela permet à certains profils de conducteur de trouver une bonne position. Globalement, l’amplitude des différents réglages permettra à chacun de trouver sa position. De plus, l’ergonomie est bien pensée, avec des commandes tombant bien sous la main. Bon point pour la climatisation, dont son maniement reste physique et indépendant du reste.

C’est sans doute en ville que la Yaris Cross est la plus adaptée. Son groupe motopropulseur, qui avoue ses limites sur autoroute, devient ici un point fort. Douceur de fonctionnement, souplesse, absence totale d’à-coups, il est franchement le compagnon idéal et sait se faire oublier. De plus, son gabarit compact (4,18 m de long) permet de se faufiler aisément dans la circulation. C’est aussi un atout pour se garer seulement, il faut composer avec un diamètre de braquage décevant, dommage pour un modèle essentiellement urbain. Idem pour la caméra de recul à la qualité discutable, d’autant plus que la rétrovision vers l’arrière est mauvaise.

Il reste enfin les suspensions qui tolèrent plutôt bien les ralentisseurs et plaque d’égouts, malgré la monte pneumatique généreuse de notre modèle d’essai.

Mercredi : sur le réseau secondaire

Profitant d’une belle stabilité sur autoroute, la Yaris Cross est également à son aise sur les petites routes. Facile à prendre en main, son comportement est sûr et neutre, tout en étant prévenant à la limite. Et pour couronner le tout, les suspensions absorbent sans mal les différentes aspérités du revêtement.

Côté mécanique en revanche, le tableau est moins glorieux. Ce ne sont pas tant les performances qui font défaut, mais davantage les sensations. Les accélérations sont totalement gommées lors des sorties de rond-point par exemple. Cela pourrait être un plus en termes de confort si le bruit du moteur se faisait moins présent.

C’est surtout lors des dépassements que la transmission à variation continue se révèle inadaptée. En revanche, elle convient parfaitement à une conduite coulée et stabilisée à 80 km/h sur le réseau secondaire.

Jeudi : les aspects pratiques

Vendredi : un point sur la fiabilité

Toyota est connu pour la fiabilité de ses modèles et la Yaris Cross en est un très bon exemple. Les retours négatifs des utilisateurs sont très peu nombreux. Il faut dire que le groupe motopropulseur est aussi disponible sur la Yaris et que cette technologie plutôt simple est loin d’être nouvelle pour le constructeur. Les différents bugs liés à l’électronique semblent aussi épargner le petit SUV.

À noter toutefois que la Yaris Cross n’est pas exempte de bruits de mobilier. Nous avons pu d’ailleurs le constater sur notre exemplaire qui n’affichait que 14 000 km au compteur.

Week-end : on fait les comptes

Consommations :

Avec un système hybride sous le capot, on est en droit d’attendre de faibles valeurs. C’est globalement le cas. En ville, le terrain le plus favorable pour cette technologie, la Yaris Cross se contente de 3,9 l/100 km. Il s’agit d’un chiffre très proche de celui constaté au volant du Renault Captur E-Tech Full Hybrid de 145 ch qui se contente de 3,8 l/100 km. Sur la route, la Toyota est quasiment aussi sobre avec seulement 4,2 l/100 km relevés. En revanche, l’autoroute n’est franchement pas sa tasse de thé, comme beaucoup de voitures hybrides, puisqu’elle affiche 7,0 l/100 km.

Tarifs :

L’actuelle Yaris Cross débute à 27 400 € (116 ch deux roues motrices Dynamic) pour culminer à 34 900 € (116 ch quatre roues motrices i-Trail), c’est cher, mais Toyota consent en ce moment même à un rabais de 2 500 €.

À titre d’exemple, le Peugeot 2008 déjà pas donné tout en étant plus généreux en volume intérieur est moins cher en entrée de gamme : 26 500 € en PureTech 100 ch Active. À sa décharge, il ne profite pas de système hybride et s’avoue vaincu en termes de puissance.

De son côté, le Renault Captur s’affiche à partir de 27 800 € avec la motorisation hybride de 145 ch. Le surplus est limité d’autant plus que son moteur est plus puissant, et que son gabarit est aussi supérieur.

Si vous souhaitez avec une auto au format compact, le Citroën C3 Aircross peut être une solution avec ses 4,16 m de long. Son système multimédia est daté, mais il propose un beau volume de chargement ainsi qu’une modularité intéressante, le tout dans un grand confort. De plus, il est nettement moins cher, à partir de 24 400 €. Avec 28 000 € en poche, vous bénéficiez du haut de gamme Max avec le moteur PureTech de 110 ch.

Offres de location :

Toyota propose différentes solutions de location, que ce soit en LOA ou en LLD. À noter toutefois qu’une offre est proposée jusqu’au 4 avril prochain. Il est possible de louer une version 116 ch deux roues motrices en finition Dynamic de couleur Blanc Pur pour 295 €/mois. Cette location longue durée prévoit un premier loyer de 4 650 € suivi de 36 loyers de 295 €. L’entretien de 37 mois ou 30 000 km est inclus.

Quels tarifs pour une Toyota Yaris Cross d’occasion :

Puisque la Toyota Yaris Cross s’améliore, se diriger vers un exemplaire d’occasion est plus pertinent. Les premiers prix en seconde main débutent tout juste sous la barre de 20 000 €. À ce prix, vous pouvez bénéficier d’une version Dynamic Business de 2021 avec environ 90 000 km. Si le kilométrage est assez conséquent par rapport à l’âge, l’économie réalisée atteint près de 28 %.

Pour une version Design, mieux équipée et moins kilométrée (environ 30 000 km), il faut tabler sur un budget de 23 000 € pour un exemplaire de 2021, soit un gain de près de 22 %.

En occasion, la petite Toyota devient intéressante. De plus, les exemplaires sont nombreux, ce qui facilite une éventuelle négociation. Sur le site de La Centrale, plus de 700 annonces sont actuellement en ligne.

Retrouvez les annonces de Toyota Yaris Cross d'occasion sur le site de La Centrale.

Le bilan

Toyota a écouté les remarques de ses clients et lance actuellement une Yaris Cross profitant d’évolutions bienvenues. Ainsi, l’insonorisation a été améliorée à différents niveaux (capot, planche de bord, vitrages…), le système multimédia revu, les aides à la conduite plus nombreuses et la puissance accrue avec l’arrivée d’une version de 130 ch.

Néanmoins, pour ceux qui recherchent une voiture très sobre en ville et sur route, bien équipée, très douce à conduire et joliment présentée, sans forcément les derniers systèmes technologiques, cette Yaris Cross profite actuellement d’une remise de 2 500 €. Mais il est possible de faire encore plus d’économie en se tournant vers le marché de l’occasion, d'autant que es modèles à vendre sont nombreux. De plus, l’arrivée de la dernière mise à jour devrait encore faire baisser les prix. Entre un coût d’achat raisonnable et un appétit d’oiseau (hors autoroute), cette Yaris Cross mérite que l’on s’y attarde.