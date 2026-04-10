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Essai

Mercedes GLB 2026 : le SUV premium qui s’affiche au prix d’un Peugeot e-5008

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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6. La fiche technique du Mercedes GLB 250 + EQ

 

Mercedes GLB 2026 : le SUV premium qui s’affiche au prix d’un Peugeot e-5008
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