On connaît la nouvelle Twingo de Renault, on sait qu’une Nissan Twingo est en préparation, et maintenant voici la Twingo de Dacia !

La présence du logo stylisé Dacia sur le volant ne laisse planer aucun doute, il s’agit bien du futur petit modèle électrique de la marque roumaine Dacia. Une petite auto électrique qui va reprendre la base de la nouvelle Renault Twingo E-Tech et affichera une allure bien à elle et sans doute un tarif très attractif pour rester fidèle à la réputation de la marque low cost.

Pour Dacia, cette petite auto va participer à l’offensive électrique de la marque roumaine qui va se doter de nombreux modèles électriques. S’il reste encore et pendant longtemps des modèles thermiques à un tarif toujours plus attractif que les modèles électriques, ceux-ci vont devoir faire une place plus importante aux modèles 100 % électriques qui sont l’avenir de la marque en Europe.

Une Twingo E-Tech à la sauce Dacia

Pour la création de cette petite électrique Dacia, qui viendra se positionner sous la Dacia Spring, Renault et Dacia sont partis de la plateforme de la Renault Twingo E-Tech mais les deux constructeurs ont réduit les coûts au maximum que ce soit pour le développement comme pour la production. La future Dacia Twingo (qui pourrait se nommer Evader) se verra sans doute dotée de la même batterie que la Renault Twingo E-Tech mais peut-être d’un électromoteur moins puissant que que celui de 80 ch qui équipe la Renault, les matériaux utilisés pour l’habitacle seront un peu moins luxueux, sans pour autant faire bas de gamme, l’équipement devrait être lui aussi plus basique. Enfin cette auto sera produite dans l’usine de Novo Mesto en Slovénie sur la chaîne de fabrication de la Renault Twingo E-Tech et pourra bénéficier (parce que produite au sein de l’UE) du bonus écologique. Cela devrait réduire de manière importante le tarif de vente de cette auto qui devrait être affiché à 18 000 € (hors bonus), soit 2 000 € de moins que sa cousine de chez Renault.

Baisse de CO2 en ligne de mire

Pour Dacia, il devient urgent de remplir ses objectifs en matière CO2 assignés par l’Union européenne, les ventes de la Dacia Spring « zéro émission » ne suffisant pas à y parvenir. C’est pour cela que la marque roumaine va multiplier les modèles électriques dans les prochains mois. La Dacia Twingo sera un de ses éléments « zéro émission » mais ce ne sera pas le seul puisqu’il y aura aussi l’arrivée de la version 100 % électrique de la future Dacia Sandero. On trouvera également dans la gamme le Dacia Hipster, un quadricycle électrique ou une sorte de « key car » à l’européenne qui sera la véritable entrée de gamme électrique de Dacia, à l’image de ce qu’a réalisé Citroën avec sa Citroën Ami. De plus, la Dacia « Twingo » ne poussera pas à la retraite la Dacia Spring qui restera au catalogue au moins jusqu’en 2028 (avec sans doute une baisse de tarif conséquente), Une Dacia Spring qui pourrait être renouvelée et grandir mais pas avant 2029.