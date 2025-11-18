Le prochain Renault Trafic électrique fait salon à Solutrans

C'est à Lyon, dans le cadre du salon Solutrans, que Renault vient tout juste de dévoiler la version définitive de son prochain fourgon électrique. Le Renault Trafic Van E-Tech sera sur la route fin 2026 et sera le premier représentant de la nouvelle famille d'utilitaires électriques Renault comprenant aussi et à terme la Goelette et l'Estafette.

Ce nouveau fourgon n'a de Trafic que le nom. Rien à voir avec l'actuel. Il se distingue par un design totalement inédit, moderne et stylé, mais finalement caractéristique des nouveaux utilitaires électriques du moment. Ce Trafic affiche un porte-a-faux avant très court, un empattement long et « une silhouette monovolume aérodynamique » comme le souligne Renault. La réalisation sur une plateforme de type Skateboard permet en fait d'optimiser la zone de chargement mais aussi de gagner en maniabilité avec un diamètre de braquage très court de 10,30 mètres, comme celui d'une Clio.

Deux tailles de batterie

Ce nouveau Trafic sera équipé d'un nouveau moteur électrique d'une puissance de 150 kW, soit environ 200 chevaux, et développant un couple de 345 Nm. Et il s'agira d'une propulsion, ce moteur étant installé à l'arrière.

Deux capacités de batterie seront proposées, que Renault appelle grande autonomie ou autonomie urbaine. La première, avec ses batteries NMC (nickel manganèse cobalt) « offrira une meilleure densité énergétique pour une autonomie maximale d’environ 450 km WLTP » explique le constructeur. C'est cette batterie grande autonomie qui sera disponible dès le lancement. Il faudra donc attendre un peu pour l'autonomie urbaine, une solution « permettant de proposer une offre compétitive en prix et en autonomie avec près de 350 km WLTP ». Ce nouveau Trafic s'offre également une première pour un véhicule Renault en inaugurant la technologie 800 V., permettant une recharge rapide en courant continu. La capacité de la batterie passe ainsi de 15% à 80 % en environ 20 minutes, apportant 260 kilomètres d’autonomie supplémentaire.

Dans la cabine, une planche de bord évidemment très moderne avec deux écrans, un petit devant le volant et un grand écran central de 12 '', très orienté vers le conducteur et c'est très bien comme ça. Ce Trafic accueille aussi une nouvelle génération du système multimédia openR, optimisé pour les véhicules utilitaires. Il offre une navigation spécialement conçue pour les utilitaires, prenant en compte notamment leurs dimensions et leur chargement pour éviter les routes inadaptées. Parmi les fonctionnalités faisant leur apparition sur ce nouveau Trafic électrique, les systèmes Vehicle-to-Load (V2L) et Vehicle-to-Grid (V2G). Le premier, du véhicule vers des appareils externes, permet de charger des appareils électriques avec des prises dans la cabine, dans l'espace de chargement ou via un adaptateur à brancher sur la prise de charge pour connecter des appareils. Le second fournit de l'énergie à partir de la batterie du véhicule vers le réseau, grâce au chargeur bidirectionnel.

Deux longueurs, une hauteur

Côté utilitaire, le prochain Trafic sera proposé en deux longueurs, L1 et L2. Le "petit" d'une longueur de 4,87 mètres et d'une largeur de 1,92 mètre, offrira un volume utile de 5,1 m3. Le L2, via un empattement plus long de 40 centimètres, s'affichera à 5,27 mètres pour un volume utile de 5,8 m3. Dans tous les cas, la hauteur de ces Trafic reste en H1, ce qui laisse l'accès aux parkings souterrains et autres barres de hauteur. Côté charge utile, Renault annonce une valeur de 1, 25 tonne, sans préciser avec quelle batterie. La capacité de remorquage est prévue à 2 tonnes, avec une remorque freinée.



Ce nouveau fourgon ne sera qu'électrique. Il ne sera jamais décliné en modèle thermique. C'est lui qui remplacera l'actuel Trafic électrique. Il y aura donc à terme deux Trafic bien différents et n'ayant que leur nom en commun : ce nouveau Trafic E-Tech et le Trafic Diesel que nous connaissons.