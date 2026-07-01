La nouvelle Lynk & Co 07 GT hybride rechargeable complique encore les choses chez le géant chinois Geely
La politique de marques est tellement compliquée à lire au sein du groupe Geely qu’on trouve désormais deux voitures qui ont le même nom au sein de deux constructeurs différents ! Cette fois, il s’agit d’un break hybride rechargeable. Avec une petite erreur de traduction dans le communiqué.
Arrivez-vous à faire la différence entre Volvo, Polestar, Lotus, Smart, Lynk & Co, Zeekr et Geely au sein du géant chinois qui espère gagner d’importantes parts de marché chez nous avec un succès relatif pour l’instant ?
Si Lotus et Smart bénéficient au moins d’un design différenciant, on a plus de faire à distinguer les Volvo des Polestar et les Lynk & Co des Zeekr. Et on aura sans doute encore plus de mal bientôt après l’arrivée de la Lynk & Co 07 GT, qui possède quasiment le même nom que la Zeekr 7GT récemment essayée par Caradisiac !
Un grand break hybride rechargeable à la silhouette de « frein de tir »
Comme la Zeekr 7GT, d’ailleurs, cette nouvelle Lynk & Co 07 GT adopte la silhouette d’un break de chasse. Avec une erreur assez savoureuse dans le communiqué officiel en français, qui parle d’une « silhouette de frein de tir » ressemblant à une mauvaise traduction du terme « shooting brake ».
Longue de 4,85 mètres, elle utilisera un groupe motopropulseur hybride rechargeable et non pas 100 % électrique à l’inverse de la Zeekr 7GT. Avec, en Chine où elle est lancée actuellement, deux versions : l’une en propulsion et l’autre avec plus de 500 chevaux en transmission intégrale, utilisant dans les deux cas une batterie de 28,3 kWh de capacité.
Rendez-vous l’année prochaine
Cette Lynk & Co 07 GT débutera chez nous l’année prochaine. Elle se glissera dans la gamme du constructeur aux côtés du Lynk & Co 08, un SUV hybride rechargeable essayé l’année dernière par Caradisiac. Son prix de base devrait se situer sous les 50 000€.
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