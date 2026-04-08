Le style de faux Range Rover, ça plaît : le Jaecoo 7 devient la voiture neuve la plus vendue au Royaume-Uni !

Après Geely, BYD et SAIC, c’est cette fois le groupe Chery qui mise très fort sur le marché européen depuis quelques mois. Le géant chinois de l’automobile vient d’arriver sur le marché français avec en première ligne les Jaecoo 5 et 7, deux SUV bon marché équipés de motorisations hybrides et hybrides rechargeables.

Dans d’autres marchés autour de chez nous où Chery est implanté depuis un peu plus longtemps, c’est déjà un carton. On apprend par exemple qu’au Royaume-Uni, le Jaecoo 7 vient de devenir la voiture neuve la plus vendue du pays sur le dernier mois de mars !

Devant le Ford Puma et le Nissan Qashqai

Comme le rapportent les journalistes d’Autocar, le Jaecoo 7 domine en effet le classement des ventes du mois dernier au Royaume-Uni avec 10 064 exemplaires écoulés. Il devance le Ford Puma (9 193), le Nissan Qashqai (8 718) et le Kia Sportage (7 310). Oui, le marché britannique est vraiment dominé par les SUV !

Certes, il. S’agit peut-être d’un flot d’immatriculations qui ne se répètera pas les mois suivants. Mais même sur les trois premiers mois de l’année, le Jaecoo 7 figure à la seconde place du classement avec 15 569 ventes. Il n’est devancé que par le Ford Puma et ses 16 128 exemplaires écoulés.

Parce qu’il ressemble à un Range Rover ?

Comme les MG EHS et autres SUV de BYD, ce nouveau Jaecoo 7 capitalise sur un prix très bas (à partir de 29 990€ chez nous en full hybride et de 35 990€ en hybride rechargeable). Mais qu’est-ce qui lui permet de faire la différence, sachant que ses prestations ne sont pas meilleures que celles de ses principaux concurrents ?

Peut-être que son design, très clairement inspiré de celui du Land Rover Range Rover, fait mouche auprès de la clientèle. Certains y voient une imitation grossière du légendaire SUV anglais mais beaucoup d’autres apprécient visiblement ces codes. Reste à voir comment vont se vendre les Jaecoo 5 et 7 chez nous en France mais visiblement, le groupe Chery est bien parti pour rattraper MG et BYD sur le Vieux Continent.