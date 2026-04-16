Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Dacia

On connaît la nouvelle Twingo de Renault, on sait qu’une Nissan Twingo est en préparation, et maintenant voici la Twingo de Dacia !

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

22  

SCOOP – La nouvelle Renault Twingo E-Tech va avoir plusieurs cousines dont la prochaine s’avère être celle de Dacia. C’est en effet le futur modèle d’entrée de gamme électrique que nos chasseurs de scoop ont découvert sur la route. Positionnée sous la Dacia Spring, cette « Twingo » Dacia devrait faire un malheur !

On connaît la nouvelle Twingo de Renault, on sait qu’une Nissan Twingo est en préparation, et maintenant voici la Twingo de Dacia !

La présence du logo stylisé Dacia sur le volant ne laisse planer aucun doute, il s’agit bien du futur petit modèle électrique de la marque roumaine Dacia. Une petite auto électrique qui va reprendre la base de la nouvelle Renault Twingo E-Tech et affichera une allure bien à elle et sans doute un tarif très attractif pour rester fidèle à la réputation de la marque low cost.

Pour Dacia, cette petite auto va participer à l’offensive électrique de la marque roumaine qui va se doter de nombreux modèles électriques. S’il reste encore et pendant longtemps des modèles thermiques à un tarif toujours plus attractif que les modèles électriques, ceux-ci vont devoir faire une place plus importante aux modèles 100 % électriques qui sont l’avenir de la marque en Europe.

Revêtu d’un camouflage zébré, le prototype de la future « Twingo » de Dacia a un peu de mal à passer inaperçu. Et c’est ainsi que dès qu’il l’a vu, le chasseur de scoop n’a pas hésité à dégainer son appareil photo pour immortaliser l’auto. De plus en réussissant à photographier le poste de pilotage au travers de la vitre passager, plus de doute, il s’agit bien d’une Dacia.
Revêtu d’un camouflage zébré, le prototype de la future « Twingo » de Dacia a un peu de mal à passer inaperçu. Et c’est ainsi que dès qu’il l’a vu, le chasseur de scoop n’a pas hésité à dégainer son appareil photo pour immortaliser l’auto. De plus en réussissant à photographier le poste de pilotage au travers de la vitre passager, plus de doute, il s’agit bien d’une Dacia.

Une Twingo E-Tech à la sauce Dacia

Pour la création de cette petite électrique Dacia, qui viendra se positionner sous la Dacia Spring, Renault et Dacia sont partis de la plateforme de la Renault Twingo E-Tech mais les deux constructeurs ont réduit les coûts au maximum que ce soit pour le développement comme pour la production. La future Dacia Twingo (qui pourrait se nommer Evader) se verra sans doute dotée de la même batterie que la Renault Twingo E-Tech mais peut-être d’un électromoteur moins puissant que que celui de 80 ch qui équipe la Renault, les matériaux utilisés pour l’habitacle seront un peu moins luxueux, sans pour autant faire bas de gamme, l’équipement devrait être lui aussi plus basique. Enfin cette auto sera produite dans l’usine de Novo Mesto en Slovénie sur la chaîne de fabrication de la Renault Twingo E-Tech et pourra bénéficier (parce que produite au sein de l’UE) du bonus écologique. Cela devrait réduire de manière importante le tarif de vente de cette auto qui devrait être affiché à 18 000 € (hors bonus), soit 2 000 € de moins que sa cousine de chez Renault.

La petite Twingo de chez Dacia est encore trop camouflée pour que l’on se rende compte de son futur style. Mais à l’image de ce que produit Dacia depuis quelque temps, l’inspiration proviendra sans aucun doute du Duster et du nouveau Striker, avec des arêtes marquées.
La petite Twingo de chez Dacia est encore trop camouflée pour que l’on se rende compte de son futur style. Mais à l’image de ce que produit Dacia depuis quelque temps, l’inspiration proviendra sans aucun doute du Duster et du nouveau Striker, avec des arêtes marquées.

Baisse de CO2 en ligne de mire

Pour Dacia, il devient urgent de remplir ses objectifs en matière CO2 assignés par l’Union européenne, les ventes de la Dacia Spring « zéro émission » ne suffisant pas à y parvenir. C’est pour cela que la marque roumaine va multiplier les modèles électriques dans les prochains mois. La Dacia Twingo sera un de ses éléments « zéro émission » mais ce ne sera pas le seul puisqu’il y aura aussi l’arrivée de la version 100 % électrique de la future Dacia Sandero. On trouvera également dans la gamme le Dacia Hipster, un quadricycle électrique ou une sorte de « key car » à l’européenne qui sera la véritable entrée de gamme électrique de Dacia, à l’image de ce qu’a réalisé Citroën avec sa Citroën Ami. De plus, la Dacia « Twingo » ne poussera pas à la retraite la Dacia Spring qui restera au catalogue au moins jusqu’en 2028 (avec sans doute une baisse de tarif conséquente), Une Dacia Spring qui pourrait être renouvelée et grandir mais pas avant 2029.

Plus basique qu’une Renault Twingo E-Tech sans pour autant être bas de gamme, la future Twingo de chez Dacia comptera sur son tarif attractif pour séduire le plus grand nombre de clients.
Plus basique qu’une Renault Twingo E-Tech sans pour autant être bas de gamme, la future Twingo de chez Dacia comptera sur son tarif attractif pour séduire le plus grand nombre de clients.

Photos (12)

Voir tout
22  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité Dacia

Voir toute l'actu Dacia

Fiches fiabilité Dacia

Voir toutes les fiches fiabilité Dacia

Essais Dacia

Voir tous les essais Dacia

Comparatifs Dacia

Voir tous les comparatifs Dacia