Le Mercedes GLB 250+, à partir de 55 900 €, 272 ch et 632 km d'autonomie est évalué dans la catégorie des SUV électriques à 7 places qui comprend notamment :

La Tesla Model Y Grande Autonomie 4x4 7 places, à partir de 350 ch (estimation), 600 km d'autonomie et 56 069 €

La Hyundai Ioniq 9, à partir de 218 ch, 660 km d'autonomie et 66 900 €

Le Peugeot e-5008 Grande Autonomie GT, à partir de 230 ch, 668 km d'autonomie et 55 890 €