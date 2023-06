Comparatif – Mercedes GLC VS BMW X3 : le match des meilleurs ennemis

Encouragé par le succès du Classe M, plus connu sous le nom de ML, Mercedes décide de développer, dès 2008, sa gamme de SUV avec un modèle plus compact. Ainsi naît le GLK, dont les lignes, visiblement dessinées à l’aide d’une règle, s’inspirent de celle du Classe G. Trop typé 4x4, ce design rebute une bonne partie de la clientèle potentielle. Aussi, après 7 années d’une carrière en demi-teinte, il cède sa place au GLC. Cette fois-ci, les designers ont été priés d’oublier les angles droits. Avec son dessin proche de celui des breaks de la marque, le GLC fait immédiatement un carton. Certaines années, il deviendra même la Mercedes la plus vendue au monde, au détriment de celle que l’on pensait indéboulonnable : la Classe E.

En fin d’année dernière, on se dit tout de même, du côté de Stuttgart, que toutes les bonnes choses ont une fin et qu’il serait temps de renouveler cette poule aux œufs d’or. Mais, cette fois-ci, pas question de repartir d’une feuille blanche. Le dessin général du GLC II est clairement inspiré de celui du premier opus. Les éléments qui évoluent le plus esthétiquement sont la proue et la poupe, dont les optiques reprennent les contours de la cinquième génération de Classe C, apparue un an plus tôt.

Fidèle à ses habitudes, l’Étoile ne propose qu’une gamme restreinte au lancement. Ainsi, seule la version 220 d 4Matic, motorisée par un 2.0 Diesel à hybridation légère de 220 ch (197 ch fournis le moteur thermique et 23 ch par le dispositif électrique 48V). Depuis, trois variantes hybrides rechargeables ont intégré le tarif, mais leurs livraisons ne sont pas encore effectives.

À quelques centaines de kilomètres du siège de Mercedes, à Munich, on se félicite aussi du succès du SUV familial maison. Contrairement à son principal rival, le BMW X3 a tout de suite mis dans le mille. Depuis presque deux décennies, il s’écoule comme des Brötchen, ces petits pains allemands. Naturellement, pour assurer ce succès dans la durée, le X3 a régulièrement été renouvelé. Ainsi, la quatrième et actuelle génération est apparue en 2017. En presque six ans de carrière, il a naturellement eu le temps d’étoffer son offre. Celle-ci est aujourd’hui forte de sept motorisations dont les puissances débutent à 150 ch et grimpent jusqu’à 510 ch. Parmi les versions qui rencontrent le plus de succès dans notre pays, on trouve celle dotée d’un 2.0 Diesel micro-hybridé de 190 ch. Ce bloc est forcément accolé à la transmission intégrale xDrive et à une boîte automatique comptant 8 rapports. Autant dire qu’il est taillé sur mesure pour affronter l’unique version disponible du GLC.

Aspects pratiques : le X3 évite l’écueil de la sophistication à tout prix

On a souvent reproché aux Mercedes de milieu de gamme de faire peu de cas de l’espace alloué aux occupants des places arrière. Le nouveau GLC semble marquer un tournant vis-à-vis de cette politique, en offrant de la place pour les jambes, les coudes et même la tête. Pas de quoi s’ériger en référence de la catégorie, mais il fait mieux que la plupart de ses rivaux. Il suffit de s’installer sur la banquette du X3 pour s’en convaincre. Certes, 2 adultes de taille moyenne y trouveront leurs aises, mais les centimètres sont plus comptés qu’à bord du SUV étoilé. Match nul, en revanche, concernant la place centrale : dans l’un comme dans l’autre, il faudra composer avec une assise et un dossier beaucoup trop ferme.

Le GLC continue de marquer des points lorsque s’intéresse à sa malle. Avec ses 620 l sous cache bagages, ce Mercedes prend la tête de son segment. Si, dans l’absolu, les 550 l de la malle du X3 sont honorables, ils imposeront toutefois de voyager un peu plus léger. L’écart reste équivalent lorsque l’on compare les volumes une fois la banquette rabattue. Mercedes prend l’avantage avec 1 680 l, contre 1 600 tout rond pour le bavarois. En matière de modularité, ce dernier reprend, très légèrement, l’avantage en proposant, contre 250 €, des dossiers arrière inclinables.

Les places les plus accueillantes sont, sans surprise celles du premier rang. Les marques allemandes savent y faire en matière de fauteuil même si ceux de nos modèles d’essai, tous deux affublés de la finition sportive, se sont montrés un tantinet fermes. Leurs amples réglages permettent à tous les gabarits de trouver une position parfaite. Mercedes a toutefois eu le bon goût d’intégrer les réglages électriques en série, tandis que BMW exige 1 250 € pour que les sièges soient motorisés.

Autre atout traditionnel des constructeurs d’outre-Rhin, la qualité de fabrication de nos deux concurrents est très soignée. Au programme, plastique moussé, inserts façon métal et assemblages mariant précision et robustesse. Mais le X3 surclasse son concurrent sur ce point grâce à ses matériaux sans fausses notes. À bord du GLC, il faut composer avec un très imposant insert encadrant la tablette tactile fait d’un plastique assez peu flatteur à l’œil. Pour orner le mobilier de bois, il faut débourser un minimum de 450 €. Le carbone exige, pour sa part, 1 100 €. À l’inverse, la console centrale est plus valorisante dans sa définition de série, en plastique noir brillant, qu’avec les garnitures optionnelles.

S’il est un autre domaine où le Mercedes perd des points, c’est en matière d’ergonomie. Les ingénieurs ont pourtant cru bien faire en dotant ce SUV d’un large écran tactile de 11,9". Mais toutes les fonctions de sécurité et d’agrément imposent de le manipuler, et ainsi de se plonger dans une jungle de menus et sous-menus qui réclamera un long d’adaptation. La liste des incongruités ne s’arrête pas là. Ainsi, les commandes du système multimédia disposées sur le volant ne permettent pas de naviguer d’un morceau de musique à un autre. Pour réaliser cette opération, il faut s’en remettre à de minuscules touches situées dans la partie inférieure de la tablette… et quitter la route des yeux durant une paire de secondes.

Prendre en main le dispositif multimédia du X3 n’est guère plus aisé tant le nombre de fonctions atteint, là aussi, un record. Toutefois, du côté de Munich, on a préféré conserver des boutons physiques pour les principales commandes de climatisation et de hi-fi.

Face au conducteur, on trouve également un écran haute définition faisant office de combiné d’instrumentations. Personnalisables à l’envie, ils diffèrent toutefois par leur présentation : façon iPad chez Mercedes ou plus classiquement sous une casquette chez BMW. Modernisme ou classicisme, chacun choisira selon son goût.

Pratique Mercedes GLC 220 d AMG Line 4Matic BMW X3 xDrive20d M Sport Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,7 /20 14,9 /20 Explication des critères de notation

Budget : hautes sphères

Modération tarifaire est une expression que l’on emploie rarement lorsqu’il s’agit d’évoquer des véhicules allemands. Ces deux SUV ne font pas exception avec un premier prix aux alentours de 60 000 €. Précisément, il faudra débourser 60 700 € minimum pour parader au volant du GLC 220 d, tandis que le X3 paraîtrait presque raisonnable avec un tarif de base à "seulement" 59 000 € en variante xDrive20d. Pour ces sommes déjà conséquentes, vous n’aurez toutefois pas droit à des exemplaires identiques à ceux dont nous disposions pour cet essai. En effet, ces deux concurrents affichent ici leurs finitions sportives (M. Sport chez BMW, à partir de 65 000 €, et AMG Line chez Mercedes, à partir de 65 500 €) complétées d’une multitude d’options, faisant dépasser la barre des 70 000 € au munichois et même celle des 80 000 € au stuttgartois ! Et la douloureuse ne s’arrête pas là. En effet, l’un comme l’autre sont soumis au malus écologique (2 400 € minimum pour le GLC et 2 779 € minimum pour le X3).

Heureusement, à l’usage, nos deux compères maltraiteront moins le budget familial. En effet, il sera, dans les deux cas, aisé de passer sous la barre des 7 l/100 km en moyenne. Avec une conduite particulièrement souple, le seuil des 6 l/100 km peut même être à peine dépassé. Des chiffres plus qu’honorables vu la masse de ce duo.

Cerise sur le Strudel, BMW a doté ses véhicules de capteurs permettant de moduler les fréquences d’entretien en fonction de l’usure du lubrifiant. En moyenne, le X3 ne devra donc passer par la case révision qu’une fois tous les 2 ans/30 000 km. Chez Mercedes, on joue la carte d’une plus grande prudence, ou celle visant à faire passer ses clients plus souvent à la caisse, en imposant une pause maintenance tous les 12 mois/30 000 km, au premier des deux termes échus.

Budget Mercedes GLC 220 d AMG Line 4Matic BMW X3 xDrive20d M Sport Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13 /20 12,8 /20 Explication des critères de notation

Équipement : deux tentateurs

Depuis quelques mois, BMW et Mercedes, tout comme Audi, ont décidé de simplifier leurs gammes en les concentrant uniquement sur les niveaux de finition les plus vendus. Dans les deux cas, cela passe par, hors motorisations sportives, une réduction de l’offre à deux possibilités.

Chez Mercedes, c’est l’Avantgarde Line qui ouvre le bal. Loin des finitions dépouillées auxquelles nous a longtemps habitués la marque à l’Étoile, celle-ci comprend, notamment, le GPS pilotable à la voix, la climatisation automatique bi-zone, le démarrage sans clé, le hayon électrique, les sièges avant électriques avec réglage lombaire, la caméra de recul et une multitude d’aides à la conduite.

À l’exception des sièges motorisés, le X3 d’entrée de gamme, nommé xLine, reprend une dotation identique. Elle se voit complétée, sur le haut de gamme M Sport, d’un kit carrosserie, de jantes alliage de 19" et de la suspension DirectDrive. Le GLC AMG Line marque son rival à la culotte avec une liste d’équipements quasiment identiques.

Là où ces deux constructeurs premium ne trahissent pas la tradition, c’est en matière d’options. Livrées indépendamment les unes des autres ou en sous forme de pack, elles sont plusieurs dizaines à tenter de vous séduire. Naturellement, chaque croix cochée dans ces longues listes fera grimper la facture finale de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d’euros.

Parmi les plus intéressantes, citons, chez Mercedes, le toit ouvrant panoramique à 1 750 €, la sellerie cuir (à partir de 2 000 €, l’affichage tête haute à 1 200 €, la réalité augmentée pour le GPS (500 €), les caméras 360° (600 €) ou encore la clé mains libres (1 000 €). En revanche, comme vous le lirez plus loin, nous vous déconseillons fortement le pack Technique (roues arrière directrices et suspension Airmatic) à 3 400 €.

Le X3 n’est pas en reste et propose, par exemple, l’accès Confort (700 €), le Park Assist Plus (700 €), les projecteurs Advanced Full LED (1 050 €) ou Laser (2 050 €), l’affichage tête haute (1 200 €) et le toit ouvrant panoramique (1 750 €).