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Jaecoo 7

Essai

Le Jaecoo 7 passe au full hybrid. Pour le meilleur ?

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Cedric Morancais

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2. Le Jaecoo 7  hybrid casse les prix

 

Le Jaecoo 7 passe au full hybrid. Pour le meilleur ?

Comme souvent lorsqu’il s’agit des marques asiatiques, Jaecoo a fait le choix d’une gamme resserrée. Outre le fait que la motorisation hybride ne soit disponible qu’en un unique niveau de puissance, seules deux lignes d’équipement sont inscrites au tarif français

Nommée Select, la première embarque déjà l’indispensable, et même une pointe de superflu. Jantes alliage 19", vitres arrière surteintées, radars de stationnement avant et arrière, caméra de recul, Android Auto et Apple Carplay sans fil, sièges avant et volant chauffant… Rien ne manque. Mais là où ce Jaecoo enfonce le clou, c’est avec son tarif, inférieur à 30 000 €.

Accéder au sommet de la gamme, justement nommé Exclusive, n’exige qu’un supplément, modéré au vu des équipements supplémentaires (système audio Sony, affichage tête haute, caméras 540°, chargeur de smartphone à induction, sièges avant électriques et ventilés, sièges arrière chauffants, toit ouvrant panoramique, hayon électrique…) qu’il inclut, de 2 000 €.

Ne reste ainsi de place, dans la liste des options, que pour la peinture noire (600 €) et les carrosseries bi-ton (900 €).

Equipements et options

Version : 1.5 224 SHS-H EXCLUSIVE

Equipements de sécurité

  • Système de contrôle de la pression de pneus

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • ABS

  • Feux antibrouillard AV

  • Entrée &amp; démarrage sans clé ni bouton de démarrage

  • 8 airbags (frontaux, latéraux, rideaux et central et genoux conducteur)

  • DAI - alerte départ du véhicule qui précède

  • DOW - alerte ouverture de portes

  • FCW - alerte de collision frontale

  • ICA - assistance intelligente au régulateur de vitesse

  • IHC - gestion intelligente des feux de route

  • LDP - alerte de franchissement de ligne

  • LDW - alerte de sortie de voie

  • RCW - alerte anticollision AR

Equipements de confort

  • Vitres AV électrique

  • Vitres AR surteintées

  • Vitrage acoustique AV

  • Verrouillage centralisée

  • Système audio 8HP SONY

  • Sièges conducteur 10 positions à mémoire &amp; passager 6 positions

  • Sièges AV chauffants + volant chauffant

  • Direction assistée

  • Aide au stationnement AV/AR

  • Combiné d’instruments 10,3&quot; et écran central 14,8&quot;

  • Climatisation auto bi-zone et filtration N95

  • Sellerie cuir synthétique avec sièges AV ventilés

  • Sièges AR chauffants

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement

  • ACC - régulateur de vitesse adaptatif

  • ICA - assistance intelligente au régulateur de vitesse

Esthétique / Carrosserie

  • Toit ouvrant panoramique

  • Peinture

  • Jantes alliage 19&quot;

  • Rails de toit

  • Sellerie cuir synthétique avec sièges AV ventilés

Autres équipements

  • TSR - reconnaissance des panneaux de signalisation

  • TJA - assistant embouteillages

  • Contrôle électronique de la trajectoire

  • 1DHT - Transmission automatique dédiée aux véhicules hybrides

  • Phares full-LED

  • Apple CarPlay &amp; Android Auto sans fil

  • Caméra de recul

  • Frein à main électrique avec fonction auto-hold

  • Affichage tête haute

  • Caméras 540° avec véhicule en transparence

  • Chargeur à induction ventilé 50W

  • Eclairage d’ambiance multicolore

  • Hayon électrique

  • BSD - détection des angles morts

  • CSA - aide à la vitesse en courbe

  • DMS - système de surveillance du conducteur

  • ELK - maintien d’urgence dans la voie

  • IES - ajustement intelligent dans la voie

  • ISA - adaptation intelligente à la vitesse

  • LCA - aide au changement de voie

  • MCB - freinage d’urgence multi-collision

  • RCTB - freinage trafic transversal AR

Options disponibles

  • Peinture bi-ton (toit contrasté) Silver Blue / Noir

     : 

    900 €

  • Peinture bi-ton (toit contrasté) Gris Olive / Noir

     : 

    900 €

  • Peinture Noir Crysta

     : 

    600 €

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