Le Jaecoo 7 passe au full hybrid. Pour le meilleur ?

2. Le Jaecoo 7 hybrid casse les prix
Comme souvent lorsqu’il s’agit des marques asiatiques, Jaecoo a fait le choix d’une gamme resserrée. Outre le fait que la motorisation hybride ne soit disponible qu’en un unique niveau de puissance, seules deux lignes d’équipement sont inscrites au tarif français
Nommée Select, la première embarque déjà l’indispensable, et même une pointe de superflu. Jantes alliage 19", vitres arrière surteintées, radars de stationnement avant et arrière, caméra de recul, Android Auto et Apple Carplay sans fil, sièges avant et volant chauffant… Rien ne manque. Mais là où ce Jaecoo enfonce le clou, c’est avec son tarif, inférieur à 30 000 €.
Accéder au sommet de la gamme, justement nommé Exclusive, n’exige qu’un supplément, modéré au vu des équipements supplémentaires (système audio Sony, affichage tête haute, caméras 540°, chargeur de smartphone à induction, sièges avant électriques et ventilés, sièges arrière chauffants, toit ouvrant panoramique, hayon électrique…) qu’il inclut, de 2 000 €.
Ne reste ainsi de place, dans la liste des options, que pour la peinture noire (600 €) et les carrosseries bi-ton (900 €).
Equipements et options
Version : 1.5 224 SHS-H EXCLUSIVE
Equipements de sécurité
Système de contrôle de la pression de pneus
Contrôle de la traction (TCS)
ABS
Feux antibrouillard AV
Entrée & démarrage sans clé ni bouton de démarrage
8 airbags (frontaux, latéraux, rideaux et central et genoux conducteur)
DAI - alerte départ du véhicule qui précède
DOW - alerte ouverture de portes
FCW - alerte de collision frontale
ICA - assistance intelligente au régulateur de vitesse
IHC - gestion intelligente des feux de route
LDP - alerte de franchissement de ligne
LDW - alerte de sortie de voie
RCW - alerte anticollision AR
Equipements de confort
Vitres AV électrique
Vitres AR surteintées
Vitrage acoustique AV
Verrouillage centralisée
Système audio 8HP SONY
Sièges conducteur 10 positions à mémoire & passager 6 positions
Sièges AV chauffants + volant chauffant
Direction assistée
Aide au stationnement AV/AR
Combiné d’instruments 10,3" et écran central 14,8"
Climatisation auto bi-zone et filtration N95
Sellerie cuir synthétique avec sièges AV ventilés
Sièges AR chauffants
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement
ACC - régulateur de vitesse adaptatif
ICA - assistance intelligente au régulateur de vitesse
Esthétique / Carrosserie
Toit ouvrant panoramique
Peinture
Jantes alliage 19"
Rails de toit
Sellerie cuir synthétique avec sièges AV ventilés
Autres équipements
TSR - reconnaissance des panneaux de signalisation
TJA - assistant embouteillages
Contrôle électronique de la trajectoire
1DHT - Transmission automatique dédiée aux véhicules hybrides
Phares full-LED
Apple CarPlay & Android Auto sans fil
Caméra de recul
Frein à main électrique avec fonction auto-hold
Affichage tête haute
Caméras 540° avec véhicule en transparence
Chargeur à induction ventilé 50W
Eclairage d’ambiance multicolore
Hayon électrique
BSD - détection des angles morts
CSA - aide à la vitesse en courbe
DMS - système de surveillance du conducteur
ELK - maintien d’urgence dans la voie
IES - ajustement intelligent dans la voie
ISA - adaptation intelligente à la vitesse
LCA - aide au changement de voie
MCB - freinage d’urgence multi-collision
RCTB - freinage trafic transversal AR
Options disponibles
-
Peinture bi-ton (toit contrasté) Silver Blue / Noir:
900 €
-
Peinture bi-ton (toit contrasté) Gris Olive / Noir:
900 €
-
Peinture Noir Crysta:
600 €
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