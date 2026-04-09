Le Jaecoo 7 passe au full hybrid. Pour le meilleur ?

La concurrence

Les SUV compacts à moins de 30 000 € ne courent plus, depuis de nombreuses années déjà, les rues. Et si l’on ajoute le critère hybride à l’équation, seules deux offres peuvent s’opposer au Jaecoo 7, le Dacia Bigster 1.8 Hybrid 155 ch et le Leapmotor B10 New e-Hybrid (qui est rechargeable). Si l’on veut s’offrir une star, il faudra augmenter son budget d’au moins 5 000 €. Et beaucoup plus encore si l’on prend en compte le niveau d’équipement du Jaecoo.

À retenir : tout pour devenir un best-seller

Le seul point où la Jaecoo 7 hybride pêche véritablement, c’est en matière de sensations de conduite, inexistantes. Mais est-ce réellement un défaut ? D’autant que si l’on met dans la balance des arguments réellement quantifiables, cette nouvelle version ne s’en laisse pas conter par ses principaux concurrents. Tout en leur assénant un coup fatal lorsque l’on évoque le prix d’achat.

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