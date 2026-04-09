Le Jaecoo 7 passe au full hybrid. Pour le meilleur ?

Désormais officiellement disponible dans l’Hexagone, la gamme Jaecoo doit, désormais, grandir pour attirer les automobilistes français dans les plus de 70 showrooms que compte notre pays. Après le 7 hybride rechargeable, l’inédit 5 et avant le "gros’’ 9, c’est à nouveau le 7 qui fait parler de lui. Il reprend, en effet, la motorisation full hybrid de son petit frère.

S’il vient juste de débarquer sur nos routes, le Jaecoo 7 n’est pas tout à fait une nouveauté. Cela fait presque 3 ans qu’il est vendu en Chine sous le nom de Chery Tansuo 06, Jaecoo étant une marque réservée à l’export. Sous ce label, la présentation de ce SUV date de fin 2023. L’année suivante, la commercialisation a débuté dans plusieurs pays européens, notamment l’Espagne et le Royaume-Uni.

Chez nous, le carnet de commandes a été ouvert en février. Dans un premier temps, seule la variante SHS-P (Super Hybrid System-Plug-in) était commercialisée. Une auto qui nous avait déjà faits bonne impression, comme en atteste l’essai d’Alexandre. Mais l’hybride rechargeable n’a plus franchement la cote dans notre pays et, pour séduire massivement, le Jaecoo 7 devait développer son offre.

Place, donc, au Jaecoo 7 SHS-H (Super Hybrid System-Hybrid), doté d’un moteur 1.5 essence de 143 ch et d’un bloc électrique de 204 ch. Déjà vu sous le capot du "petit’’ 5, cet attelage développe la puissance maximale combinée de 224 ch. De quoi en faire, du moins sur le papier, un SUV capable d’entreprendre de longs trajets sans aucune difficulté, y compris lorsque famille et bagages sont à bord.

Une chinoise à l’européenne

Quelques semaines seulement après son arrivée sur le marché français, il n’était évidemment pas question de faire évoluer esthétique le Jaecoo 7. Pourtant, les plus fins observateurs trouveront un moyen infaillible de distinguer dans la rue cette nouvelle version hybride de l’hybride rechargeable. Et il n’est pas seulement question du logo présent sur le hayon (HYBRID sur l’hybride et PHEV sur l’hybride rechargeable). En effet, les baguettes latérales du premier sont entièrement noires tandis que, sur le second, elles arborent un motif type pixel blanc.

Pour le reste, on retrouve les lignes évoquant la robustesse mais aussi, plus subtilement, toutefois, que sur le 5, certains modèles Land Rover. La signature lumineuse avant et l’imposante calandre donnent à la proue pas mal de caractère, tandis que la poupe paraît parfaitement posée sur le bitume grâce aux ailes arrière élargies.

À bord, la présentation est moderne et plutôt élégante. Les inserts chromés et l’habillage en cuir synthétique donnent, au premier abord, une impression de qualité au sommet. Dans le détail, toutefois, certains plastiques sont assez bas de gamme et quelques assemblages pas irréprochables. Ce Jaecoo est, néanmoins, dans la bonne moyenne de son segment en matière de qualité de fabrication. D’autant que la sellerie, d’office en "faux cuir’’ sur le haut de gamme Exclusive, est assez valorisante.

Nous n’en dirons pas autant en ce qui concerne l’ergonomie. La faute presque exclusive à la tablette centrale, dont l’interface a pourtant déjà été revue depuis notre essai (notamment en y intégrant des profils permettant à chacun de conserver ses réglages de sièges et de rétroviseurs extérieurs) de la version PHEV, qui cumule à l’excès les menus et sous-menus. Pas facile de s’y retrouver, d’autant que certaines traductions de noms de fonctions se révèlent un peu approximatives.

Autre faux pas en matière d’ergonomie : la poignée intérieure de la porte conducteur ne tombe pas naturellement sous la main. On regrette également la position de conduite un peu trop verticale, qui donne davantage l’impression d’être au volant d’un monospace que de celui d’un SUV.

Quant à l’espace intérieur, il est généreux, en particulier aux places arrière où une paire d’adultes aura largement ses aises.

Une petite prouesse sachant que le Jaecoo 7 est, avec ses 4,50 m, l’un des plus courts de sa catégorie. Pas d’inquiétude en ce qui concerne les bagages, qui trouveront facilement leur place dans les 500 l de la malle.

Tranquillité et sobriété

Bien qu’il pèse un quintal de plus que la Jaecoo 5, le 7 n’a pas revu sa mécanique. Avec 224 ch, cette version hybride affiche, quoi qu’il en soit, un niveau de puissance suffisamment confortable pour un SUV de ce segment. Et comme ne se lassent pas de le répéter les équipes du constructeur, ce modèle a été conçu de façon à favoriser la souplesse de conduite, et non pas les performances.

Force est de reconnaître que, sur ce point, le contrat est rempli. La mécanique, ou plutôt les mécaniques dans le cas présent, ne délivre aucun à-coup. Malgré la multiplication des modes de fonctionnement (100 % électrique, hybride série et hybride parallèle), le fonctionnement semble parfaitement linéaire. Un peu trop peut-être, lorsque l’on tente un dépassement express.

Cette douceur s’étend jusque dans les sièges, moelleux, et les réglages de suspension. Ces derniers ont clairement pour vocation d’effacer les défauts de la chaussée, et pas d’offrir du dynamisme à la conduite. De toute façon, avec ses pneus à flanc haut (des 235/50 R19), le Jaecoo 7 sanctionne immédiatement les tentatives de hausser le rythme par des amorces de sous-virage… heureusement efficacement contrôlées par l’ESP bien calibré.

Pestons également sur le calibrage de la direction, trop souple, y compris lorsque l’on bascule en mode Sport. Ce dernier n’a, d’ailleurs, guère d’intérêt car s’il fait légèrement progresser les capacités de reprise, cela se paie par un fonctionnement "haché’’ de la boîte de vitesses, incongru sur un véhicule à la conception aussi récente.

Rapidement, on reprend donc un rythme de "bon père de famille’’, le plus efficace lorsqu’il s’agit de jauger des qualités en matière de confort, d’insonorisation, mais aussi de sobriété. Car, malgré une masse à vide supérieure à 1 700 kg, il est aisé de rester sous la barre des 6 l/100 km sur un parcours varié. Une bonne nouvelle pour le budget familial.