Bilan des ventes de voitures 2019 : découvrez le Top 20 des marques et le Top 100 des modèles

Les chiffres à retenir pour 2019 - 2 214 279 voitures particulières neuves immatriculées, en hausse de 1,9 %. - Les groupes français ont représenté 56,8 % des ventes. - Renault est en tête des constructeurs avec 407 134 ventes. - En cumulant les générations, la Clio devance la 208. Sans le cumul, la 208 1re génération est leader. - Le diesel est au plus bas : 34 % de part de marché.

Les grandes tendances du marché

Une année sauvée par décembre… et le malus. 2 214 279 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France en 2019. C'est une hausse de 1,9 %. Mais ce bilan positif est artificiel, suite à un mois de décembre exceptionnellement haut, à plus de 200 000 ventes (+ 27,7 % par rapport à décembre 2018). Des marques ont fait du stock avant le durcissement du malus au 1er janvier 2020.

Le bilan des marques

Si Peugeot est leader sur le canal des particuliers, Renault reste en tête au global, avec un peu plus de 400 000 ventes. Le Losange est stable… grâce à son stockage de décembre. Peugeot recule légèrement (- 2,6 %) mais part confiant pour 2020 avec les nouvelles 208 et 2008. Citroën brille (voir ci-dessous), tout comme Toyota. Volkswagen se relance et reprend le dessus sur Dacia. Ford, Fiat et Opel sont en recul, pénalisés par le vieillissement de modèles clés, remplacés fin 2019 ou début 2020 (Kuga, Corsa).

Mercedes est le roi du premium, largement devant BMW. L'étoile profite du succès de la Classe A. Audi se relance enfin, la page du passage à la norme WLTP étant tournée. On note les bonnes performances des coréens Kia et Hyundai et celle de Suzuki.

Les grandes gagnantes

Citroën : + 9,9 %

Ce n'est pas la hausse la plus spectaculaire, mais c'est la plus importante du Top 10. Citroën est tiré par le haut par ses SUV C3 Aircross et C5 Aircross, et par le succès de la C3.

Volvo : + 18,2 %

Pour la première fois de son histoire française, Volvo a livré plus de 20 000 véhicules en une année. Son bilan est même de 21 696 immatriculations, une percée due au XC40, dont 8 238 exemplaires ont été livrés.

Mitsubishi : + 47,7 %

Grosse performance du japonais, certes gonflée par un remplissage des stocks en décembre, avec notamment des ASX restylés. Mais Mitsubishi a brillé grâce à son Outlander hybride rechargeable et des promos sur la petite Space Star.

Les grandes perdantes

Jaguar : - 22,2 %

Mauvaise année pour le félin, qui a immatriculé 3 561 véhicules. Il a pourtant rempli les stocks en décembre (+ 112,7 % !). Le résultat est timide pour un constructeur qui a maintenant une gamme complète, avec notamment le petit SUV E-Pace.

Nissan : - 29 %

Après avoir plongé en 2018, Nissan n'a pas réussi à stopper l'hémorragie en 2019. L'année dernière, le passage à la norme WLTP a plombé la marque. Cette année, le constructeur l'explique par une baisse de ventes tactiques (aux concessions, loueurs). Mais il y a surtout eu les effets du vieillissement du Juke, cette fois remplacé.

Alfa Romeo : - 52,7 %

La relance n'a pas fait long feu. La marque a divisé par deux ses ventes en France. Il faut dire que les Stelvio et Giulia ne sont plus si nouveaux et que la Giulietta est à bout de souffle. 2020 s'annonce mal, car le SUV compact Tonale ne sera prêt qu'en fin d'année.

Le Top 20 des marques

Rang Marques Ventes Evolution 1 Renault 407 134 + 0,2 % 2 Peugeot 379.582 - 2,6 % 3 Citroën 235.110 + 9,9 % 4 Volkswagen 149.105 + 6,3 % 5 Dacia 138.977 - 1,0 % 6 Toyota 101.730 + 4,6 % 7 Ford 78.838 - 4,6 % 8 Fiat 71.666 - 8,4 % 9 Mercedes 70.214 + 6,7 % 10 Opel 66.901 - 6,6 % 11 BMW 58.751 + 2,1 % 12 Audi 57.533 + 11,5 % 13 Kia 45.056 + 6,5 % 14 Nissan 42.313 - 29,0 % 15 Hyundai 39.970 + 12,5 % 16 Seat 37.148 + 19,0 % 17 Skoda 36.498 + 16,2 % 18 Suzuki 30.758 + 12,9 % 19 Mini 27.158 - 0;8 % 20 DS 26.845 + 11,8 %

Lamborghini pète le feu Grâce au SUV Urus, Lamborghini a quasiment doublé ses ventes en France. Il a écoulé l'année dernière… 156 voitures. Il fait ainsi nettement mieux que Bentley, qui a livré 84 autos. Ferrari a vu ses ventes progresser de 25 % à 339 autos… mais l'italien a fait du stock en décembre pour éviter le super malus de 2020. Il s'est vendu seulement 10 Rolls Royce l'année dernière chez nous.

Le Top 100 des modèles

2019 a été marquée par le changement de génération des deux stars du marché. La 208 ayant été renouvelée après la Clio, cela permet à la première génération de la Lionne d'être en tête en séparant les générations. Mais au cumul, la Clio est loin devant : plus de 130 000 exemplaires des 4 et 5 ont été immatriculés, contre 105 000 modèles de 208.

Ces passages de relais perturbent forcément le Top 10. Dans celui-ci, on note que la C3 passe devant le 3008 et que la Twingo, aidée par son lifting, double le Dacia Duster.

Source tableau : CCFA