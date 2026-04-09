Le Jaecoo 7 passe au full hybrid. Pour le meilleur ?

3. Notre avis sur le Jaecoo 7 SHS-H
La concurrence
Les SUV compacts à moins de 30 000 € ne courent plus, depuis de nombreuses années déjà, les rues. Et si l’on ajoute le critère hybride à l’équation, seules deux offres peuvent s’opposer au Jaecoo 7, le Dacia Bigster 1.8 Hybrid 155 ch et le Leapmotor B10 New e-Hybrid (qui est rechargeable). Si l’on veut s’offrir une star, il faudra augmenter son budget d’au moins 5 000 €. Et beaucoup plus encore si l’on prend en compte le niveau d’équipement du Jaecoo.
À retenir : tout pour devenir un best-seller
Le seul point où la Jaecoo 7 hybride pêche véritablement, c’est en matière de sensations de conduite, inexistantes. Mais est-ce réellement un défaut ? D’autant que si l’on met dans la balance des arguments réellement quantifiables, cette nouvelle version ne s’en laisse pas conter par ses principaux concurrents. Tout en leur assénant un coup fatal lorsque l’on évoque le prix d’achat.
Caradisiac a aimé
-
Un rapport prix/équipements qui crucifie la concurrence
-
Un habitacle et un coffre spacieux
-
Des suspensions moelleuses
Caradisiac n’a pas aimé
-
Une conduite sans saveur
-
Une direction en manque de consistance
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|1.5 224 SHS-H EXCLUSIVE
|125 (wltp)
|30 990 €
|€
|1.5 224 SHS-H SELECT
|125 (wltp)
|28 990 €
|€
Photos (35)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération