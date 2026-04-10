La concurrence : un GLB bien placé

Le GLB est à ce jour le seul véhicule électrique premium « accessible », capable de transporter 7 personnes. Le nouveau Volvo EX90 propose des prestations proches mais son gabarit est plus imposant, tout comme ses tarifs avoisinant les 90 000 €. Pour trouver l’équivalent, il faudra descendre en standing où l’on trouve le Peugeot e-5008 vendu au même prix (55 890 €) que le GLB 250 + dans sa version équivalente (Grande Autonomie/finition GT). Étonnamment, le SUV français calque quasiment ses tarifs sur l’allemand, et notamment sur la version Grande autonomie. Enfin, les Kia EV9 et Ioniq 9 se placent en outsiders avec toujours 7 places et des tarifs en ligne avec l'allemand. La Tesla Model Y 7 places se place aussi comme rivale, notamment en termes d'espace à bord et de sobriété, mais elle ne recharge pas aussi vite.

À retenir : un SUV premium au prix d'un généraliste

Le Mercedes GLB franchit un cap en adoptant plusieurs énergies et plusieurs transmissions. Cette version électrique profite de l'architecture 800 volts qui lui permet de recharger très vite et ainsi d'envisager sereinement de longs trajets. À cela, il faut ajouter une sobriété remarquable compte tenu du poids de l'engin et un contenu technologique de haute volée. La version 250+ nous semble être la meilleure proposition. Une proposition vendue au prix d'une concurrente généraliste.

Caradisiac a aimé

Les prix bien placés

L'autonomie rassurante

La puissance de recharge élevée

Le multimédia performant

L'espace aux places arrière

Caradisiac n'a pas aimé

Les deux places arrière très réduites

Le poids élevé

Le maniement de la régénération

Le convertisseur 400 v facturé en option

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