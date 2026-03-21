Max Verstappen continue d'humilier tout le monde pour le plaisir sur l'enfer vert mais il le fait désormais en Mercedes

La vie de Max Verstappen semble être un effort permanent à vouloir prouver à tout le monde qu’il est le meilleur pilote de la planète. Tout avait commencé l’année dernière, lorsqu’il était venu essayer une Ferrari 296 GT3 sous un faux nom au sein de sa propre écurie de course dans le cadre du championnat allemand NLS, se courant exclusivement sur la grande boucle Nord du Nürburgring. Il avait clamé la réalisation du meilleur temps, avant de voir les plus grands pilotes spécialistes de la discipline affirmer qu’il n’avait pas réalisé ce chrono à armes égales. Ce qu’il avait ensuite contesté publiquement, avant de poursuivre son apprentissage de la discipline : d’abord au volant d’une modeste Porsche GT4 pour passer son « permis » dans cette compétition très spécifique, puis en remportant une course au classement général au volant d’une Ferrari 296 GT3 en dominant tout le monde de façon spectaculaire.

Entre temps et alors que son écurie de Formule 1 convoite le quadruple champion du monde néerlandais, Mercedes a proposé à Max Verstappen de lui fournir de l’aide pour monter un vrai programme dans le championnat NLS sur la Nordschleife avec une AMG GT3. Et ce week-end, c’était sa première course pour le Max Verstappen Racing au volant de la voiture de sport allemande, en compagnie de Jules Gounon et Daniel Juncadella, deux excellents pilotes aguerris dans cette discipline.

Max Verstappen met encore une valise à ses concurrents

Et Max Verstappen est resté sur la même tendance : la domination totale. Après avoir signé la pole position avec 1,9 seconde d’avance sur le second, il est parti depuis la première place de la grille. Il s’est bien fait doubler par une Audi R8 opportuniste dans l’une des longues lignes droites du circuit, mais il a tout de même tenu à la repasser juste avant la fin de son première relai.

Grâce aussi au grand talent de ses deux coéquipiers et à un dernier relai très solide, l’équipage de la Mercedes-AMG numéro 3 a terminé avec près d’une minute d’avance sur le plus proche poursuivant. Beaucoup de très bons pilotes de GT3, spécialistes à la fois de ces voitures et du grand circuit allemand, étaient présents sur la grille de départ. Il sera désormais difficile de prétendre pour eux que Max Verstappen ne les a pas battus à armes égales, même s’il a pu compter pour cela sur une équipe de très haut niveau avec le soutien direct de Mercedes et Red Bull.

Et maintenant, les 24 Heures du Nürburgring

La prochaine étape pour Max Verstappen, ce sera de participer aux 24 Heures du Nürburgring. Ce n’est pas seulement une course de la série NLS : c’est carrément l’épreuve la plus réputée pour les spécialistes de la discipline, considérée comme la plus dure du monde à gagner. Max Verstappen y participera le week-end du 17 mai avec les mêmes coéquipiers et Lucas Auer en renfort. Si Nico Hulkenberg et Fernando Alonso ont remporté les 24 Heures du Mans, aucun pilote du championnat du monde de Formule 1 n’a gagné cette épreuve. Et s’il y parvient, quel sera le prochain défi de Max Verstappen sur son temps libre ?