Le Jaecoo 7 passe au full hybrid. Pour le meilleur ?

Comme souvent lorsqu’il s’agit des marques asiatiques, Jaecoo a fait le choix d’une gamme resserrée. Outre le fait que la motorisation hybride ne soit disponible qu’en un unique niveau de puissance, seules deux lignes d’équipement sont inscrites au tarif français

Nommée Select, la première embarque déjà l’indispensable, et même une pointe de superflu. Jantes alliage 19", vitres arrière surteintées, radars de stationnement avant et arrière, caméra de recul, Android Auto et Apple Carplay sans fil, sièges avant et volant chauffant… Rien ne manque. Mais là où ce Jaecoo enfonce le clou, c’est avec son tarif, inférieur à 30 000 €.

Accéder au sommet de la gamme, justement nommé Exclusive, n’exige qu’un supplément, modéré au vu des équipements supplémentaires (système audio Sony, affichage tête haute, caméras 540°, chargeur de smartphone à induction, sièges avant électriques et ventilés, sièges arrière chauffants, toit ouvrant panoramique, hayon électrique…) qu’il inclut, de 2 000 €.

Ne reste ainsi de place, dans la liste des options, que pour la peinture noire (600 €) et les carrosseries bi-ton (900 €).