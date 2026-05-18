La Dacia héroïque qui a bloqué la Mercedes du Max Verstappen Racing a fini par perdre une roue

Ce week-end, c’était l’heure de vérité pour Max Verstappen. Après des prestations étincelantes lors de plusieurs courses sur la Nordschleife en Allemagne au volant de Ferrari 296 GT3 puis d’un Porsche Cayman GT4, où il a pris un malin plaisir à prouver aux spécialistes de la discipline qu’il ne trichait pas et que seul son talent pur pouvait expliquer ses performances presque surréalistes alors qu’il débutait dans cette discipline, il participait enfin aux 24 Heures du Nürburgring considérées par certains comme la course la plus difficile du monde.

Il était engagé sur une Mercedes-AMG GT3, la même que celle qui l’avait mené à une victoire dominatrice quelques semaines plus tôt sur ce même circuit dans une course plus courte, avant d’être disqualifié pour une raison technique toute bête. Et les choses ont vite tourné en la faveur de la voiture numéro 3, qu’il pilotait en compagnie de Jules Gounon, Lucas Auer et Dani Juncadella. En tête de la course après quelques heures, Max Verstappen a une nouvelle fois fait halluciner tout le monde avec des dépassements incroyables… et même une séquence suffocante où il a failli perdre la voiture.

Bloqué derrière une Dacia Logan

Régulièrement en tête à partir de la soirée du samedi, la Mercedes-AMG GT3 semblait avoir le contrôle de la course devant l’autre voiture exploitée par la même structure, en bataille avec celle du Max Verstappen. Et il y a eu une séquence à peine croyable pendant l’épreuve lorsque la voiture numéro 3, alors pilotée par Jules Gounon, est restée bloquée derrière la modeste Dacia Logan d’Ollis Garage dont l’histoire récente avait déjà ému tout le monde (elle a été entièrement reconstruite après un très gros accident).

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L’équipier de Max Verstappen était remonté sur la vieille Roumaine lors d’une procédure de double drapeau jaune où il était interdit de doubler, ce qui l’a obligé à rester sagement derrière la Dacia (non sans quelques appels de phares menaçants adressés à l’encontre de la valeureuse Logan). La Dacia roulait par erreur à 60 km/h alors que ce n'était pas imposé à ce moment-là, d'où l'agacement de Jules Gounon dans la Mercedes-AMG et cette scène si étonnante.

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Des destins brisés

La course n’a pas souri à ces deux autos. Alors qu’elle dominait l’épreuve avec deux minutes d’avance à trois heures du terme, la Mercedes numéro 3 du Verstappen Racing a dû s’immobiliser au stand avec un arbre de transmission cassé lui faisant perdre tout espoir de victoire alors que le champion de F1 et ses équipiers avaient tout réussi. Elle a finalement été classée à la 37ème position d’une course gagnée par l’autre Mercedes-AMG GT3 préparée par Winward Racing. A noter la très belle cinquième place de la M3 Touring 24h, cet improbable break GT3 qui n’était à l’origine qu’un poisson d’avril de BMW !

Et la Dacia ? Elle a perdu une roue dans les dernières heures du dimanche en pleine piste, mais elle a finalement été classée elle aussi à la 107ème position. Et elle a été l’une des stars de ces 24 Heures du Nürburgring, suivies par plus de 350 000 spectateurs sur place (un record). Les fans de Max Verstappen venus en nombre se souviendront longtemps de cette image culte de sa Mercedes-AMG GT3 collée au pare-choc d'une Dacia Logan. Elle devrait affronter de nouveau l'enfer vert l'année prochaine, avec ou sans Max Verstappen.