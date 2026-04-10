Mercedes GLB 2026 : le SUV premium qui s’affiche au prix d’un Peugeot e-5008

En bref SUV familial électrique

5 ou 7 places

À partir de 46 950 €

Le SUV familial de Mercedes connaît un petit succès dans l’Hexagone où s’est écoulé à près de 20 000 exemplaires. Pour ce second opus, la marque à l’étoile conserve les fondamentaux de son modèle tout en intégrant les avancées techniques inaugurées par la nouvelle CLA. À commencer par l’architecture. Autrefois dissociées les versions électriques (EQB) et thermiques (GLB) reposent désormais sur la même plateforme. Une base qui autorise aussi une transmission 2 ou 4 roues motrices.

Proposé en configurations à 5 ou 7 places, équipé de motorisations hybrides ou électriques, le GLB électrique cible les concurrents des deux « bords » comme le Volkswagen Tayron ou encore le Smart #5.

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Sur le plan esthétique, le nouveau GLB préserve sa silhouette caractéristique de baroudeur, marquée par un capot horizontal et une partie arrière verticale. Toutefois, le design global s’adoucit avec des lignes plus fluides à l’avant. La signature lumineuse évolue sensiblement avec l’adoption d’un bandeau traversant, inspiré de la CLA, tandis que la calandre s’élargit. Cette dernière se distingue selon la motorisation : la version électrique dispose d’une calandre pleine aux étoiles rétroéclairées, alors que la version thermique privilégie une grille ouverte pour le refroidissement. À l’arrière, les changements sont plus radicaux avec un bandeau lumineux continu qui court sur toute la largeur du hayon.

Les dimensions progressent pour favoriser l’accueil des passagers, avec une longueur portée à 4,73 m (soit 10 cm de plus que l’ancien modèle) et un empattement accru de 6 cm. Cette croissance bénéficie directement à l’espace intérieur et notamment aux passagers du second rang où l’espace offert est excellent.

Les sièges de la banquette fractionnable 40/20/40 ont été redessinés pour apporter davantage de confort et disposent d’une assise rallongée et d’un dossier inclinable. L’absence de tunnel de transmission de cette version électrique renforce aussi le confort. De plus, la banquette coulisse sur 14 cm (en option sur la version 5 places) pour faciliter notamment l’accès aux deux dernières places. Livré d’office en 5 places, le GLB propose cette configuration en option (1 350 €).

Les sièges de la troisième rangée serviront de dépannage afin de transporter des enfants ou des adultes mesurant au maximum 1, 70 m car l’espace aux coudes oblige à rentrer les bras. Bon point, une petite marche existe pour glisser ses pieds sous la deuxième rangée.

Cette modularité assez aboutie permet d’optimiser le volume de chargement. Ce dernier atteint 540 l pour la version 5 places, 480 l en version 7 places (sièges rabattus) et 145 litres (sièges en place). L’allemand n’est pas le déménageur du siècle mais il répondra sans grosses difficultés aux besoins d’une famille. Une fois la banquette du rang 2 rabattue, la capacité de chargement maximale atteint 1 605 litres pour le modèle à 7 places et 1 715 litres pour celui à 5 places.

Le coffre profite d’un double fond (espace utilisé par la version à 7 places pour loger les deux sièges supplémentaires) et la déclinaison électrique, dépourvue de moteur sous le capot, bénéficie d’un frunk de 127 litres, l’un des plus grands du marché permettant aisément de ranger les câbles de recharge ou une grosse valise cabine.

À bord, le poste de conduite est marqué par l’intégration du système « Superscreen », composé de trois écrans couvrant toute la largeur de la planche de bord. Cette interface MBUX de quatrième génération intègre nativement les services Google Maps et une IA. Cette interface se révèle intuitive, très rapide et truffée de fonctionnalités.

Mercedes a également implanté pour cette version électrique de nombreuses fonctionnalités dédiées à la conduite électrique, comme un planificateur d’itinéraires connecté, un préconditionnement de la batterie pour optimiser la recharge ou encore un système de régénération à plusieurs niveaux, allant jusqu’à l’arrêt total du véhicule (one pedal). Le système multimédia est compatible Android Auto et CarPlay sans fil, et il est possible d’y appairer plusieurs smartphones. Notre version d’essai dispose même d’un troisième écran dédié au passager, facturé à travers un pack (2 750 €).

La finition est de bon niveau, notamment sur cette finition haute AMG Line recouverte d’Alcantara et de cuir surpiqué. Sur le volant, les touches sensitives sont toujours pénibles à utiliser. Espérons que Mercedes fasse machine arrière à l’occasion du prochain restylage. Toujours au registre des griefs : le système d’ouverture des vitres arrière depuis l’avant, à la manière de Volkswagen.