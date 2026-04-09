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Jaecoo 7

Essai

Le Jaecoo 7 passe au full hybrid. Pour le meilleur ?

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Cedric Morancais

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4. L’évaluation du Jaecoo 7 SHS-H dans sa catégorie

 

Le Jaecoo 7 passe au full hybrid. Pour le meilleur ?

Le Jaecoo 7 SHS-H, 224 ch et à partir de 29 990 €, est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides qui comprend notamment :

Le Citroën C5 Aircross 1.2 Hydrid, 145 ch et à partir de 34 990 €

Le Dacia Bigster 1.8 Hybrid, 155 ch et à partir de 29 990 €

Le Ford Kuga 2.5 Hybrid Flexifuel, 180 ch et à partir de 40 890 €

Le Renault Austral E-Tech Full Hybrid, 200 ch et à partir de 41 900 €

Jaecoo 7 SHS-S Exclusive
Budget
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Pratique
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
 
Rapport prix/équipements
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
 
Sur la route
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Note globale : 14,6 /20
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