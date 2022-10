1. Comparatif vidéo - Peugeot 3008 VS Lynk & Co 01 : la menace vient de l'Est

Les années se suivent et se ressemblent pour le Peugeot 3008, qui continue sa carrière florissante, et cela, depuis 2016, date de l’apparition de la seconde génération. Après un restylage en 2020, ce 3008 restera au catalogue jusqu’en 2024. Il devra désormais résister au tout nouveau Renault Austral, qui lui a déjà infligé une première défaite. En attendant la commercialisation de ce dernier, le 3008 continue son bout de chemin. Aujourd’hui, il affronte un rival inédit, le Lynk & Co 01, un SUV chinois disponible uniquement en hybride rechargeable. Fondée en 2016 par le groupe chinois Geely et le constructeur automobile suédois Volvo, Lynk & Co est la première marque 100% connectée puisque les ventes s’effectuent uniquement sur internet avec la livraison directement chez les clients. La confrontation n’est pas seulement celle de deux véhicules, c’est aussi celle de deux philosophies.

dailymotion Comparatif vidéo - Peugeot 3008 VS Lynk & Co 01 : la menace vient de l'Est

Le style a toujours été l’une des particularités et point fort du Peugeot 3008. Celui-ci se distingue par une identité affirmée avec une large calandre qui déborde depuis le récent restylage jusqu’en dessous des projecteurs. Ces derniers se caractérisent par des feux de jour verticaux, qui sont l’un des gimmicks de la marque au lion. L’ensemble désormais bien connu ne laisse pas indifférent.

Le Lynk & Co ne passe pas non plus inaperçu avec une face avant organisée sur deux niveaux comprenant notamment des projecteurs sur la partie supérieure des ailes et des touches de bleu sur le haut de la calandre, les entourages de vitres mais également les jantes 20 pouces.

À bord, 3008 et 01 affichent des part-pris bien différents. L’habitacle du SUV français est bien connu et se compose de son i-cockpit avec son instrumentation haute numérique, son petit volant et son écran multimédia 10 pouces légèrement orienté vers le conducteur avec en dessous des raccourcis ressemblant à des touches de piano. Rien à redire concernant la qualité des matériaux très valorisante. Organisation plus traditionnelle pour le Lynk & Co. On a face à nous un combiné d'instruments numérique de 12,3 pouces, ainsi qu'un écran tactile 12,7 pouces. Moins rapide que celui du français, il souffre d’une présentation moins soignée notamment au niveau du design des graphismes. Les matériaux ont été choisis avec attention à l’image des magnifiques sièges de série.

Aspects pratiques : supériorité au Lynk & Co

Avec une longueur de 4,54 m soit près de 9 cm de plus que son adversaire du jour, le 01 marque des points pour la vie au quotidien. Ainsi, à son bord, les passagers arrière apprécieront la longueur aux jambes et la largeur habitable supérieures, même si la garde au toit est un peu plus petite sans être pénalisante.

Même constat pour le volume de chargement avec 466 litres alors que le 3008 doit se contenter de seulement 395 litres dans cette version hybride rechargeable. Attention, toutefois, il faudra composer avec un seuil de chargement nettement plus haut sur le Lynk & Co.

Pratique Peugeot 3008 e-Hybrid 225 ch Lynk & Co 01 Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Recharge rapide















Note : 12 /20 12,2 /20 Explication des critères de notation

Équipement : tout est compris chez Lynk & Co

Peugeot et Lynk & Co ont des politiques tarifaires aux antipodes. Chez la marque française, c’est du classique : chaque modèle dispose d’une gamme composée de finitions auxquelles sont rattachés différents équipements. Celle du 3008 est particulièrement riche puisqu’elle compte pas moins de 7 finitions (Active, Allure, Allure Pack, Roadtrip, GT, GT Pack). Ensuite, il est bien évidemment possible de piocher dans la liste des options.

Tout l’inverse de Lynk & Co qui propose du "All Inclusive", comprenez par là que tout compris. Le client a le choix gratuitement entre deux couleurs (bleu ou noir) et une option payante (l’attelage). Certains esprits taquins pourraient reprocher la faiblesse de l’équipement, mais ils auraient tort car le 01 frappe fort, très fort même. Ainsi, de série, sont compris les jantes 20 pouces, le toit ouvrant panoramique, le régulateur de vitesse adaptatif, les sièges avant chauffants dont celui du conducteur électrique, le hayon automatique, les projecteurs adaptatifs, la caméra 360°, le pare-brise chauffant, les différents radars de stationnement et la recharge par induction. Pour 41 500 €, c’est très très bien.

À titre de comparaison, avec un Peugeot 3008 en finition la plus haute à savoir GT Pack vendu 52 000 €, il faudra forcément passer par la case option pour prétendre au toit ouvrant panoramique (1 260 €), ou au pare-brise chauffant (100 €) soit une facture totale de 53 360 € - soit environ 12 000 € de plus que le SUV chinois - et pour ce prix, il faudra encore faire l’impasse sur les jantes 20 pouces, les mises à jour à distance et la présence d’une application permettant de diriger certaines fonctions à distance, tout cela étant indisponible au catalogue du SUV au lion.

Rapport prix/équipements Peugeot 3008 e-Hybrid 225 ch Lynk & Co 01 Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 14,7 /20 15,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : le Lynk & Co brise les codes

Vendu au prix unique de 41 500 €, le 01 de Lynk &Co met un sérieux coup de massue au 3008 dont les prix sont compris entre 46 400 et 52 000 €. Mieux équipé comme nous l’avons vu précédemment, il ne sacrifie pas pour autant le budget puisqu’élaboré sur une base de Volvo XC40, il profite de la fiabilité du modèle suédois et surtout offre une garantie de 4 ans ou 150 000 km alors que le français doit se contenter d’une basique de seulement 2 ans, kilométrage illimité. Alors certes, le 3008 peut compter sur sa cote importante et sa valeur de revente élevée, mais cela ne suffit pas.

En effet, pour ceux qui ne souhaitent pas acheter leur véhicule, Lynk & Co innove une nouvelle fois avec un système de location sans engagement. En clair, vous pouvez rendre la voiture quand bon vous semble. Vous n’êtes lié par aucun contrat et la mensualité est en plus inférieure à celle du Français (550 €/mois – avec assurance et entretien contre 610 €/mois). Plus besoin non plus de verser une première mensualité majorée. Question entretien, pas de souci majeur à signaler, car celui-ci peut être effectué auprès de certains concessionnaires Volvo, partenaire de Lynk & Co.

Enfin, autre particularité du Lynk & Co, vous pouvez faire de l’autopartage avec la possibilité de prêter votre véhicule, ce qui vous permet de bénéficier d’une rentrée d’argent.