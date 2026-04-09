Le Jaecoo 7 passe au full hybrid. Pour le meilleur ?

Le Jaecoo 7 SHS-H, 224 ch et à partir de 29 990 €, est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides qui comprend notamment :

Le Citroën C5 Aircross 1.2 Hydrid, 145 ch et à partir de 34 990 €

Le Dacia Bigster 1.8 Hybrid, 155 ch et à partir de 29 990 €

Le Ford Kuga 2.5 Hybrid Flexifuel, 180 ch et à partir de 40 890 €

Le Renault Austral E-Tech Full Hybrid, 200 ch et à partir de 41 900 €