Qui a dit que le Mondial de l’automobile était cuit ? Les plus de 500 000 visiteurs accueillis lors de l’édition 2024 donnent des idées aux constructeurs, qui seront nombreux à converger porte de Versailles du 12 au 18 octobre. Ce jeudi matin, c’est Stellantis qui officialise un déploiement de forces conséquent, avec pas moins de 8 marques et une soixantaine de véhicules exposés, le tout regroupé sur un stand d’une surface de 5 340 m² (soit l’équivalent d’environ 75% d’un terrain de football).

Aux incontournables marques françaises Peugeot, Citroën et DS, le groupe italo-franco-néerlandais ajoutera ainsi Fiat, Alfa Romeo, Lancia et Opel, auxquelles se joindra Leapmotor, le constructeur chinois auquel Stellantis est lié par une alliance. Maserati, peu en forme, sera par contre privé de déplacement parisien.

S’il est encore trop tôt pour connaître la liste détaillée des modèles exposés, Stellantis annonce d’ores et déjà que les visiteurs pourront découvrir en première française la Lancia Gamma, grand crossover à la poupe fuyante et à motorisation électrique et hybride produit en Italie. Un modèle résolument haut de gamme, qui partagera la vedette avec le nouveau DS N°7, modèle dévoilé cette semaine sur Caradisiac.

Outre ces deux porte-drapeaux du savoir-faire du groupe dans le premium, est attendue la Leapmotor B03, une berline compacte à motorisation électrique, Cette-ci partagera son stand avec le B03X, crossover du segment B, et la B05, berline du segment C. Des modèles qui seront commercialisés au second semestre 2026.

Peugeot, en pleine opération reconquête, jouera la carte de l’émotion avec des concept-cars, des modèles sportifs au premier rang desquels l’e-208 GTI de 280 ch, ainsi que ses dernières nouveautés telles que la 408 restylée. Citroën annonce lui aussi un concept-car, sans préciser s’il s’agira du néo-monospace Elo ou d’autre chose, et exposera notamment la nouvelle C5 Aircross, l’Ami, ainsi qu’une Formule E. Alfa Romeo viendra avec l’ensemble de sa gamme, à savoir les Junior, Tonale, Giulia, Stelvio, jusqu’à la 33 Stradale.

Fiat, absent du Mondial ces dernières années, y revient avec un concept-car qu’accompagneront les Grande Panda (électrique, thermique et hybride), 500, 600, ainsi que la Topolino développée à partir de la Citroën Ami. Sera également convoqué le Tris, un triporteur à la silhouette inspirée de celle du mythique modèle de chez Piaggio. Opel, enfin, fera le déplacement avec l’Astra restylée et le musculeux Mokka GSE. Ce stand Stellantis XXL cohabitera avec celui du groupe Renault (avec Alpine et Dacia), mais aussi avec ceux d’autres constructeurs de toutes catégories pour un Mondial de l’auto 2026 qui s’annonce assez mémorable. Beaucoup de boulot en perspective pour les journalistes de Caradisiac !