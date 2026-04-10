Mercedes GLB 2026 : le SUV premium qui s’affiche au prix d’un Peugeot e-5008
3. Mercedes GLB (2026) : Le luxe devient-il accessible ? Voici les prix des nouvelles finitions.
Progressive Line : L'équilibre entre raffinement et technologie
Affichée dès 46 950 €, cette version d'entrée de gamme ne fait aucun compromis sur le standing. Son design extérieur se distingue par une calandre étoilée au contour illuminé, surplombant des jantes de 17 pouces. À bord, le confort est roi : toit panoramique, sellerie ARTICO et volant sport entourent une interface numérique de pointe, composée d'un combiné d'instruments de 10,25 pouces et d'une dalle tactile centrale de 14 pouces.
AMG Line : L'ADN sportif
Pour 52 600 €, la ligne AMG transforme le coupé en une machine plus agressive. Dotée d'un kit carrosserie noir brillant, de jantes de 18 pouces et de projecteurs LED, elle mise sur le dynamisme. L'intérieur suit cette lignée avec des surpiqûres rouges, un volant en cuir Nappa à méplat et l'ajout pratique du système KEYLESS-GO avec ses poignées affleurantes.
Business Line & Executive : Le choix des professionnels
La gamme Business Line (48 950 €) privilégie l'efficacité avec la peinture métallisée de série et la recharge sans fil. Pour ceux qui recherchent le summum, la Business Line Executive (55 600 €) fusionne le look AMG avec le Pack Sport Black. Elle y ajoute des technologies de pointe comme les projecteurs MULTIBEAM LED et le Pack Mémoires pour un confort sur mesure.
Le point techno : Une dotation de série impressionnante
Dès le premier niveau de finition, la GLB surprend par sa richesse technologique. La sécurité est assurée par le régulateur actif et le maintien dans la voie, tandis que l'infodivertissement propose une IA conversationnelle et des fonctions ludiques (jeux, caméra à selfie) directement intégrées à l'interface.
Equipements et options
Version : II 200 EQ AMG LINE 58 KWH
Equipements de sécurité
Airbags latéraux
Airbag genou
Désactivation automatique de l'airbag passager AV
ABS (anti-blocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)
Airbag central
Airbag conducteur et passager AV
Fonction de démarrage KEYLESS-GO
Système de contrôle de la pression des pneus
Equipements de confort
Direction assistée
Sièges AV chauffants
Vitres AV électriques
Double porte-gobelet dans la console centrale
Volant Sport multifonction en cuir Nappa
Radio digitale
Fixation de siège-enfant i-Size
Sièges Sport
Verrouillage centralisée
Service Connecté : Navigation MBUX
Ecran conducteur
Ecran central
Rétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique, positionnés au niveau de la ceinture de caisse
Pack Siège sport AMG Line
Console centrale en deux parties avec un espace de rangement fermé et deux espaces ouverts
Insert décoratif planche de bord passager avec motif étoilé rétroéclairé Mercedes-Benz
Banquette AR 40/20/40
Réglage des sièges manuel (16 directions) avec réglage lombaire électrique (4 directions)
Rétroviseur central à occultation automatique
Témoin de bouclage des ceintures AR dans le combiné d'instrumentation
Climatisation automatique 1 zone
Connexion Bluetooth
Volant Sport multifonction en cuir Nappa avec méplat, perforé, avec palettes de changement
Esthétique / Carrosserie
Toit panoramique fixe
Rails de toit
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition gris tantale/naturel brillant
Autres équipements
ESP
Prise 12 V dans le coffre
Train de roulement confort
Ciel de pavillon en tissu Noir
Pédalier Sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirs
Protection piétons
AMG Line
Gilet de sécurité pour le conducteur
Styles d'ambiance intérieur
Combiné d'instrumentation numérique de 10,25"
Pack USB Plus
Hayon EASY-PACK
TIREFIT
Dynamic select
Avertisseur sonore pour les piétons
Pneus été
Soutien lombaire à 4 réglages
Baguettes de haut de glace et de bas de glace en aluminium brillant
Habillage des bas de caisse AMG peint dans le ton carrosserie
Pompe à chaleur
Caméra pour vidéo et selfie
Clapet de prise électrique du véhicule
Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 800 V uniquement
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 5 m
Etoile Mercedes-Benz partiellement éclairée
Coffre avec ouverture mécanique à l'AV
Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST
Service Connecté : Live Traffic Information MBUX
Module de communication (5G)
Service connecté : MB.CHARGE Public
Reconnaissance faciale
Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC
Assistant d'angle mort
Assistant de franchissement de ligne
Service connecté : Assistant de signalisation routière
Freinage d'urgence assisté
Fonction d'Arrêt d'urgence
Fonction directionnelle pour les manoeuvres d'évitement
Avertisseur de sortie
Assistant de manoeuvre
Caméra de recul
Assistant d'angle mort plus
Double bosselage sur le capot
Buses de ventilation en argent
Pack Advanced Plus avec services connectés
Service connecté : MB.DRIVE Standard
Calandre avec motif Mercedes-Benz éclairée et animée
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
Calandre avec motif Mercedes-Benz éclairé et double lamelle chromée horizontale
Diffuseur optimisé sur le plan aérodynamique
Seuils de porte siglés Mercedes-Benz
Coffre AR d’un volume de 540L à ouverture électrique
Coffre AV d'un volume de 127L à ouverture mécanique
Crochets (x4) dans le coffre
Boîte de vitesses à deux rapports
Témoin de l'intervalle d’entretien ASSYST
Vision Control
Garniture en ARTICO/microfibre MICROCUT noir, surpiqûres rouges
Service connecté : pré-équipement pour la charge bidirectionnelle
Prises USB-C (x4) 100 W
Prise 12 V sous la boîte à gants
Témoin de niveau des fluides
Euro NCAP 5 étoiles
Graphiques d'affichage spécifiques AMG sur le système multimédia
Univers chromatiques spécifiques AMG pour l'éclairage d'ambiance : Racing yellow et Racing orange
Jupe AV AMG avec grandes prises d'air latérales, enjoliveur chromé et partie inférieure en noir
Jupe AR AMG avec partie inférieure dans le ton carrosserie
Habillage de passage de roue dans le ton carrosserie
Options disponibles
-
Airbags latéraux AR:
150 €
-
Kit carrosserie AMG:
0 €
-
Vitres latérales AR at lunette AR teintées foncées:
400 €
-
Climatisation automatique THERMOTRONIC:
650 €
-
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé:
150 €
-
Système PRE-SAFE:
250 €
-
Tapis de sol AMG:
0 €
-
Projecteurs LED hautes performances:
0 €
-
Projecteurs MULTIBEAM à LED:
600 €
-
Protection volumétrique:
0 €
-
Sonorité sportive du moteur:
0 €
-
Déflecteur AMG:
0 €
-
3ème rangée de sièges pour 2 personnes:
1350 €
-
Suppression du volant bicolore:
0 €
-
Volant à gauche:
0 €
-
Eclairage d'ambiance:
0 €
-
Prise de charge:
0 €
-
Personnalisation sonore:
0 €
-
Système de recharge sans fil pour smartphones à l'AV:
0 €
-
Affichage tête haute:
900 €
-
Poignées de porte affleurantes:
0 €
-
Ceintures de sécurité rouge MANUFAKTUR:
0 €
-
Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque:
1200 €
-
Capot transparent:
0 €
-
Sièges Confort:
0 €
-
Accoudoir AR:
0 €
-
Pneus à réduction de bruit:
0 €
-
Système multimédia MBUX:
0 €
-
Rappel passif de présence de personnes:
0 €
-
Pneus sport:
400 €
-
Détecteur d'occupation de siège pour sièges AR:
0 €
-
Protection partielle de transport:
0 €
-
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 7 m:
100 €
-
Inserts décoratifs en bois Chêne marron Pont de bateau à pores ouverts avec lignes en aluminium:
400 €
-
Inserts décoratifs en bois Bouleau gris à pores ouverts:
350 €
-
Inserts décoratifs en fibres naturelles blanc mat silent lines:
350 €
-
Inserts décoratifs en aluminium brossé clair:
250 €
-
Service connecté : Fonction massage à l'AV:
100 €
-
Inserts décoratifs façon anodisé anthracite:
0 €
-
Tapis de coffre noir réversible:
100 €
-
Suppression des ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR:
0 €
-
AMG Line Plus:
2400 €
-
Service connecté : MB.DRIVE ASSIST:
1800 €
-
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST 360:
600 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360°:
250 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360° Plus:
650 €
-
Service connecté : Divertissement MBUX, 3 ans:
250 €
-
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX:
400 €
-
Service connecté : Apple CarPlay:
0 €
-
Service connecté : Android Auto:
0 €
-
Bandeau AR lumineux:
0 €
-
Service connecté : Réalité augmentée pour la navigation MBUX:
550 €
-
Service connecté : fonction de limitation de vitesse:
0 €
-
Alarme antivol et anti-effraction avec pré-équipement pour détection de collision:
0 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec armement passif:
0 €
-
Service connecté : Assistant de feux de route adaptatifs:
0 €
-
Assistant de feux de route adaptatifs Plus:
0 €
-
Service connecté : Assistant de changement de voie:
0 €
-
Service connecté : fonction de redémarrage:
0 €
-
Avertissement de limitation de vitesse:
0 €
-
Service connecté : Assistant directionnel:
0 €
-
Service connecté : PARKTRONIC:
0 €
-
Service connecté : Assistant de stationnement:
0 €
-
Service connecté : Caméras panoramiques:
0 €
-
Garniture en ARTICO noir / rouge power:
200 €
-
Garnitures ARTICO / Microfibre MICROCUT noir / blanc perle, surpiqûre rouge:
200 €
-
Système multimédia MBUX:
0 €
-
Suppression du badge modèle à l'AR:
0 €
-
Chargeur AC intégré jusqu'à 11 kW:
0 €
-
Prise 12 V pour le passager AV:
0 €
-
Chargeur AC intégré jusqu'à 22 kW:
700 €
-
Guide utilisateur - Français:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed:
0 €
-
Cache-pédales:
0 €
-
Déplacement du commodo:
0 €
-
Ouverture de la boucle de ceinture pour le conducteur:
0 €
-
Installation de la pédale d'accélérateur:
0 €
-
Rehausse de pédale:
0 €
-
Attestations de conformité des homologations UE pour les aides à la conduite:
0 €
-
Pommeau de volant gauche:
0 €
-
Montage d'aides à la conduite pour personnes handicapées:
0 €
-
Pommeau de volant droit:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic revêtu de cuir:
0 €
-
Aide au bouclage et débouclage de ceinture côté passager AV:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed revêtu de cuir:
0 €
-
Décalage du siège à gauche vers l'AR:
0 €
-
Décalage du siège à droite vers l'AR:
0 €
-
Rehausse du siège à gauche:
0 €
-
Rehausse du siège à droite:
0 €
-
Superscreen MBUX:
0 €
-
Service connecté : équipements de série:
0 €
-
Système de sonorisation Surround Burmester 3D:
1100 €
-
Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 400 V jusqu'à 100 kW:
700 €
-
Protection de l'entrée à droite dans le ton noir:
0 €
-
Protection de seuil gauche en noir:
0 €
-
Protection de transport complète:
0 €
-
Service connecté : ENERGIZING COMFORT:
250 €
-
Eclairage de proximité avec projection animée du motif Mercedes-Benz (x2):
0 €
-
Label identification sous pare-brise:
0 €
-
Service connecté : Pre-installation pour clé digitale sur smartphone:
0 €
-
Service connecté : Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire:
0 €
-
Antenne:
0 €
-
Service connecté : MB.CHARGE Public Stations:
0 €
-
Protection antivol renforcée:
0 €
-
Volant sport multifonctions ARTICO:
0 €
-
Amortissement ajustable:
750 €
-
Année modèle 807:
0 €
-
Garniture en Cuir Noir:
1600 €
-
Aide à la conduite - Poignée de maintien conducteur renforcée:
0 €
-
Aide à la conduite - Poignée de maintien passager renforcée:
0 €
-
Passages de roue en noir brillant:
300 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir brillant/naturel brillant:
250 €
-
Jantes alliage AMG 50,8 cm (20'') à 5 doubles branches:
0 €
-
Jantes alliage AMG 50,8 cm (20'') à 5 doubles branches:
850 €
-
Jantes alliage AMG 50,8 cm (20'') multibranches:
1050 €
-
Peinture métallisée Noir cosmos magno MANUFAKTUR:
0 €
-
Peinture métallisée Noir Cosmos:
900 €
-
Peinture Noir nocturne uni:
0 €
-
Assistant d'angle mort:
0 €
-
Peinture Métallisée Argent High-Tech:
900 €
-
Peinture Métallisée Bleu limpide:
900 €
-
Peinture Uni MANUFAKTUR Gris Alpine:
1900 €
-
Peinture Métallisé MANUFAKTUR Rouge Patagonie:
1200 €
-
Peinture uni Blanc Polaire:
350 €
-
Peinture uni Aqua Mint:
350 €
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