Le GLB abandonne définitivement le diesel au profit de solutions électrifiées. L'offre électrique débute avec la version 250+ de 272 ch (batterie de 85 kWh) promettant une autonomie WLTP de 631 km, suivie par une version à 4 roues motrices et enfin une déclinaison d’entrée de gamme de 224 ch, associée à une batterie LFP de 58 kWh, éligible au bonus. En parallèle, une gamme hybride 48 V est proposée autour d'un nouveau bloc 1.5 quatre-cylindres décliné en 163 ch (GLB 200) et 190 ch (GLB 220). Ce système permet des évolutions en mode électrique à basse vitesse.

Poids élevé mais consommations réduites

Le GLB 250+, testé à l'occasion de cet essai, devrait représenter le cœur de gamme électrique. Il reprend grosso modo toute l'architecture du nouveau CLA et fait appel à une batterie NMC d’une capacité utile de 85 kWh. Cette version développe une puissance de 272 ch et un couple de 335 Nm. Le tout est envoyé immédiatement sur le train arrière et rapidement maîtrisé par les aides actives à la conduite en cas de débordement. Les accélérations et les reprises sont nettement suffisantes pour nos routes. Vous ne serez jamais en difficulté pour doubler ou reprendre "bas", même avec 7 occupants à bord.

À noter que le GLB est équipé d’une boîte de vitesses à deux rapports qui s’enclenche à partir de 110 km/h, une technologie proposée par exemple sur la Porsche Taycan. L’objectif est d’abaisser les niveaux de consommation et d’offrir une V-max digne du segment premium avec 210 km/h. En parlant de consommations, nous avons été surpris par la sobriété du GLB. Malgré son poids important de 2 195 kg (pénalités de stationnement dans certaines agglomérations françaises), nous avons observé une consommation moyenne de 18,2 kWh/100 km sur notre parcours. Soit un rayon d'action de 467 km dans nos conditions d'essai. Précisons que nous avons emprunté de nombreuses voies rapides et une bonne portion d'autoroute sans jamais pratiquer l'éco-conduite. Atteindre les 500 km n'est qu'une formalité ! Des valeurs qui devraient rassurer la majorité des réticents à l’électrique ou ceux qui se questionnent encore sur le potentiel d'un tel véhicule pour les voyages au long cours.

À ce propos, la vitesse de recharge exceptionnelle devrait définitivement les rassurer, car grâce à une architecture 800 V, la recharge rapide peut atteindre 320 kW en courant continu. L'un des meilleurs scores à l'heure actuelle sur le marché. Passer de 10 à 80 % vous réclamera à peine 20 minutes (non testé durant cet essai). Le GLB peut aussi utiliser une infrastructure de recharge de 400 V, mais pour cela il faudra mettre la main à la poche. Le convertisseur DC disponible en option est facturé 700 €. Certains concurrents, comme BMW, le proposent de série. La recharge quotidienne s'effectue avec un chargeur embarqué de 11 kW, dans la norme. Un chargeur de 22 kW est proposé en option. Enfin, le SUV est compatible avec la recharge bidirectionnelle V2H et V2G.

La récupération d’énergie à plusieurs niveaux, allant de la roue libre à l’arrêt complet du véhicule (One pedal), n'est pas très pratique à utiliser. Le système s'actionne en donnant une impulsion sur le levier de vitesse placé derrière le volant. Des palettes, plus naturelles et ludiques, sont proposées mais uniquement sur les finitions AMG Line.

Le freinage s’appuie sur un système “one-box” combinant amplificateur, maître-cylindre et gestion ESP dans un module compact. La sensation à la pédale réclamera un temps d'adaptation, mais notez que ce système utilise majoritairement la régénération avant la friction, intensifiant la puissance de récupération (jusqu'à 200 kW) et prolongeant ainsi la durée de vie des plaquettes.

Enfin, le GLB embarque plusieurs aides spécifiques à la conduite de l'électrique comme un planificateur d'itinéraires connecté plutôt efficace qui recalcule rapidement en fonction de votre style de conduite, du trafic et du niveau de recharge souhaité à l'arrivée. Une pompe à chaleur et la charge bidirectionnelle en courant continu (V2H ou V2G) avec des bornes compatibles équipent également le nouveau GLB. Cette fonction doit être activée ultérieurement par mise à jour “over-the-air”, sous réserve de la législation.

Les trains roulants associent un train avant de type McPherson et un essieu arrière multibras. L’ensemble est piloté électroniquement via le « Dynamic Select » qui renforce le niveau de confort ou, au contraire, durcit les suspensions pour davantage de maintien en courbe. Le GLB reste un véhicule familial qui affectionne davantage les grands axes que les petites courbes serrées. De plus, l'allemande reste une propulsion de 2,2 tonnes, donc gare à l'excès de confiance sur route mouillée.