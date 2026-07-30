Jaecoo, Omoda et Chery pour la première fois au Mondial de Paris

Du 12 au 18 octobre 2026, passionnés et amateurs d’automobile pourront découvrir l’univers du groupe Chery Automobile au Mondial de l’auto. Cette participation constitue une étape importante pour Omoda & Jaecoo ainsi que pour Chery, qui souhaitent accélérer leur développement sur le marché français.

Présente en France depuis le 1er avril dernier, Omoda & Jaecoo profitera de ce rendez-vous pour présenter l’ensemble de sa gamme, mais aussi poursuivre le développement de son réseau de distribution. La marque dispose actuellement de 121 concessionnaires et ambitionne d’atteindre 130 points de vente d’ici à la fin de l’année.

La stratégie est légèrement différente pour Chery. Si la marque n’est pas encore commercialisée en France, elle fera officiellement son entrée sur le marché français à compter du 1er septembre. Le Mondial de l’Automobile représentera donc une vitrine idéale pour faire connaître ses modèles, séduire ses premiers clients et accompagner son lancement dans l’Hexagone.

Quels modèles seront exposés ?

Les deux marques du groupe partageront un même stand, situé dans le Hall 4.

Du côté d’Omoda & Jaecoo, l’ensemble de la gamme électrifiée sera présenté. Les visiteurs pourront notamment découvrir les SUV JAECOO 5 Hybride, JAECOO 7 Hybride et JAECOO 7 Hybride Rechargeable, ainsi que les crossovers OMODA 7 Hybride Rechargeable et OMODA 9 Hybride Rechargeable.

Chery exposera également l’intégralité de sa gamme destinée au marché français. Les visiteurs pourront notamment découvrir le Tiggo 4 Hybride, le Tiggo 7 Hybride ainsi que sa version Hybride Rechargeable, sans oublier le Tiggo 8 Hybride Rechargeable.

Tous ces modèles seront disponibles à la commande à partir du 1er septembre, à l’exception du Tiggo 4 Hybride, dont la date d’ouverture des commandes n’a pas encore été communiquée par le constructeur.

Des premières européennes au programme

Pour le groupe chinois, le Mondial de l’Automobile ne sera pas seulement l’occasion de présenter ses véhicules au grand public. L’événement servira également de scène pour dévoiler plusieurs nouveautés, dont certaines en première Européenne.

Omoda & Jaecoo ont d’ores et déjà annoncé plusieurs révélations inédites, tandis que Chery profitera également du salon pour présenter de nouveaux modèles et mettre en avant sa technologie propriétaire CSH (Chery Super Hybrid), qui équipe l’ensemble de sa gamme hybride.

Les visiteurs pourront découvrir ces nouveautés du 12 au 18 octobre au Mondial de l’Automobile, organisé au Parc des expositions Porte de Versailles, à Paris.