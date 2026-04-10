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Essai

Mercedes GLB 2026 : le SUV premium qui s’affiche au prix d’un Peugeot e-5008

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

6  

5. L'évaluation du Mercedes GLB 250+ face à ses concurrents

 

Mercedes GLB 2026 : le SUV premium qui s’affiche au prix d’un Peugeot e-5008

Le Mercedes GLB 250+, à partir de 55 900 €, 272 ch et 632 km d'autonomie est évalué dans la catégorie des SUV électriques à 7 places qui comprend notamment :

La Tesla Model Y Grande Autonomie 4x4 7 places, à partir de 350 ch (estimation), 600 km d'autonomie et 56 069 €

La Hyundai Ioniq 9, à partir de 218 ch, 660 km d'autonomie et 66 900 €

Le Peugeot e-5008 Grande Autonomie GT, à partir de 230 ch, 668 km d'autonomie et 55 890 €

Mercedes GLB EQ 250+ AMG Line
Budget
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
 
Pratique
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Rapport prix/équipements
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
 
Sur la route
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Autonomie
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Note globale : 14,6 /20
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