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La nouvelle Lynk & Co 07 GT hybride rechargeable complique encore les choses chez le géant chinois Geely

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

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La politique de marques est tellement compliquée à lire au sein du groupe Geely qu’on trouve désormais deux voitures qui ont le même nom au sein de deux constructeurs différents ! Cette fois, il s’agit d’un break hybride rechargeable. Avec une petite erreur de traduction dans le communiqué.

La nouvelle Lynk & Co 07 GT hybride rechargeable complique encore les choses chez le géant chinois Geely
Ne confondez pas cette nouvelle Lynk & Co 07 GT avec la Zeekr 7GT, une autre familiale électifiée du groupe Geely...

Arrivez-vous à faire la différence entre Volvo, Polestar, Lotus, Smart, Lynk & Co, Zeekr et Geely au sein du géant chinois qui espère gagner d’importantes parts de marché chez nous avec un succès relatif pour l’instant ?

Si Lotus et Smart bénéficient au moins d’un design différenciant, on a plus de faire à distinguer les Volvo des Polestar et les Lynk & Co des Zeekr. Et on aura sans doute encore plus de mal bientôt après l’arrivée de la Lynk & Co 07 GT, qui possède quasiment le même nom que la Zeekr 7GT récemment essayée par Caradisiac !

Un grand break hybride rechargeable à la silhouette de « frein de tir »

Comme la Zeekr 7GT, d’ailleurs, cette nouvelle Lynk & Co 07 GT adopte la silhouette d’un break de chasse. Avec une erreur assez savoureuse dans le communiqué officiel en français, qui parle d’une « silhouette de frein de tir » ressemblant à une mauvaise traduction du terme « shooting brake ».

Ce break mesure 4,85 mètres de long.
Ce break mesure 4,85 mètres de long.

Longue de 4,85 mètres, elle utilisera un groupe motopropulseur hybride rechargeable et non pas 100 % électrique à l’inverse de la Zeekr 7GT. Avec, en Chine où elle est lancée actuellement, deux versions : l’une en propulsion et l’autre avec plus de 500 chevaux en transmission intégrale, utilisant dans les deux cas une batterie de 28,3 kWh de capacité.

Rendez-vous l’année prochaine

Cette Lynk & Co 07 GT débutera chez nous l’année prochaine. Elle se glissera dans la gamme du constructeur aux côtés du Lynk & Co 08, un SUV hybride rechargeable essayé l’année dernière par Caradisiac. Son prix de base devrait se situer sous les 50 000€.

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