Avec ses 5,12 mètres de long et 2,00 mètres de large, le Xpeng G9L devient encore plus imposant que le G9, qui mesure 4,89 mètres de long et 1,94 mètre de large. Avec un tel gabarit, il mettra à l’épreuve nos routes, nos places de parking et nos villes. Il devient également le modèle le plus premium de la gamme. En effet, le « L » signifie « Luxury » (« luxe » en français), soulignant ainsi le positionnement haut de gamme du nouveau vaisseau amiral, qui « incarne les dernières avancées de XPENG en matière de mobilité intelligente ».

Qui dit plus grand, dit aussi plus puissant. Selon des informations en provenance de Chine, une version à deux moteurs sera commercialisée. Un moteur avant de 215 chevaux, associé à un moteur arrière de 362 chevaux, porterait la puissance cumulée de ce modèle 100 % électrique à 577 chevaux. Pourtant, son design n’affiche pas de rupture majeure : le nouveau SUV de XPENG reprend largement les lignes de son prédécesseur, le G9.

Malgré son gabarit plus imposant, le XPENG G9L viendra concurrencer des modèles comme le BYD Seal U. Selon le tarif auquel le constructeur chinois commercialisera son SUV, le G9L pourrait également rivaliser avec d’autres SUV chinois qui tentent de se faire une place sur le marché européen ou qui l’ont déjà trouvée.

Une marque tournée vers l’IA

Le lancement du G9L marque une nouvelle étape pour XPENG. Le constructeur chinois souhaite proposer aux automobilistes européens les technologies les plus innovantes en matière d’intelligence artificielle. Selon son communiqué, le G9L renforce cet engagement.

Développé au sein de son écosystème de « Physical AI Mobility », le G9L « rapproche encore davantage les innovations intelligentes de XPENG et sa vision d’une mobilité pilotée par l’intelligence artificielle du quotidien des automobilistes européens ».

Une présentation au Mondial de l'Auto

Il sera bien présent. XPENG a profité de l’annonce de son nouveau SUV pour confirmer sa participation au Mondial de l'Auto de Paris, où le G9L sera dévoilé au public.

Du 12 au 18 octobre 2026, les visiteurs pourront découvrir la nouveauté chinoise ainsi que les caractéristiques de sa version européenne, notamment sa configuration à six places. Le constructeur détaillera également les caractéristiques techniques, les équipements et les différentes finitions destinées au marché européen, les motorisations disponibles, les fonctionnalités du système Next Generation Pilot (NGP), les technologies embarquées, les tarifs ainsi que les dates de commercialisation sur les différents marchés européens.