Progressive Line : L'équilibre entre raffinement et technologie

Affichée dès 46 950 €, cette version d'entrée de gamme ne fait aucun compromis sur le standing. Son design extérieur se distingue par une calandre étoilée au contour illuminé, surplombant des jantes de 17 pouces. À bord, le confort est roi : toit panoramique, sellerie ARTICO et volant sport entourent une interface numérique de pointe, composée d'un combiné d'instruments de 10,25 pouces et d'une dalle tactile centrale de 14 pouces.

AMG Line : L'ADN sportif

Pour 52 600 €, la ligne AMG transforme le coupé en une machine plus agressive. Dotée d'un kit carrosserie noir brillant, de jantes de 18 pouces et de projecteurs LED, elle mise sur le dynamisme. L'intérieur suit cette lignée avec des surpiqûres rouges, un volant en cuir Nappa à méplat et l'ajout pratique du système KEYLESS-GO avec ses poignées affleurantes.

Business Line & Executive : Le choix des professionnels

La gamme Business Line (48 950 €) privilégie l'efficacité avec la peinture métallisée de série et la recharge sans fil. Pour ceux qui recherchent le summum, la Business Line Executive (55 600 €) fusionne le look AMG avec le Pack Sport Black. Elle y ajoute des technologies de pointe comme les projecteurs MULTIBEAM LED et le Pack Mémoires pour un confort sur mesure.

Le point techno : Une dotation de série impressionnante Dès le premier niveau de finition, la GLB surprend par sa richesse technologique. La sécurité est assurée par le régulateur actif et le maintien dans la voie, tandis que l'infodivertissement propose une IA conversationnelle et des fonctions ludiques (jeux, caméra à selfie) directement intégrées à l'interface.