La revanche de la Renault Clio sur le marché automobile 2023 (et les électriques progressent encore)

2023 est morte, vive 2024 ! Il s’est écoulé très exactement 1 774 729 voitures particulières neuves en France dans le pays l’année dernière d’après les chiffres de la Plateforme Automobile (PFA). Une hausse de 16,1% par rapport à 2022 qui représente un nouveau record pour la décennie actuelle, même si ces chiffres restent loin des sommets atteints en 2019 avec 2,21 millions de voitures neuves vendues dans le pays cette année-là. Sur le mois de décembre 2023, la hausse était de 14,5% par rapport au même mois de l’année passée.

Dans le détail, le groupe Stellantis reste la première force automobile en France avec quelque 486 868 autos particulières neuves vendues sur l’ensemble de l’année 2023 soit une très légère hausse de 1,8%. Le groupe Renault progresse davantage (+18,3% avec 437 002 autos écoulées) et la marque Renault redevient leader du marché avec 277 914 unités vendues à +17,6% contre 241 512 autos pour Peugeot à -1,7%.

Sur le dernier mois de décembre 2023, le groupe Stellantis chute d’ailleurs de 7,6% alors que le groupe Renault reste dans le positif (+1,7%).

Nouveau record pour les voitures électriques

Le mois de décembre 2023 signe aussi un nouveau record de part de marché pour les voitures électriques, qui représentaient 21% du marché neuf. La suppression du bonus écologique pour plus de la moitié des modèles neufs en 2024 a probablement incité les acheteurs à se ruer vers les Dacia Spring et autres Tesla Model 3 restylées mais rappelons qu’il leur fallait pour cela passer commande avant le 15 décembre dans la plupart des cas pour obtenir ce bonus écologique. Sur l’ensemble de l’année la part de voitures électriques dans les véhicules neufs représente 16,8% (contre 13% en 2022).

L’électrique s’impose désormais largement comme le type de groupe motopropulseur préféré des Français derrière l’essence (36,2% du marché neuf) et devant le full hybride (14,6%), le mild hybride à égalité avec le diesel (9,7%) et l’hybride rechargeable (9,2%).

La revanche de la Clio

Depuis 2019, la Renault Clio se faisait systématiquement battre par la Peugeot 208 sur le marché français. L’année 2023 marque donc sa grande revanche puisqu’avec 97 491 exemplaires vendus, elle bat sa rivale de toujours qui n’a trouvé que 86 263 clients. La Dacia Sandero est troisième et du côté des électriques, le Tesla Model Y termine huitième et devance le Dacia Duster (37 127 exemplaires vendus contre 32 625) ! 14ème au classement général, la Dacia Spring est deuxième des électriques (29 761) devant la Tesla Model 3 (24 539) et la MG4 qui se paie le luxe de battre la Renault Mégane E-Tech (20 072 contre 17 623). La perte du bonus de la Chinoise et la baisse attendue des prix de la Française pourraient inverser la tendance en 2024.