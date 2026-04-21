Renault va aussi envoyer du lourd pour contrer Stellantis au Mondial de Paris 2026

Le Mondial de l’automobile reprend clairement du poil de la bête ! Après une année 2024 particulièrement réussie avec plus de 500 000 entrées, le salon parisien redevient un événement incontournable en Europe. D’après son directeur, Serge Gachot, 60 marques ont confirmé leur présence.

Il y a un mois, le groupe Stellantis annonçait faire le déplacement en grande pompe avec huit marques et une soixantaine de voitures sur une surface de 5 340 m2. C’est désormais au tour du Groupe Renault de répliquer avec 50 véhicules et une surface de 5 000 m2.

La marque Renault occupera la moitié de cet espace pour y exposer « plusieurs nouveaux concepts cars, ainsi que 22 véhicules électrifiés, pour moitié 100 % électriques et pour moitié hybrides. » Tous les regards seront certainement portés sur la Twingo qui rappelle furieusement la première génération présentée au même endroit 34 ans plus tôt. Pourtant, la petite grenouille sillonnera nos routes depuis plusieurs mois déjà.

En revanche, la Mégane restylée sera davantage une nouveauté. Assez décevante, commercialement parlant, Renault compte lui donner un coup de fouet avec une face avant plus agressive, une mise à jour logiciel et surtout une autonomie plus confortable. Elle pourrait reprendre la pile d’une capacité de 87 kWh du Scénic. Si c’est le cas, son rayon d’action atteindrait environ 570 km, un chiffre intéressant.

L'offensive de Dacia

Dacia ne viendra pas les mains vides non plus, avec dix modèles exactement. Le Stricker, le crossover que l’on découvrira mi-juin, prendra son premier bain de foule. D’un gabarit proche de celui du Bigster, il compte bien séduire une autre clientèle, davantage accès sur le style que le volume de coffre. À noter que nous pourrions découvrir la « Twingo » de Dacia qui pourrait se nommer Evader et être commercialisée en fin d’année. Elle deviendra une alternative plus basique et moins chère de la petite Renault. Dacia profitera-t-elle du salon pour présenter la version de série du Hipster ?

Une Alpine A110 encore mystérieuse

Du côté d’Alpine, l’A390 sorti en novembre dernier aura la lourde tâche de convaincre puisqu’il s’agit d’un modèle essentiel pour la marque. En revanche, les passionnés attendent avec impatience la prochaine A110. Ils resteront sur leur faim, la marque évoque uniquement « de nouveaux éléments concernant la prochaine génération de l’Alpine A110 ».

Comme pour l’édition 2024 du Mondial de Paris, les véhicules utilitaires auront une place de choix. Renault Pro + exposera six modèles électriques avec notamment le Trafic E-Tech et l’on peut aussi parier sur la présence des Goelette et Estafette.