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Jaecoo 7

Essai

Le Jaecoo 7 passe au full hybrid. Pour le meilleur ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cedric Morancais

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5. La fiche technique du Jaecoo 7 SHS-H

 

Le Jaecoo 7 passe au full hybrid. Pour le meilleur ?

Les chiffres clés

Jaecoo 7 Shs 1.5 224 SHS-H EXCLUSIVE
Généralités  
Finition EXCLUSIVE
Date de commercialisation 01/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,50 m
Largeur sans rétros 1,67 m
Empattement 2,67 m
Volume de coffre mini 500 L
Volume de coffre maxi 1 276 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 715 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 499 cm3
Puissance 224 ch
Couple 215 Nm à 2 000 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.3 s
Volume du réservoir 51 L
Emissions de CO2 125 g/km (wltp)
Bonus malus max 470
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