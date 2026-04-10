Mercedes GLB 2026 : le SUV premium qui s’affiche au prix d’un Peugeot e-5008
5. L'évaluation du Mercedes GLB 250+ face à ses concurrents
Le Mercedes GLB 250+, à partir de 55 900 €, 272 ch et 632 km d'autonomie est évalué dans la catégorie des SUV électriques à 7 places qui comprend notamment :
La Tesla Model Y Grande Autonomie 4x4 7 places, à partir de 350 ch (estimation), 600 km d'autonomie et 56 069 €
La Hyundai Ioniq 9, à partir de 218 ch, 660 km d'autonomie et 66 900 €
Le Peugeot e-5008 Grande Autonomie GT, à partir de 230 ch, 668 km d'autonomie et 55 890 €
|Mercedes GLB EQ 250+ AMG Line
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,6 /20
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